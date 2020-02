Afwassen of een kus? Iedereen toont liefde op een andere manier. Zo ontcijfer je de liefdestaal van je partner

taalkennis bij te schaven op de dag van de liefde. En die van je partner te ontcijferen. Want waarom is het zo moeilijk om elkaar echt te begrijpen? Experts leggen het uit.

Seks & Relaties Van kaartspel tot slagveld, de liefde wordt met veel vergeleken. Maar nog meer dan een strijd of een werkwoord is liefde een taal. Correctie: een taalfamilie van vijf. Hoog tijd om je eigen taalkennis bij te schaven op de dag van de liefde. En die van je partner te ontcijferen. Want waarom is het zo moeilijk om elkaar echt te begrijpen? Experts leggen het uit.

Je lief, je partner, je levensgezel: hoe je je partner ook wil noemen, je bent ongetwijfeld gek op hem of haar. En soms maakt hij of zij je ook helemaal gek. Maar dan niet van verlangen. Wel uit pure frustratie. Leuk dat hij boodschappen gedaan heeft vandaag. Maar een complimentje over je nieuwe kapsel was duidelijk te veel gevraagd. Fijn dat zij een romantisch weekendje Parijs geboekt heeft voor jullie tweetjes. Maar eigenlijk zou je blijer zijn met een simpele ‘ik hou van jou’. Daar staat meneer uren in de keuken te zwoegen, terwijl jij hem veel liever bij jou in de zetel hebt. Dat de wensen en verwachtingen van koppels niet altijd matchen, is dan ook een understatement. Waarom is het zo moeilijk om elkaar echt te begrijpen?

Lost in translation

Niet omdat de één van Venus komt en de ander van Mars. Wel omdat partners hun liefde vaak op een andere manier tonen, zo ontdekte de Amerikaanse schrijver en filosoof Gary Chapman in de jaren 90. Chapman, tevens dominee, had in zijn plaatselijke parochiegemeenschap al honderden verhalen aangehoord van koppels die in crisissituaties verkeerden. Tijdens één van die gesprekken werd hij overvallen door een aha-erlebnis: de meeste relationele perikelen ontstaan niet door een gebrek aan liefde. Partners maken ruzie of verzanden in eindeloze discussies doordat ze simpelweg niet weten hoe ze elkaar hun liefde kunnen laten zien. Ze lijken niet alleen een andere taal te spreken, ze doen dat ook, luidt zijn theorie.

Seksuoloog Wim Slabbinck licht toe: “Chapman tekende vijf verschillende soorten liefdestalen op. De eerste taal is die van tijd en aandacht. Voor taal nummer twee, die van de fysieke aanraking, heb je evenmin een uitgebreide vocabulaire nodig. Taal drie is die van dienstbaarheid: de vervelende klusjes opknappen, of een ontbijtje klaarzetten op een blauwe maandag. Taal vier komt in de vorm van complimentjes en aanmoedigingen. Terwijl nummer vijf de vorm aanneemt van cadeautjes.”

In de eerste twee jaar van de relatie spelen de liefdestalen maar een bijrol. Je bent zo verzot op elkaar dat elke kleine daad een grote bevestiging van de liefde lijkt. Helaas ebt het effect van die emotionele high daarna geleidelijk weg. Net dan winnen de liefdestalen weer aan belang. “Chapman kwam er ook achter dat iedereen liefde wil voelen in dezelfde taal als hij of zij liefde toont. Iedereen heeft een primaire en secundaire liefdestaal, oftewel twee voorkeuren om de liefde te ontvangen en te geven”, aldus Slabbinck. Het enige probleem: we kiezen zelden een partner uit die dezelfde liefdestaal spreekt.

Hengelen

Dat koppels soms op een taalbarrière botsen, merkt hij ook in zijn praktijk. Én in zijn privéleven. “Vergelijk het met vissen. In een relatie gooi je bepaalde hengeltjes uit om de intimiteit met jouw partner te ontwikkelen of in stand te houden. Maar als je lief niet doorheeft dat er iets aan de lijn hangt, werkt dat lokaas natuurlijk niet. Ik vind het bijvoorbeeld geweldig als mijn vriendin me koffie brengt, want behulpzaamheid is voor mij het summum van liefde. Terwijl het omgekeerde niet opgaat: zij vindt koffiezetten een kleine moeite en hecht er dus maar weinig belang aan. Tot ik er haar attent op maakte.”

Je kan evengoed babbelen over de werkdag, een tv-programma of het eten op tafel. Als je maar nieuwsgierig blijft naar elkaar Seksuoloog Wim Slabbinck

Net zoals er over smaken en kleuren niet te twisten valt, kennen de talen van de liefde geen hiërarchie. Of je het nu het liefst met woorden zegt of met bloemen, elke manier is een goede manier. Vooral dan als het net de taal is die je partner spreekt: je uitdrukken in elkaars liefdestaal is een handige en praktische manier om dichter bij elkaar te komen, legt Wim Slabbinck uit. “Je bewust worden van het feit dat de ander waarschijnlijk een andere liefdestaal spreekt, is heel belangrijk. Niet alleen omdat je zo leert inzien dat de liefde ook op een andere manier getoond kan worden dan jij gewend bent. Wie de liefdestaal van zijn partner herkent, wordt attenter voor een liefdevol gebaar van zijn of haar kant. Op die manier leer je elkaar dus beter begrijpen en meer appreciëren. Bovendien is je liefdestaal aanpassen een heel eenvoudige tool. Als je dat als koppel allebei en op een evenwichtige manier doet, zal je echt een verschil merken.”

Hoe je dat doet? “Simpel: stel gewoon de juiste vragen. Hoe toon jij je liefde het meest aan mij? Hoe denk je dat ik het doe? Ook voor singles is het ontdekken van hun liefdestaal een nuttige denkoefening: zo brengen ze in kaart wat voor hen essentieel is in een relatie.”

Liever puree dan spaghetti

In een fijne relatie weet je van elkaar welke liefdestaal je allebei spreekt. Al is een goed gesprek in het Nederlands eveneens nodig van tijd tot tijd. Net daar wringt het schoentje: volgens een Britse studie zou minstens een derde van de koppels minder dan een halfuur per dag overhouden voor ‘qualitytime’ met elkaar. Betekent de vloek van druk, druk, druk ook de doodsteek voor je relatie? Wim Slabbinck nuanceert. “Dat partners het gevoel hebben dat ze te weinig tijd voor elkaar overhouden, is geen nieuw gegeven. Bovendien kan je je afvragen of je als koppel echt elke dag een diepgaand gesprek moet voeren over de dingen des leven. Mij lijkt dat niet noodzakelijk. Je kan evengoed babbelen over de werkdag, een tv-programma of het eten op tafel. Als je maar nieuwsgierig blijft naar elkaar.”

Het is wetenschappelijk bewezen dat je niet liefde op het eerste gezicht voelt, maar lust Seksuoloog Wim Slabbinck

Die nieuwsgierigheid is een cruciaal begrip in relaties. In de eerste fase is het zelfs allesbepalend: niet je outfit of parfum zorgt voor de mythische coup de foudre, wel de mate van nieuwsgierigheid die je bij de ander opwekt. “Het is wetenschappelijk bewezen dat je niet liefde op het eerste gezicht voelt, maar lust. Je vindt elkaar aantrekkelijk en wordt overvallen door een enorme nieuwsgierigheid: hoe zal deze persoon zijn in bed? Waar houdt hij of zij van? Hoe voelt zijn of haar kus aan? Al die vragen triggeren je om op ontdekkingstocht te gaan. Na enkele jaren maakt de initiële verliefdheid plaats voor liefde.”

“Bij heel wat koppels vervaagt de nieuwsgierigheid van weleer dan. Van ervaringen uit het verleden vervaardigen ze mentale representaties die niet noodzakelijk stroken met de werkelijkheid. Het verhaal van het echtpaar dat al twintig jaar lang elke donderdag spaghetti bolognese eet, is zo’n typisch voorbeeld. Ah ja, want hij heeft ooit gezegd dat dit zijn lievelingskostje is. Dat hij de pasta al tien jaar lang beu gegeten is, daar wordt niet over gebabbeld. Van de groenten die je in de supermarkt koopt tot je bedactiviteiten: vaak ontwikkelen mensen een bepaald beeld over de voorkeuren van hun partner dat niet noodzakelijk (meer) strookt met de werkelijkheid.”

Gelukkig is daar een simpele oplossing voor: “Blijven praten! Welke activiteiten boeien je? Wat eet je graag? Wat vind je prettig in bed? Wat wil je nog samen beleven? Hoelang je ook al samen bent, ga er nooit van uit dat je alles al weet over je partner.”

5 liefdestalen ontcijferd

1. Cadeaus

Hier gaat het niet om het materiële, wel om het feit dat je aan hem of haar denkt: er schuilt emotionele waarde achter.

Is dit de liefdestaal van je partner?

Probeer: Maak je er deze valentijn niet zomaar van af met een bon, maar knutsel zelf een cadeau of pluk een boeket bloemen.

2. Dienstbaarheid

Toegegeven, de vuilniszakken buitenzetten lijkt op het eerste gezicht niet romantisch. Maar voor mensen die deze liefdestaal spreken, schuilt liefde in het opknappen van de meest alledaagse klusjes.

Is dit de liefdestaal van je partner?

Probeer: Steek wat vaker een handje toe in het huishouden en probeer voortaan met liefde en plezier datgene te doen waar hij of zij altijd om moet zeuren.

3. Lichamelijk contact

Deze liefdestaal wordt vooral gesproken in de vorm van lichaamstaal: een lange kus, innige knuffel of handjes vasthouden tijdens het wandelen.

Is dit de liefdestaal van je partner?

Probeer: Ga aan de slag met de massageolie.

4. Positieve woorden

Ieder mens houdt meer van positieve woorden dan van kritiek, maar mensen met deze liefdestaal zijn extra gevoelig voor complimenten, aanmoedigingen en bevestiging.

Is dit de liefdestaal van je partner?

Probeer: Schrijf hem of haar een liefdesbrief (en wees gerust kwistig met de complimentjes).

5. Tijd en aandacht

Volgens Gary Chapman gaat het er hier om dat je tijd doorbrengt met elkaar. Echt met elkaar. Dus zonder tv of smartphone. Denk aan een diepgaand gesprek, interesse tonen voor elkaars verhaal of samen een leuke activiteit ondernemen. Kortom: schenk elkaar je volledige aandacht.

Is dit de liefdestaal van je partner?

Probeer: Plan maandelijks minstens één date night voor jullie in.

