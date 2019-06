Alles voor de wetenschap: universiteit van Maastricht zoekt testkoppels die seks hebben in laboratorium Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de KU Leuven en zal in september van start gaan AW

Bron: Universiteit van Maastricht, RTL 6 Seks & Relaties Seks hebben in naam der wetenschap? Het kan volgens de universiteit van Maastricht. Meer zelfs, het moet. “Om te weten hoe seksuele opwinding tussen koppels werkt, moeten we kijken naar de interactie tussen twee mensen”, zegt Marieke Dewitte, onderzoeksleider.

De studie belooft uniek te zijn in zijn opzet. In het verleden werden studies naar seks en seksbeleving vooral individueel uitgevoerd. “Iemand kijkt in z’n eentje naar porno, en we meten bijvoorbeeld de genitale opwinding”, legt Dewitte uit aan het Nederlandse tv-programma RTL Nieuws. En dat vindt ze problematisch. De meeste problemen in bed manifesteren zich niet tijdens soloseks, maar wel in interactie met de partner. Dewitte vindt het dan vanzelfsprekend dat beide partners betrokken moeten zijn bij onderzoek naar seksuele opwinding.



Hoe Dewitte het precies zal aanpakken? Koppels worden in een laboratorium gedropt dat vermomd is als gezellige living. Geen steriele ruimte met felle tl-verlichting en professoren in witte labojassen, maar wel een kamertje met een zetel én tulpen - de studie wordt immers geleid door een Nederlandse universiteit, in samenwerking met de KU Leuven. Daar mag het koppel vervolgens een uurtje (of twee) van bil gaan. En dat voor een vergoeding van vijftig euro per koppel.



Privacy

De geïnteresseerde testkoppels moeten zich trouwens geen zorgen maken over gebrek aan privacy. “Deelname is gericht op privacy”, benadrukt Dewitte. De liefdesdaad wordt dus niet gefilmd of vanachter een eenrichtingsspiegel geobserveerd, wel wordt de vrijpartij - alsook alle gevoelens die erbij komen kijken – gemeten.

Hoe dat zal gebeuren? De man krijgt een soort elastiek rondom zijn penis, bij de vrouw wordt een soort tampon aangebracht. Beiden zijn meetinstrumenten die meer inzicht moeten geven in de overeenkomsten van seksuele opwinding bij koppels. “Bij veel seksuele problemen binnen relaties ligt de oorsprong in seksuele opwinding of het gebrek daaraan. Door daar meer zicht op te krijgen, komen we misschien ook dichter bij een oplossing.”

Wie de wetenschap een handje wil helpen, geprikkeld is door de bijzondere studie, of gewoon een centje wil bijverdienen, kan zich altijd aanmelden bij Marieke Dewitte. Je agenda moet je vrijhouden vanaf september 2019.