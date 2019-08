Exclusief voor abonnees Albert gaf de woeste zeeën op voor zijn grote liefde: “Ik, de grote zeeman, kon alleen maar huilen”

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Corine Koole spreekt met mensen die onder de zon smoorverliefd werden. Hoe ging het verder? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Albert (48) en Zuléma (41) en hun zomer van 2000.

ALBERT

“In de zomer van 2000 was ik net gestopt met de koopvaardij. Sinds mijn 20ste had ik non-stop gevaren als scheepswerktuigkundige en ineens leek het genoeg. Hoe verslavend varen ook altijd was geweest – de mannen, de havenbezoeken, de stormen, de verbroedering: alle clichés zijn waar –, nu ik 30 was, begon het leven als nomade me te vervelen en met natte wangen gaf ik de kapitein een hand om voorgoed te kiezen voor de wal. In die stemming, enigszins weemoedig maar met alweer een nieuwe baan op zak en tegelijk vol van een nieuwe onbekende toekomst, ging ik een aantal weken later met twee vrienden op vakantie naar Puerto Vallarta. En wat doe je met drie mannen aan zee in Mexico? Je drinkt bier uit emmers en kijkt naar vrouwen.

“Een van de eerste avonden stond ik in een discotheek, toen ik ineens een prachtig zwart meisje zag op de dansvloer. Wie is zij, vroeg ik. De Nederlandse hostess van de touroperator, antwoordden ze. Ik was betoverd, mijn interesse voor alle andere vrouwen was meteen weg, totaal gefascineerd door dat prachtige, gitzwarte meisje in een jeansrok en een geel topje dat een en al leven en vrolijkheid uitstraalde. Ik was 30 en zij 22, dat topje, dat korte rokje, knap en jong, what is not to like. Ik liep op haar af en we dansten. Zonder zoals gebruikelijk eerst mijn kansen in te schatten, ik dacht niet na, verblind, recht op mijn doel af.

