Als het groene monster komt kijken: zo pak je dat jaloerse gevoel aan Margo Verhasselt

30 augustus 2018

15u49

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties 'Waarom like je haar foto's altijd?', 'Moet jij nu echt dàt kleedje aandoen om uit te gaan?'. Jaloezie. Het groene monster steekt maar al te vaak de kop op in relaties en dat is heel normaal. Maar soms loopt het uit de hand. Waar trek je de lijn en vooral hoe los je het op?

Lindsey Chrisler, een liefde- en datingcoach uit New York, vertelt aan lifestylewebsite Bustle dat als jaloezie niet meer in de hand te houden is we het over een echt probleem kunnen hebben. "Je kan er 's nachts niet van slapen, overdag niet van werken. Kortom, normaal functioneren is niet meer mogelijk." Het is een vreselijk gevoel en zelfs als je weet dat het eigenlijk nergens voor nodig is, blijft het moeilijk om je erover te zetten. Jaloezie heeft invloed op je (mentale) gezondheid én op jullie relatie.

Het is moeilijk om het probleem onder handen te nemen. Maar het belangrijkste is dat je de jaloezie die je voelt voor een gegronde reden, van de soort die eigenlijk onnodig is, gaat onderscheiden. Beide soorten zijn moeilijk om mee om te gaan. Maar we zijn allemaal al eens jaloers geweest op iemand terwijl we wisten dat dat nergens voor nodig was. Als je oprecht het gevoel hebt dat je partner een scheve schaats rijdt of je een reden geeft waarom je jaloers moet zijn, dan is het tijd om erover te praten. Is het het type jaloezie waar je geen controle over hebt, dat gewoon blijft de kop opsteken? Dan is de zaak iets ingewikkelder. Dit is wat experts aanraden.

1 Denk na over hoe jij bent

Kan je niet stoppen met op alles en iedereen jaloers te zijn? Zet dan eens even op een rijtje hoe jij bent als persoon, en vooral hoe jij functioneert in een relatie. "Sommige partners zijn van nature erg jaloers omdat ze onzeker zijn", vertelt relatie-expert Alexis Nicole White aan Bustle. "Het kan zijn dat ze in het verleden bedrogen zijn, of dat ze tijd doorbrengen met iemand die hen onzeker maakt." Denk erover na waarom jij net zo jaloers bent en praat erover in plaats van het uit te werken op je partner.



Kijk ook verder dan je eigen relatie. "Sommige mensen zijn jaloers door een slecht voorbeeld dat ze kregen uit hun familie of vriendengroep", legt psychotherapeut Richard E. Toney uit.

2 Leer hoe je het uitwerkt

Het is ook belangrijk om te leren hoe je de jaloezie kan aanpakken. Een stap achteruit nemen en even nadenken bijvoorbeeld. "Een teken van extreme jaloezie is vaak als je emotioneel erg afhankelijk bent", stelt Salama Marine, psycholoog voor datingwebsite EliteSingles.

Begin je stilaan groen te zien van jaloezie voor elk klein detail? Zoek dan naar oplossingen die gemakkelijk toepasbaar zijn. Je moet jezelf afleiden. Jaloezie is in principe niet meer dan een ongemakkelijk gevoel in je lichaam. Ga lopen, dansen of doe iets dat ervoor zorgt dat je dat gevoel kwijtraakt.

3 Praat erover

Zelfs als je het gevoel hebt dat het belachelijk is, is het belangrijk dat je met je partner praat. Het kan zijn dat jij iets mist in je relatie of dat je iets van hen verwacht.

"Jaloezie is niet per se slecht. Het geeft eerder aan dat je gevoelens niet volledig beantwoord worden", legt Samantha Burns, datingcoach van Love Successfully uit. "Ben je op zoek naar veiligheid of bevestiging van je partner? En wil je weten dat jij echt prioriteit bent? Dan is het belangrijk om te weten te komen wat de onderliggende reden is van jouw jaloezie. Voor je het groene monster de touwtjes in handen geeft: stel jezelf de vraag wat je verwacht van je partner en wat je nodig hebt in een relatie. Eens je dat weet kan je goed communiceren."