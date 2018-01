Anouk Matton over de mannen in haar leven Dennis Guilliams

21 januari 2018

11u31 0 Seks & Relaties Model & dj Anouk Matton (25), mevrouw Dimitri Vegas, kiest bekende en onbekende mannen die haar geraakt hebben of die haar inspireren.

1. Deepak Chopra

SCHRIJVER & INSPIRATOR

"Zijn naam klinkt als een populaire dj, maar Deepak Chopra is een Indiase schrijver van boeken over spiritualiteit en alternatieve geneeskunde. Een half jaar geleden kwam ik in contact met zijn boek 'Leven in overvloed'. Na enkele pagina's was ik verkocht. De manier waarop hij schrijft over de vereniging van westerse wetenschappelijke kennis en oeroude oosterse filosofieën kan mij raken. Gelukkig zijn met het leven dat je leidt is perfect mogelijk, zonder dat je daar extra moeite hoeft voor te doen. Ja, door de boeken van Chopra zijn mijn ogen opengegaan. Want door je mindset te veranderen voel je je een winnaar in plaats van een verliezer. Ik ben altijd een positivo geweest, maar nu fladder ik nóg vrolijker en bewuster door het leven."

