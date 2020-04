Astrid (38) en Tom (45) raken er niet uit: “Een derde kind? Mijn man wil er zelfs niet over praten”

Astrid en Tom werden twaalf jaar geleden mama en papa van Kobe, vijf jaar later van Fleur. Een zoon en dochter: hun koningswens in vervulling. Maar Astrid droomt van méér. Een derde kindje als kers op de taart – maar Tom wil er niks van weten. “Ik heb mijn heil al gezocht bij zelfhulpgroepen en in boeken. Ik heb gelezen dat ik een ‘andere passie’ moet zoeken. Ik ben als een gek beginnen te sporten om negatieve energie kwijt te kunnen. Ik heb geprobeerd om het idee uit mijn gedachten te bannen, maar het blijft terugkomen. Meer nog: het gevoel wordt steeds heviger. Hoe graag ik mijn man ook zie, ik word steeds kwader op hem. Omdat ik niet met mijn verlangen bij hem terechtkan. Omdat het zelfs niet deftig bespreekbaar is.”

“Het is vier jaar geleden begonnen”, blikt Astrid terug. “Na een medische ingreep werd ik wakker en zei de chirurg: ‘Mevrouw, u hebt nog één eierstok over. Dus het kan nog.’ Sinds die dag heb ik het in mijn hoofd gestoken: oef, ik kan nog altijd een kindje krijgen. Maar Fleur was een kleuter, zo klein nog, dus ik ‘parkeerde’ het idee. Ik zou het er later weleens met Tom over hebben.”

“Net in die periode brak voor hem een drukke periode aan. Niet alleen werkte hij hard, hij had ook veel stress, en ik vond nooit het goede moment om mijn verlangen uit te spreken. Ik stelde het telkens uit.

Intussen zag ik overal zwangere vrouwen. En ik weet hoe belachelijk dit klinkt, als ik denk aan vrouwen die géén kinderen kunnen krijgen. Maar dit is mijn leven, dit is óns leven. Ik wil in deze materie geen referentiepunt, hoe egoïstisch dat ook lijkt.”

‘Als we een derde kind nemen, is mijn leven voorbij.’ Daar zat ik dan. Snikkend op bed.

“Ik wist mijn gevoel lang op te kroppen, maar op een avond is het er met horten en stoten toch uitgekomen. Ik barstte in tranen uit – Tom wist niet waar hij het had. In plaats van mij sussend in zijn armen te nemen, antwoordde hij: ‘Als we een derde kind nemen, is mijn leven voorbij.’ Daar zat ik dan. Snikkend op bed. Eindelijk had ik de moed gevonden om mijn diepste verlangen te delen met de persoon die ik het liefste zie op de hele wereld.”

“Dit voorval ligt intussen een hele tijd achter ons. In die periode hebben we heel wat moeten doorstaan. Toms moeder is overleden, onze zoon kampt met ernstige studieproblemen en ik heb een tijdlang zonder werk gezeten. We zijn telkens sterker naar elkaar toe gegroeid. Van vrienden en familie horen we het vaak: dat we zo’n perfecte match zijn. Maar niemand weet hoe mank onze communicatie loopt over essentiële zaken. De kinderwens flitst dagelijks door mijn hoofd. De dag dat ik de babykamer van onze dochter ontmantelde en op een tweedehandssite zette, heb ik tranen met tuiten geweend. Als ik het dochtertje van een vriendin voor het eerst mag vastnemen? Ik blink, maar vanbinnen huil ik als een wolvin.”

“Tom en ik hebben er nog een paar keer over proberen te praten. Veelal krijg ik te horen dat ik dankbaar moet zijn met wat we wel hebben. En echt waar, dat bén ik. Ik wou zelfs dat die wens er niet was. (stiller) Maar dit verlangen beheerst mijn leven. Voor Tom voelt het alsof er maar één optie is: dat hij moet toegeven. Terwijl ik het er gewoon eens rustig met hem over wil hebben ... Dat zou al zoveel betekenen. Toen we laatst nog eens een gesprek hadden, moest ik ter plekke schetsen hoe we dat dan zouden regelen. ‘En waar moet die baby slapen? En dan zitten we weer in de kleuterschool als de anderen al op de middelbare school zitten? Hij bekijkt het koel, afstandelijk, rationeel. Ik hou ook rekening met die praktische zaken, hoor, maar ik kies met mijn buik. Met mijn hart.”

“Eén keer, toen we samen naar de sauna gingen, heb ik gezegd: ‘Verlaat me nooit voor een jongere vrouw. Want als je met haar nog een kind krijgt …’ Hij lachte het weg. Maar ergens ben ik bang dat ik Tom, door mijn innerlijke woede die groeit en ons uit elkaar drijft, wel degelijk kan kwijtspelen. En dat mijn grootste angst waarheid zal worden.”

De raad van Wim Slabbinck: “Luister om beurten tien minuten naar elkaar”

“Dit is een pakkend en herkenbaar gezinsdilemma, Astrid. Jij en Tom willen allebei iets anders, maar er wordt niet over gecommuniceerd. Nochtans is goede communicatie de enige sleutel om meer begrip te vinden voor elkaars gevoel.”

“Natuurlijk krijg je vaak te horen dat je dankbaar moet zijn met wat je wél al hebt. Dat ben je ook, en in alles wat je probeert om over je onvervulde kinderwens te geraken, ligt veel waarde. Maar een nieuwe hobby kan een diepe wens niet zomaar vervangen. Verstrooiing is op zich goed voor je, maar op dit moment is dat voor jou niet voldoende. Jij hebt goede gesprekken én begrip van je partner nodig.”

“Het is ook belangrijk dat je achterhaalt wat je woede veroorzaakt: de onvervulde kinderwens of boosheid omdat er niet naar je geluisterd wordt? In beide gevallen is het belangrijk dat Tom het weet. Heb je hem al letterlijk gevraagd om gewoon even naar je te luisteren? Eventueel kan je dit afspreken met elkaar: de volgende vier weken plannen jullie een momentje van tien minuten in. Praat in ‘ik-boodschappen’ over je kinderwens. Herhaal dit een paar keer per week. Tom mag jou niet onderbreken en zegt aan het einde wat hij begrepen heeft. De dag erna mag hij vertellen hoe hij zich voelt, opnieuw in ik-boodschappen, gedurende tien minuten. Op die manier creëer je een afgebakende ruimte om het er elke dag over te hebben. Na die tien minuten mag er niet meer over gepraat worden, tot de volgende keer.”

“Hier valt voor beide partijen veel te zeggen, Astrid, en ik denk dat je dat zelf ook wel weet. Voor jou, omdat een derde kindje iets is waar jij heel erg naar verlangt om je leven nog zinvoller te maken dan het al is. Als we écht iets willen en het niet kunnen krijgen, leggen we onze volledige focus alleen nog daarop. Het is dan moeilijk om nog andere opties te zien. Maar in deze situatie heeft ook Tom recht op zijn mening, want een mens kan beter niet met twijfel aan een kind beginnen, toch? Jouw onvervulde kinderwens en je ongelukkige gevoel kunnen jullie relatie verder onder druk zetten. Maar als de keuze voor een derde kindje niet door beide partners gedragen wordt, kan dat ook ernstige problemen opleveren. Nu alles tot in de puntjes uitpraten, en elkaar beter begrijpen, is daarom van fundamenteel belang.

