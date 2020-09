Alex (45) kon affaire van zijn vrouw achter zich laten: “Ik begreep haar nood aan spanning. Open relatie redde ons huwelijk”

Alex wil graag zijn verhaal vertellen. “Misschien is er wel iemand mee geholpen. Ik ben ervan overtuigd dat als meer mensen zouden doen zoals wij, ze veel gelukkiger zouden zijn en veel echtscheidingen vermeden zouden kunnen worden.” Zijn vrouw Linda praat er liever niet over. “Ze heeft er geen behoefte aan. Wat privé is, houdt ze liever privé”, zegt Alex, “en dat respecteer ik.”

‘Ontrouw’ klinkt op één of andere manier administratiever, ‘overspel’ lijkt lichter. Maar als partner voelt het zo aan: als bedrog Alex

Ontrouw heeft Alex al vaak geplaagd in zijn leven. “Ik heb een vijftal ernstige relaties achter de rug, sommige van zes maanden, andere van zes jaar. Telkens kwam ik erachter dat mijn geliefde me bedrogen had. Het is een zwaar woord: ‘bedrog’. ‘Ontrouw’ klinkt op een of andere manier administratiever, ‘overspel’ lijkt lichter. Maar als partner voelt het zo aan: als bedrog. Als het dan nog is met iemand die je kent, van wie je dacht dat het een vriend was, is het ook nog eens verraad erbovenop. Vernietigend is dat.”

Zelfvertrouwen weg

Of mannelijke trots een rol speelde in Alex’ reactie op ontrouw? “Dat denk ik niet. Volgens mij spelen bij iedereen — mannen en vrouwen — dezelfde gevoelens: boosheid, angst, afwijzing... En de vraag: waarom is dit gebeurd? De eerste keer dacht ik nog: misschien ben ik niet op de juiste vrouw gevallen, kwestie van het foute dekseltje op de foute pot. Maar na de zoveelste keer begon ik zwaar aan mezelf te twijfelen.”

Ontrouw is altijd pijnlijk, maar als het je vijf of zes keer overkomt, begin je je serieuze vragen te stellen. Wat doe ik fout? Waarom pik ik er altijd vrouwen uit die me bedriegen? Alex

“Als reden voor hun ontrouw vermeldden ze vrij algemene dingen: sleur, verveling, één partner zag geen evolutie. We gingen niet de richting uit die ze verwachtte. Een andere was stomweg verliefd geworden op iemand anders, niets aan te doen. Telkens ‘gebeurde het gewoon’, en het was nooit echt mijn fout, zeiden ze. Maar zo voelde het natuurlijk wel. Het vrat verschrikkelijk aan mijn zelfvertrouwen. Ontrouw is altijd pijnlijk, maar als het je vijf of zes keer overkomt, begin je je serieuze vragen te stellen. ‘Wat doe ik fout?’ ‘Waarom pik ik er altijd vrouwen uit die me bedriegen?’ Ik ben in die tijd bij een therapeut geweest. Die begon meteen over mijn ouders en kindertijd, en daar ben ik volledig op afgeknapt. Na één sessie dacht ik: ‘Dat is dan 50 euro weggegooid.’”

Meestal betekende de ontrouw het einde van de relatie. “Eén keer heb ik geprobeerd om verder te gaan, eroverheen te komen. Vergeten kan je zo’n misstap niet, maar ik dacht dat ik het haar kon vergeven. Maar bij elke ruzie stond dat overspel tussen ons in, en haalde ik het weer boven. Zo kan je natuurlijk niet doorgaan. Je kan niet een jaar later nog eens dat avontuur in haar gezicht gooien en haar de leugens verwijten. Ze heeft dan ook wijselijk haar koffers gepakt en is vertrokken.”

De kriebels

Alex: “Ik was al vijf jaar bij Linda, toen ze opbiechtte dat ze iets was begonnen met een getrouwde vriend. Hij wou zijn huwelijk opblazen voor haar, zij zag dat niet zitten en heeft me alles verteld. Hoe pijnlijk het ook was, deze keer hebben we open en eerlijk de ontrouw besproken — alle kaarten op tafel — en hoe we onze toekomst zagen. Zij heeft meteen met hem gebroken en stelde heel duidelijk dat ze met mij verder wilde.”

“Natuurlijk was de verwerking niet zo simpel als ik het nu laat klinken. Uiteraard voelde ik de pijn van het bedrog. Maar al bij al overheerste de redelijkheid. Ik dacht: ‘We hebben samen een huis, een kind, een fijn leven... Ga ik dat weggooien voor een misstap die weinig te betekenen had?’ We hebben lang gepraat toen. Maar vertrokken wel van de gedachte: we willen dat overspel achter ons laten en doorgaan.”

Stel je nu niet voor dat wij elk weekend swingen of aan partnerruil doen. Soms gaan we één keer per maand uit en gebeurt er niets. Maar dan hebben we toch een fijne, prikkelende avond gehad Alex

“Het hielp dat ik haar drang naar spanning en opwinding herkende. Laten we eerlijk zijn: ik heb die kriebels ook gevoeld. Hoe goed is de seks nog in een huwelijk waar zorgen over het werk, verbouwingen en kinderen de bovenhand nemen? Hoe opwindend is het na al die jaren nog in bed als de routine zich heeft geïnstalleerd? Ik zag ook al eens een interessante vrouw passeren, ik fantaseerde ook weleens. Ik deed er nooit iets mee, omdat ik me herinnerde hoe pijnlijk overspel voor mij was, en hoeveel je riskeert voor een beetje amusement. Maar ik begreep het wel. Een mens is niet gemaakt om zijn hele leven seks te hebben met één en dezelfde persoon.”

“Op dat moment hebben we besloten om samen op ontdekking te gaan. Om dat brede veld van erotisch uitgaan tot parenclubs te verkennen. Stel je nu niet voor dat wij elk weekend swingen of aan partnerruil doen. Soms gaan we één keer per maand uit en gebeurt er niets. Maar dan hebben we toch een fijne, prikkelende avond gehad. Vaak gebeurt er wel iets, en dan hebben we het samen beleefd. We komen in dat milieu veel mensen tegen die een open relatie hebben die alleen op stap zijn. Zo werkt het bij ons niet. Het is samen uit, samen thuis. What happens in the club, stays at the club.”

Hypocrisie

Zijn ervaringen hebben Alex anders laten kijken naar het begrip trouw. “Je stapt in het huwelijksbootje en belooft eeuwige trouw zonder erbij na te denken. Zonder je af te vragen of je dat wel kan bieden, of je het wel wil. Wat is dat trouw? Is dat geestelijk, lichamelijk? Het gesprek dat ik vier jaar geleden met mijn vrouw had, zou iedereen moeten hebben voor je samen aan je leven begint. Mensen zouden een stuk gelukkiger zijn. Daarmee bedoel ik niet dat ik iedereen richting parenclub wil sturen, het is niet ieders ding. Maar praat erover als je problemen hebt met trouw. Deel je verlangens. Je zou tenminste weten waar je aan toe bent, wat je van de ander mag verwachten. Je zou minder onwetend in het huwelijk stappen, blind gelovend in ‘tot de dood ons scheidt’. Ik denk niet dat de mens gemaakt is om monogaam te zijn, dat zit niet in onze natuur. Het is beter om dat onder ogen te zien en af te spreken hoe je daarmee omgaat.”

Ik denk dat er mensen zijn die een leven lang kunnen samenblijven en heel gelukkig zijn zonder overspel. Ze bestaan. Maar ze vormen een absolute minderheid Alex

Alex gelooft wel dat het kán, een monogaam engagement aangaan. “Ik denk dat er mensen zijn die een leven lang kunnen samenblijven en heel gelukkig zijn zonder overspel. Ze bestaan. Maar ze vormen een absolute minderheid. Mijn vrouw en ik zien in onze omgeving veel meer koppels die een scheve schaats rijden en er thuis niet over praten. Of koppels die samenleven als broer en zus, en in een dronken moment bekennen dat ze de seks missen. Relaties waar de man zich het recht toe-eigent om zijn gang te gaan, maar heel jaloers is op zijn vrouw als ze nog maar in de richting van een andere man kijkt. Huwelijken die gebaseerd zijn op hypocrisie. ‘Dat zijn er weer zoals die van Ekeren’, zeggen we soms als we een koppel zien van wie de man constant moet vreemdgaan om zich goed te voelen, verwijzend naar die vroegere vriend met wie Linda een affaire had. Voor het oog van de buitenwereld happy family spelen, maar in realiteit liegen en bedriegen. Ik zie heel veel schijnheiligheid rondom ons.”

Beter dan ooit

Overspel hoeft geen reden te zijn om een punt achter een huwelijk te zetten, maar je moet de moed hebben om de oorzaken van de ontrouw te bespreken, vindt Alex. “Simpel is dat niet, maar wat is het alternatief? Zoveel vriendinnen van ons leven op de armoedegrens: alleenstaande, gescheiden moeders. Omdat er over dat overspel niet gepraat kon worden. Zoveel vrienden vonden dat hun persoonlijke geluk voor alles ging en lieten hun jonge gezin in de steek voor een nieuwe verliefdheid. Is dat beter? Welk spoor van vernieling laat je dan na, hoeveel verdriet veroorzaak je dan?”

Het is hoe dan ook een moeilijk gesprek, het kan kwetsen als je de ander hoort zeggen dat hij of zij behoefte heeft aan wat spanning, aan seks met anderen Alex

Na het Grote Gesprek vijf jaar geleden, is zijn huwelijk beter dan ooit, vindt Alex. Binnenkort zijn hij en Linda tien jaar getrouwd, en dat zal gevierd worden. “De openheid in ons seksleven zet zich door in andere aspecten van ons huwelijk. We kroppen niets meer op, maar vertellen sneller wat er scheef zit. We hebben meer aandacht voor elkaar en elkaars wensen. We gaan een conflict niet meer zo snel vermijden. Ik begrijp dat onze oplossing niet voor iedereen is. Het is hoe dan ook een moeilijk gesprek, het kan kwetsen als je de ander hoort zeggen dat hij of zij behoefte heeft aan wat spanning, aan seks met anderen. Je moet de ander kunnen loslaten, niet te jaloers of bezitterig zijn. En vooral: het lichamelijke van het geestelijke kunnen scheiden. Je weet natuurlijk nooit wat het leven brengt, maar ik ben ervan overtuigd dat ik met Linda oud zal worden. Daar kijk ik naar uit.”

* Linda en Alex zijn niet de echte namen van de geïnterviewden.

