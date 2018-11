Aantal echtscheidingen in België daalt lh

06 november 2018

15u24

Bron: Belga 0 Seks & Relaties In 2017 zijn in België 23.059 echtscheidingen geregistreerd. Dat zijn er 2,2 procent minder dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

In 2014 tekende Statbel nog 25.066 echtscheidingen op. Jaarlijks daalde dat aantal, tot dus 23.059 vorig jaar.

Er waren 329 echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Bij getrouwde vrouwen ging het om 187 echtscheidingen en 142 huwelijken tussen twee mannen werden stopgezet. Hoewel het aantal scheidingen tussen vrouwen in de meerderheid blijft, daalt het wel. Daarmee wordt de stijgende trend sinds 2014 gebroken. Bij mannen is er dan weer een omgekeerde beweging. Daar is er een stijging van het aantal echtscheidingen.

Verder zijn er duidelijke geografische verschillen. Terwijl het aantal scheidingen in Vlaanderen (-3,9 procent) en Wallonië (-6,3 procent) daalt, stijgt het aantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 8,7 procent.

Gemiddelde leeftijd hoger

De gemiddelde leeftijd waarop mensen scheiden neemt ook verder toe: van 46 jaar in 2015 tot 46,7 jaar dit jaar voor de eerste partner en van 43,1 jaar tot 43,7 jaar voor de tweede. Een vaak voorkomend fenomeen is dat er jaarlijks koppels zijn die scheiden na meer dan 50 jaar huwelijk. In 2017 waren er 108 gevallen, terwijl het in 2016 om 87 koppels en in 2015 om 106 koppels ging. Statbel benadrukt wel dat het slechts om een klein deel (0,5 procent) van alle geregistreerde echtscheidingen gaat.