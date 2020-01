Als je net als Valerie De Booser rond je 40ste een nieuwe start moet maken

Hij kwam als een donderslag bij heldere hemel, de Instagrampost van Koen Wauters en Valerie De Booser, die na 17 jaar hadden besloten om een einde aan hun relatie te maken. “We moeten eerlijk zijn met onszelf: door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid.” Het koppel benadrukte dat er geen derde partij in het spel is en dat de focus nu op hun kinderen Zita (15) en Nono (13) ligt. “Door hen zullen we altijd verbonden blijven.”

Nochtans begon het liefdesverhaal van Koen en Valerie als een sprookje. Het koppel werd smoorverliefd op elkaar in de zomer van 2002, nadat de Clouseau zanger geïntrigeerd was geraakt door de knappe babe van Temptation Island. Op enkele jaren tijd bezegelden ze hun geluk met een dochter, een zoon én een geheim huwelijk in Venetië. Hun drukke carrières wogen wel op hun privéleven. Naast de bomvolle Sportpaleizen met Clouseau, had Koen zijn handen vol met presentatiewerk. Valerie maakte ondertussen naam met haar eigen boetiek Histoires des Femmes, later aangevuld met een outlet en mannenboetiek.

Sterke vrouw

In hun zoektocht naar wat meer rust, verhuisde het gezin twee jaar geleden nog van Heffen bij Mechelen naar Sint-Martens-Latem. Dichter bij de moeder van Valerie, die kampt met Parkinson. Ondertussen vocht Valerie zelf tegen een auto-immuunziekte, die haar gas deed terugnemen. Eerst was er de sluiting van haar mannenboetiek. Afgelopen zomer besloot ze ook om Histoires des Femmes te sluiten. Ze was op.

Anderhalve week geleden kwam plots de volgende klap... Hoe triest ook, voor elke deur die je dicht doet, opent er gelukkig een nieuwe. Na de sluiting van haar winkels, bleef Valerie evenmin bij de pakken zitten. Sinds het najaar is ze verbonden aan kledingketen Close Up, waarvoor ze een eigen kledingcollectie samenstelde. Een sterk staaltje veerkracht, dat haar de komende tijd van pas zal komen.

Een kantelmoment

Rond je veertigste opnieuw (moeten) beginnen, lifecoach Patsy Vanleeuwe ziet het vaker gebeuren. “Het is een kantelmoment, waarop veel mensen zich afvragen of hun job of relatie nog wel bij hen past. Hun leven is rustiger, de kinderen zijn groter, de carrière is uitgezet maar er wacht nog een hele toekomst. En dan beginnen mensen te twijfelen over hun keuzes. Tussen de leeftijd van dertig en vijftig jaar zet zo’n 40 procent van de mensen vroeg of laat de stap naar een vorm van hulpverlening, zoals loopbaanbegeleiding, life coaching, of relatietherapie. Wie beslist om een nieuwe weg in te slaan, houdt best rekening met drie pijlers, samen het fundament voor een goede start.”

De 3 pijlers voor een nieuwe start

1 Het rouwproces toelaten

“Na een liefdesbreuk neem je niet alleen afscheid van je partner, maar ook van je droom van een klassiek, hecht gezin. Je wordt overspoeld door gevoelens van boosheid, verdriet, mislukking en ook schuld naar de kinderen toe. Tegelijk moet je ermee leren omgaan dat je je kinderen de helft van de tijd moet missen. Eén goede raad? Laat die gevoelens toe. Praat erover met iedereen bij wie je je goed voelt. Zoniet ga je het verwerkingsproces enkel uitstellen.”

2 Jezelf terugvinden

“De tweede pijler is jezelf terugvinden. Jezelf de vraag stellen wie je bent, zonder die partner of job. Met de jaren werd er vaak water bij de wijn gedaan, heb je je aangepast, misschien zelfs wat weggecijferd. Je zal je draai in het leven opnieuw moeten vinden. Alleen op skivakantie gaan in plaats van met het hele gezin. Sta ook stil bij je voorbije relatie. Wat is er fout gelopen? Wat is je aandeel daarin? Anders riskeer je volgende keer dezelfde fouten te maken. Ex-partners die allebei hun deel van de verantwoordelijkheid durven oppakken, kunnen nadien ook makkelijker door één deur.”

3 Je leven heropbouwen

“Blijf niet hangen in medelijden of verdriet. Neem je leven in handen. Kom in beweging, ga naar buiten. Zo trek je je geest mee in beweging. Omring je met mensen die je graag zien. Welke toekomst heb je voor ogen? Hoed jezelf ervoor om snel opnieuw te gaan daten. Het rouwproces moet eerst zijn kans gekregen hebben. Neem eerst even tijd voor jezelf. Een ander kan je niet gelukkig maken. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.”

Vier seizoenen

“De drie pijlers lopen door elkaar, maar in het begin zal het rouwproces de overhand hebben. Om je verdriet echt te doorleven, gaan er minstens vier seizoenen over. De tijd om alles ‘een eerste keer zonder partner’ tegen te komen. Ook nadien ga je bij momenten terug gekatapulteerd worden naar herinneringen aan die afgesprongen relatie.” Gaandeweg zakt de emotionele lading. En dan gaat het positieve overheersen, aldus Patsy Vanleeuwe. “Wie zijn leven in eigen handen durft te nemen, heeft later minder last van spijt. Zijn die durvers altijd gelukkiger? Ja en nee. Zelfleiderschap geeft je een voldaan gevoel. De keerzijde? Het leven wordt er niet noodzakelijker gemakkelijker op. Een samengesteld gezin zit altijd wat complexer in elkaar dan een klassiek kerngezin.” Maar wat is het alternatief? In een ongelukkige situatie berusten? “Dat blijft vaak niet ongestraft. Zulke mensen maken meer kans op een burn-out, depressie of andere stressgerelateerde ziekte. En om met een positieve noot te eindigen: zo’n nieuwe stap brengt je dichter bij jezelf.”

Katrien De Becker brak rond haar veertigste met haar partner

Acht jaar geleden liep de relatie van Katrien De Becker (48) mis. De soapactrice, die twee kinderen met haar ex-partner deelt, kijkt vandaag met een positief gevoel terug op dat keerpunt. “Ik heb destijds voor mezelf gekozen. Dat vergt moed”, zegt ze. “Na de breuk kwam er opnieuw rust in mijn leven. En ik bouwde aan iets nieuws. Mijn huurhuis inrichten, dat heeft me geholpen om de pijn en het verdriet te verwerken.”

Heb je in die periode veel steun gehad?

O ja. Op zulke overgangsmomenten merk je dat je niet alleen staat. Vrienden staken een handje toe bij het schilderen en uitkiezen van de gordijnen. Tussendoor hadden we fijne gesprekken, over koetjes en kalfjes of de essentie van het leven. Het was een zeer drukke, gevulde periode, waarin ik me goed omringd voelde door lieve, warme mensen. Mijn ouders voorop.

Bracht de nieuwe start ook uitdagingen met zich mee?

Met je scheiding sleur je je kinderen mee in een situatie waar ze zelf niet voor kiezen. Georges en Emely, die ondertussen 16 en 15 zijn, verblijven week om week in een ander gezin. Daar worstelen ze soms nog mee. Die wissel, daar heb ik zelf ook nog altijd moeite mee. Het voelt alsof een stuk van je hart wordt uitgerukt. Als gescheiden ouder moet je je kinderen gewoon véél te vroeg loslaten. Wat wel positief is, is dat mijn kinderen hierdoor veel zelfstandiger zijn geworden. De band met hen is ook intenser geworden, omdat we elkaar maar de helft van de tijd zien. Ik zeg vaak: ‘Ik hou van je of ik ga je missen’.

Hoe kwam je zelf als vrouw uit je scheiding?

Na de breuk ben ik helemaal opengebloeid. Ik heb hele dagboeken vol geschreven met mijn gedachten en gevoelens. Zo heb ik mezelf er echt door gesleurd en begon ik te beseffen dat ik dik oké ben.

Je moest wel je sociale leven heropbouwen.

Jawel. Mijn ex was als huisarts altijd drukbezet. Als ik op stap ging, was dat vaak met vrienden. Mijn kinderloze weken, daar moest ik harder aan wennen. Plots heb je zeeën van tijd. Vrienden zeiden: geniet ervan, maar ik vond dat ik het recht niet had om aan mezelf te denken. Zelfzorg, dat blijft een teer punt. Op vakantie gaan, dat deed ik ook enkel met de kinderen. Uit puur financiële overwegingen. Als single werd mijn leven plots een pak duurder.

Een nieuwe man toelaten in je leven, lukte dat?

In het begin verliep dat moeizaam. Mijn vertrouwen had een deuk gekregen, ik twijfelde. Nochtans smijt ik me van nature vrij makkelijk in het leven. Af en toe sprak ik wel eens af met mannen, die ik kende. Op hun initiatief. Om eerlijk te zijn, geloofde ik er niet meer in. Tot mijn lange, warme vriendschap met Johan (De Paepe, red.) compleet onverwacht uitgroeide tot een liefdesrelatie.

Had de ommezwaai in je leven ook professionele consequenties?

Mijn plannen in Nederland, waar ik kans maakte om door te breken, heb ik on hold gezet. Dat viel niet te combineren met het co-ouderschap. Zonder spijt, hoor. Mijn twee mooiste producties, dat zijn mijn kinderen.

Sally-Jane Van Horenbeeck ruilde haar acteercarrière in voor een restaurant

Na haar ontslag bij Thuis maakte Sally-Jane Van Horenbeeck (48) een opmerkelijke carrièreswitch: ze opende haar eigen Thaise restaurant. “Mijn leeftijd speelde daarin mee. Actrices boven de veertig worden minder gevraagd, zeker na een lange periode in een soap. Het idee om een restaurant te beginnen leefde al langer, maar het ontslag bij Thuis gaf me het laatste zetje. Het kostte me weinig moeite om mijn acteercarrière op te geven. Naar mijn gevoel is die deur nog niet helemaal dicht, trouwens. In mijn hart blijf ik actrice.”

Dat nieuwe leven bracht vast uitdagingen met zich mee?

Onwaarschijnlijk veel. Als actrice waren mijn dagen tot in de puntjes geregeld, als restaurantuitbater moest ik alles zelf organiseren. Best pittig. Een restaurant bestieren, dat is toch iets heel anders dan in de keuken iets lekkers klaarmaken. Ik ben gelukkig goed omringd door ervaringsdeskundigen.

Zo’n drastische omslag, is dat iedereen gegeven?

Je hebt er moed voor nodig. Kloten aan je lijf. De angst om te mislukken heeft gespeeld, maar nooit geprimeerd. Achteraf bekeken ben ik heel blij met mijn beslissing. Het heeft me sterker gemaakt. Ik ben veel stressbestendiger geworden. De kassa doet het niet? Och, ik bel wel een technicus. Ik weet van aanpakken. Vroeger deed ik er anderhalf uur over om drank te bestellen, nu kost me dat drie minuten. Of mijn nieuwe leven mijn geluksgevoel heeft veranderd? Niet echt. Het heeft gewoon een andere vorm aangenomen.

Marlène de Wouters gaf haar huwelijk op

Zeven jaar geleden liep het huwelijk van Marlène de Wouters (52) op de klippen. Ondertussen verloor ze haar hart aan Tanguy, die ze leerde kennen op een liefdadigheidsevenement. “Echt daten heb ik nooit gedaan. Trouwens, het is belangrijk om eerst zelf terug te ankeren, te herbronnen”, zegt Marlène, die weinig moeite had om haar sociale leven weer op te bouwen. “Die stap was niet zo groot, nee. Mijn ex-man ging sowieso niet vaak mee naar evenementen. Ik was het al gewend om in mijn eentje ergens naartoe te gaan.” Marlène heeft ook nog wat goed advies. “Als je kinderen hebt, komt het erop aan om als ex-partners in alle sereniteit je relatie als ouders voort te zetten. Na een breuk merk je ook snel wie je echte vrienden zijn. Dat zijn de mensen die verstandig en liefdevol genoeg zijn om geen partij te kiezen. Vaak vindt er een zekere, natuurlijke selectie plaats. Als je als ex-partners nog liefdevol met elkaar omgaat, is dat niet nodig.”