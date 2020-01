Airbnb geeft tortelduifjes de kans om te overnachten in de slaapkamer van Romeo en Julia Margo Verhasselt

23 januari 2020

08u36 0 Seks & Relaties Ah, Valentijnsdag. Wat kan er romantischer zijn dan de dag der geliefden doorbrengen in het huis van Julia - Casa di Giulietta - in Verona, Italië? Ja, echt, het huis waar Shakespeares Romeo en Julia hun liefde aan elkaar getuigden.

Airbnb geeft twee tortelduifjes de kans om een nacht door te brengen in het huis van Julia op Valentijnsdag. Shakespeare mag dan niet al te specifiek geweest zijn over waar het drama zich afspeelde, Casa Giulietta zou de plaats zijn waar de twee hoteldebotel werden.

Interesse? Je kan aan de actie deelnemen door een brief te sturen naar Julia. In de brief moet je aan Julia en haar secretaresses uitleggen waarom jij en je geliefde de perfecte gasten zouden zijn en jullie eigen verhaal à la Romeo en Julia (zonder het drama dan) moeten beleven.

De winnaars verblijven een nacht in het huis van Julia en mogen ‘s avonds hun voetjes onder tafel schuiven bij Michelinchef Giancarlo Perbellini. Daarnaast mogen ze de 50.000 brieven doornemen die Julia jaarlijks ontvangt.

Interesse? Meer info en deelnemen kan hier.