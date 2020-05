Alcohol drijft Brenda (42) en haar man Werner (46) uit elkaar: “Als hij drinkt, wordt hij iemand anders”

Werner is absoluut de man van haar leven. De papa van haar kinderen ook. Maar hij kijkt iets te graag en iets te diep in het glas. “Uit elkaar gaan is geen optie, maar ik kan zijn drankgebruik niet meer verdragen. Wat moet ik doen?”

Op papier ziet het er allemaal heel netjes uit. Twintig jaar getrouwd, allebei een leuke job – zij werkt bij de bank, hij in de reclame – en trotse ouders van twee kinderen van 11 en 14 jaar. “Zoals in elke lange relatie zijn er al woelige periodes geweest”, vertelt Brenda. “Maar telkens slaan we ons erdoorheen omdat we beseffen wat we hebben. Onze basis is echt oersterk.”

“Al van in het begin van onze relatie heeft Werner een neiging tot verslaving. Ik denk dat het voor hem een soort vlucht is, om emoties niet onder ogen te hoeven zien. In zijn jeugdjaren – hij kreeg absoluut niet de warmste opvoeding – begon dat met een jointje hier of daar. Maar dat eindigde met problematisch gebruik. We hebben dit samen aangepakt, we hebben ervoor gezorgd dat hij er volledig vanaf ­geraakt is.”

Maar waar de ene verslaving eindigde, ging de volgende van start. Ditmaal raakte hij verslingerd aan gamen. “Ook dat hebben we na een aantal jaren weten afbouwen tot af en toe eens een spelletje. Maar in de plaats daarvan kwam de ergste verslaving van allemaal: drank. Een gevaarlijke situatie, want ook zijn vader was alcoholist en is gestorven aan leverkanker.”

Sinds een paar jaar kan hij alleen maar seksuele gevoelens voor mij hebben nádat hij iets gedronken heeft

“Ik zeg niet dat hij voortdurend lazarus is, hoor. Of dat hij niet meer kan functioneren. Zijn werk lijdt er ook niet onder of zo. Maar toch. Als hij één druppel gedronken heeft, zijn de remmen weg en kan hij zich moeilijk beheersen. Dit probleem is intussen zo groot dat het ons huwelijks- en gezinsgeluk overheerst.”

“Ik heb al vaak mijn best gedaan om het te tolereren. Om een oogje dicht te knijpen. Om het te bedekken met de mantel der liefde. Maar de gevolgen kán ik niet altijd verbergen: hij wordt luidruchtig, is onbeschoft tegen de kinderen, reageert overdreven negatief op kleinigheden, slaat met deuren en roept en tiert. Werner is een gesloten en gevoelig type, maar als hij dronken is, verandert hij helemaal. Ook in bed is alles veranderd door zijn drankgebruik. Sinds een paar jaar kan hij alleen maar seksuele gevoelens voor mij hebben nádat hij iets gedronken heeft. Nuchter gebeurt er niets. Alleen als hij licht beschonken is, zoekt hij toenadering. Ik kan dit niet meer verdragen en daar zit ons probleem: telkens als ik zie of ruik dat hij gedronken heeft – al is het maar één glas wijn of één enkel pintje – is mijn hele humeur eraan. Ik blokkeer dan volledig en gedraag me onverschillig. Ik denk dat het een soort natuurlijke reactie is, om mezelf te beschermen.”

“De hele situatie bezorgt ons allebei enorm veel stress. Als Werner tipsy is, doet hij echt wel zijn best om lief te zijn, of om te knuffelen. Maar voor mij lukt het op zulke momenten niet om lief te zijn. Ik duw hem dan letterlijk weg. Seks lukt ons amper nog, door al die omstandigheden. Mijn onverschillige, geblokkeerde houding is voor hem een nieuwe trigger om te beginnen drinken, waardoor we in een heel negatieve spiraal zitten. Hij kan totaal geen emoties tonen zonder drank, maar mijn emoties blokkeren volledig zodra hij gedronken heeft. Wat nu?”

Ik had gedacht dat het overlijden van zijn vader een wake-upcall zou zijn, maar het tegendeel is waar

“We hebben al eindeloze gesprekken gehad over de situatie. Telkens geeft hij me gelijk en begrijpt hij wat ik bedoel. Maar tegelijkertijd minimaliseert hij zijn drankgebruik en zegt hij dat ik overdrijf (zucht). Soms doet hij twee dagen zijn best, maar zodra hij merkt dat mijn boosheid gaan liggen is, hervalt hij. Ik had gedacht dat het overlijden van zijn vader een wake-upcall zou zijn, maar het tegendeel is waar. Ik vrees dat hij bang is om te stoppen omdat hij dan blootgesteld wordt aan echte emoties. En dat is iets wat hij als kind nooit geleerd, en als man nooit gekend heeft.”

“Ik zie hem doodgraag. Hij is de man van mijn leven, dus uit elkaar gaan is geen optie. Maar op deze manier kan het ook echt niet verder. Hoe raken we uit deze impasse?”

De raad van Wim Slabbinck: “ Hij moet zélf verandering willen”

“Als we het alcoholgebruik van Werner willen aanpakken, is het belangrijk om een zicht te krijgen op wat Werner zélf wenst. Pas als hij verandering wil, kan hij nieuwe gewoontes gaan ontwikkelen die hem zullen vooruithelpen. Daarom moeten we weten welke existentiële doelen hij stelt in zijn leven. Wil hij als werknemer, als collega, als vriend beter functioneren? Wil hij een betere partner zijn, een goede vader? En wat is daarvoor nodig? Die positieve doelen creëren mogelijkheden. Stoppen met drinken is een negatieve doelstelling, die niet noodzakelijk andere mogelijkheden creëert.”

“Het is belangrijk om in te zien dat Werner er in het verleden in geslaagd is om verslavingen aan te pakken. Wat maakte dat hij kon stoppen met blowen? Wat heeft toen echt geholpen? En hoe heeft hij ervoor gezorgd dat hij dat gamen kon terugschroeven? Hij kán wel degelijk controle krijgen over situaties. Het lukt hem nu ook al om soms geen alcohol te drinken. Dit zijn mogelijk uitzonderingen, maar ze zijn heel relevant. De essentie is: welke man, ouder, werkkracht wil Werner zijn? En hoe kan hij die doelen vertalen naar concrete gewoontes?”

“Voor elke nieuwe gewoonte die we ontwikkelen worden in onze hersenen nieuwe verbindingen aangemaakt. Om dat circuit tot stand te brengen hoef je niet meer te doen dan ­dezelfde gewoonte in dezelfde context met voldoende regelmaat te herhalen. Kan Werner eens proberen om twee dagen na elkaar niet te drinken? Kan hij eens proberen om na het eerste glas te stoppen? Heel snel zijn dat ‘nieuwe’ gewoontes.”

Blijf zeker bevestigen wat er wel positief is en benoem de dingen die hij goed doet

“Probeer ook te bespreken hoe de seksuele relatie met jou kan verbeteren. Was de seks in vroegere moeilijke periodes wel oké? Hoe zijn jullie daar toen in geslaagd? Het kan een idee zijn om ‘sekstijd’ vrij te maken in de agenda, zodat Werner ernaar kan uitkijken. Bij die ‘afspraak’ hoort geen alcohol, maar ligt er een andere beloning in het verschiet: seks. Die beloning helpt hem op weg naar zijn doel: een betere partner zijn.”

“Blijf ten slotte zeker bevestigen wat er wel positief is. Benoem de dingen die hij goed doet. Als het probleem blijft aanslepen of nog groter wordt, kan je professionele hulp inschakelen. Een therapeut is één optie, maar er zijn ook zelfhulpgroepen waarin ervaringsdeskundigen helpen om empowerment en herstel te bevorderen.”

