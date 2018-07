Als een vrouw meer verdient dan haar man, liegen koppels over inkomen Nina Dillen

19 juli 2018

17u20 0 Seks & Relaties Is de vrouw de grote kostwinner in huis, dan zijn koppels geneigd dat te verbloemen, concludeert een recente Amerikaanse studie. "Mannen vinden het nog steeds moeilijk als de vrouw meer verdient," bevestigt socioloog Piet Bracke van UGent.

Gevraagd naar het exacte cijfer op onze loonbrief, durft iedereen wel eens creatief met de waarheid om te springen. Al helemaal als je als vrouw in een relatie meer verdient dan je mannelijke wederhelft, zo blijkt uit een bevraging van het Amerikaanse volkstellingsbureau U.S. Census bij zo'n 100.000 koppels tussen 25 en 54 jaar. Zij vergeleken het cijfer dat de ondervraagde mannen en vrouwen beweerden te verdienen, met de werkelijke wedde op hun officiële belastingaangifte. Conclusie: een vrouw die meer verdient dan haar man, minimaliseert haar inkomen met 1,5 procentpunt. Een man dikt het cijfer op zijn loonbrief dan weer aan met 2,9 procentpunt, als vrouwlief hem overtreft qua inkomen. Het manning up & womaning down-effect, zo doopten de onderzoekers het fenomeen. We liegen lichtjes om sociaal wenselijk te antwoorden, klinkt de verklaring, omdat een vrouw die meer verdient maatschappelijk nog niet helemaal aanvaard is.

