Artiest maakt kunstwerkjes van striemen TVM

Bron: Teen Vogue

De meeste vrouwen verafschuwen de striemen op hun billen en buik en doen er alles aan om ze te camoufleren of weg te werken. Maar eigenlijk is dat belachelijk, als je weet dat toch bijna iedereen ermee kampt. Het moment is aangebroken om striemen en andere imperfecties te omarmen en uit hun negatieve context te halen. En om dat extra kracht bij te zetten transformeert artieste Sara Shakeel foto's van striemen in vrolijke kunstwerkjes.

Aan Teen Vogue vertelt Sara dat ze op het idee kwam toen een vriendin vroeg om haar striae weg te werken in Photoshop. “Dat maakte me verdrietig, want ik heb zelf ook striemen en cellulitis,’ vertelt ze. “Dus besloot ik om er in de plaats kunstwerkjes van te maken. Natuurlijk was ik op voorhand bang dat niemand geïnteresseerd zou zijn in mijn striemen. Maar de lovende reacties en massale media-aandacht bewijzen gelukkig dat dit exact is waar mensen nood aan hebben.”

“Op Instagram reageren heel veel vrouwen dat mijn werk ervoor zorgt dat ze hun eigen lichaam beter kunnen accepteren, maar de kijk op mijn eigen lichaam is ook veranderd. Dat sociale media zo’n impact kunnen hebben op mijn zelfbeeld en dat van anderen, vind ik toch wel behoorlijk verrassend. Dat zoveel vrouwen en meisjes nu vragen om van hun littekens, rimpels en striemen iets moois te maken, vind ik een enorme eer,” besluit de jonge kunstenares.

“Ik heb zwangerschapsstriemen en daar voelde ik mij altijd al slecht over,” schreef iemand op het Instagramaccount van Sara. “Nu hou ik ervan omdat ze een verhaal vertellen, ik schaam me er helemaal niet meer over.”