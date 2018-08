Alweer een nieuwe datingtrend: steeds meer singles gaan een flexrelatie aan TVM

02 augustus 2018

07u56 0 Seks & Relaties Tijdelijk met iemand daten zonder een vaste relatie als doel te hebben. Dat is – blijkbaar – een nieuwe trend. Niet te verwarren met een open relatie of seksrelatie trouwens. Wie een flexrelatie heeft, doet wel degelijk alles wat andere koppels doen, exclusief met elkaar ook, maar het hoéft allemaal geen leven lang meer te blijven duren.

Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Federaal Planbureau. Ter vergelijking: in 2016 was dat nog maar één op de drie. Natuurlijk zitten daar heel wat mensen bij die liefst toch ‘huisje, tuintje, kindje’ willen en dat tot aan het einde van hun dagen. Maar daarnaast neemt ook de groep happy singles toe die graag in bruisende grootsteden wonen en helemaal niet hopeloos op zoek zijn naar een lange relatie.

“Genieten van het leven is héél belangrijk geworden sinds de jaren 80. Het grote 'ik' zit er in. Haast iedereen is goed opgeleid en kan wel voor zichzelf zorgen. Je bent happy single, je zoekt iemand om nog gelukkiger te worden en werkt dat niet, hup, ga je gewoon weer alleen verder. De flexrelatie of ook wel de try-outrelatie genoemd,” legt hoogleraar Jan Latten uit aan AD.nl. Hij vindt deze nieuwe relatievorm perfect passen bij het flexleven van nu. In tegenstelling tot vroeger blijf je vaak namelijk niet meer je hele leven op één plek werken en wonen, dus waarom moet dat bij relaties wel per se bij het oude blijven?

Hoe werkt zo’n flexrelatie?

Omdat het gaat om een nieuwe relatietrend, is er nog weinig concrete informatie over bekend. Maar het zouden – hoe kan het ook anders –vooral millennials zijn die voor dit soort relaties kiezen. Ze genieten van hun vrijgezellenleven, hoeven geen vaste relatie, maar hebben wel nood aan affectie en aandacht. Die zoeken ze doorgaans op datingapps. Ze gaan op date, leren nieuwe mensen kennen en doen vervolgens alles wat beginnende stelletjes doen. Uiteten, naar de film, op café en natuurlijk ook seks. Liefst ook exclusief met elkaar. Het grote verschil met een standaard relatie is dat deze flexrelatie niet bedoeld is om lang te duren. Het mag, maar het hoeft zeker niet. Een vaste relatie is voor hen niet meer de norm, ze zijn even gelukkig op hun eentje.