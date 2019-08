Exclusief voor abonnees Als de opwinding alléén tussen de oren zit FRANSE STAATSSECRETARIS 'OUT' ZICH ALS SAPIOSEKSUEEL Redactie

16 augustus 2019

00u00 0 Seks & Relaties De Franse media raken al dagen niet uitgepraat over hun staatssecretaris Marlène Schiappa (36), die in een interview verklaarde 'sapioseksueel' te zijn. Die groep mensen - sapioseksuelen, dus - voelt zich aangetrokken tot de intelligentie van een ander, uiterlijk is zwaar ondergeschikt. Dat seks deels tussen de oren zit, was reeds bekend. Maar zijn er inderdaad koppels bij wie het oog niet veel wil, als er maar erudiet wordt gefezeld?

Het begon zo: Marlène Schiappa gaf vorige week een interview aan de krant 'Le Journal du Dimanche'. Het ging over de gelijkheid tussen man en vrouw, een thema waar ze als Franse staatssecretaris voor bevoegd is. Doch, gaandeweg zwermde het ernstige gesprek naar Alain Juppé (73), tussen 1995 en 1997 premier van Frankrijk. Juppé is een nette man, maar niet bepaald een jonge hengst uit een Calvin Klein-reclame. Niettemin: Schiappa vindt 'm sexy, bekende ze, want: 'Ik ben sapioseksueel'. De journalist voegde daar "iemand die opgewonden wordt van intelligentie" ('sapiens' betekent wijs) aan toe, waarop Franse media de passage gretig deelden. Want jongens, wat is dat nu weer, sapioseksualiteit?! Moet je mekaar in bed dan 'Kritik der reinen Vernunft' liggen voorlezen?

Intellectuele prikkels

Voor wie in België al eens op Tinder grasduint, klinkt het woord niet zó onbekend: vrouwen gebruiken het daar weleens om aan te duiden dat ze éérst blabla willen, dan boemboem, en nadien ook nog wel wat blabla, van enig niveau. Maar willen we dat niet allemaal? In hoeverre moeten we deze term ernstig nemen? "Het is een label dat sinds enkele jaren gebruikt wordt", legt Alexis Dewaele van de UGent uit. Dewaele doet als psycholoog onder meer onderzoek naar seksuele minderheden. "Mensen noemen zichzelf zo, eerder dan dat het een begrip is in de medische literatuur. Sapioseksuelen zeggen enorm geprikkeld te worden door goede gesprekken, zoals andere mensen een mooie boezem onweerstaanbaar vinden. Ergens hoeft deze voorkeur niet te verbazen: intelligentie is een zeer positieve eigenschap die het leven aangenamer kan maken." Dat bevestigt relatietherapeute en seksuologe Rika Ponnet: "Seksualiteit gaat om 'mogen binnendringen' bij iemand. Voor velen geldt dat vooral fysiek, maar er is ook een groep die erg geprikkeld raakt als er intellectueel een opening wordt gevonden. Die kunnen evenveel plezier van een mooie brief hebben, bijvoorbeeld, als van een kus."

