Aanslepende verbouwing stelt de relatie van Lieve (32) en Bruno (35) zwaar op de proef: “Zeker nu er een baby is, moet dat huis af. Anders ben ik weg”

Aan het woord is Lieve. Zij is degene die de alarmbel luidt, Bruno vindt vooral dat ze overdrijft. “Zeven jaar geleden leerden we elkaar kennen op het werk. We hadden allebei een leidinggevende functie in een groot bedrijf. Onze professionele meningen durfden verschillen maar we werden smoorverliefd. Na twee jaar begon onze relatie barsten te vertonen. We gingen ervan uit dat het constant samenwerken de oorzaak was. Ik besliste van werk te veranderen: dat zou de druk op onze relatie wegnemen. Hoopten we.”

“Onze ruzies bleven echter aanhouden. Elke dag was er wel iets om over te discussiëren. Een gewoon gesprek voeren leek ons niet te lukken. Bruno is ... hoe zal ik het zeggen? (denkt na) Hij is niet zo sociaal vaardig, hij is naar mijn gevoel heel kritisch en nogal principieel. We staan op dat vlak anders in de wereld. Op zich moet dat geen probleem zijn, integendeel: we kunnen elkaar aanvullen, hé. Maar hij laat geen ruimte om rustig van gedachten te wisselen. Bij de minste onenigheid schiet hij in de verdediging. Als ik weerwoord geef, ervaart hij dit als een aanval en verkondigt hij dat ik hem niet graag zie.”

“We hebben ons al eens laten bijstaan door een familielid dat bedrijfscoach is, om zo via verschillende methodes tot een consensus te leren komen. Tijdens die sessies stelde hij zich welwillend op, maar de dag erna legde hij alle tips naast zich neer.”

“Drie jaar geleden hebben we samen een huis gekocht. Ik hoopte dat zo’n grote stap ons dichter bij elkaar zou brengen. Hij overtuigde me dat hij heel de renovatie zelf zou uitvoeren, en vroeg mijn vertrouwen. Echter, eens de afbraak achter de rug was, liep het voor geen meter. Het leek wel of ik in zo’n programma zat als ‘Help, mijn man is een klusser’. (lacht) In het begin maak je daar nog grapjes over, en Bruno bleef zeggen dat ik geduld moest hebben. Maar de frustraties stapelden zich op en wéér hadden we elke dag iets om ruzie over te maken.”

Onlangs heb ik aangegeven dat het zo echt niet verder kan. Ik wil niet dat ons kind opgroeit op een halve werf

“Ik nam het volledige huishouden voor mijn rekening, zodat hij zich op elk vrij moment op de werf kon storten. Maar dat gebeurde niet. Toen ik op een dag zwanger bleek, wilde ik al helemaal dat er vaart achter zou zitten. In maart van dit jaar ben ik bevallen van ons zoontje, maar ons huis is nog altijd niet klaar. Ik vind hem simpelweg lui. Ik vraag hem vaak waar zijn toewijding naartoe is, en of hij voor mij én zijn zoon niet wat meer moeite kan doen? Hij verwijt me dat zijn motivatie compleet weg is door mijn gezaag. We zitten in een vicieuze cirkel. En die begint meer en meer op een neerwaartse spiraal te lijken.”

“Ik probeerde al eens een haalbare planning voor het huis op te stellen, hij vindt dat ik hem dan bevelen geef. Ik wil hulp van anderen inschakelen, hij ziet dit als onderwaardering. Ik zie vooral geen oplossing meer. Onlangs heb ik aangegeven dat het zo echt niet verder kan. Ik wil niet dat ons kind opgroeit op een halve werf. Het gaat om de badkamer, isolatie van de zolder en afwerkingen doorheen heel het huis. Als ik hem de vraag stel wat onze relatie voor hem betekent, veegt hij ze gewoon van tafel. Het eens goed uitpraten? Nee, hij laat liever de tijd zijn werk doen. De dag erna doet hij terug alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ik zie geen enkele verandering in zijn gedrag of aan de situatie. Ik ben ten einde raad en laat nu alles op zijn beloop. De enige uitweg lijkt mij relatietherapie: ik wil deskundig begeleid worden, en ik wil dat hij tot inkeer komt. Dat hij reflecteert over zijn gedrag, daden en woorden. Als hij dat niet ziet zitten, moet ik mogelijk de handdoek in de ring gooien. Maar met een baby van zes maanden en een huis dat half af is, is dat geen goed idee. Of wel?”

De raad van Wim Slabbinck: “Probeer een aannemer in te schakelen”

Wim Slabbinck: “Dit is absoluut geen evidente periode voor jullie. Meer dan de helft van de relaties komt in een relatiecrisis terecht als er een eerste kindje geboren wordt. Daarbovenop zitten jullie in een langdurige verbouwing. Hoe langer die werken duren, hoe groter de impact op jullie als pril gezinnetje. Verbouwen kan stressvol zijn omdat het letterlijk gaat over de basis waarop jullie een stabiel bestaan willen bouwen. Jij wil grip krijgen op de situatie, maar Bruno raakt door het aandringen dan weer zijn motivatie kwijt. En zo zit je inderdaad al snel in een vicieuze cirkel.”

“Ik begrijp dat jij je focust op het moment waarop de verbouwing eindelijk achter de rug zal zijn. Maar de moeilijke waarheid is dat er altijd wel iets níét af is in ons leven. Dat moeten we proberen te aanvaarden om ons voldoende gelukkig te voelen. Ik merk dat je het zwaar hebt en dat het moeilijk is om de dynamiek met Bruno te veranderen. Wanneer we ruzie maken, kan ons brein niet creatief zijn. We kunnen dan geen oplossingen bedenken. Die kunnen we wél vinden in een gesprek waar rust en empathie aanwezig zijn. Kan het helpen om je in te leven in Bruno en hem te vragen hoe hij zich bij alles voelt? Wat zijn de zaken die door zijn hoofd gaan? Hoe gaat hij om met de last die op zijn schouders rust? Hoe voelt hij zich hierbij? Hoe frustrerend is het voor hém dat hij blijkbaar de energie mist om er vaart achter te zetten? Doe dat misschien eens tijdens een avondje uit, waardoor jullie de verbouwing ook eens letterlijk achter jullie kunnen laten.”

“Om de kwaliteit van je relatie goed te kunnen inschatten, is het ook van belang om te kijken naar die schaarse momenten waarop de verbouwing even op de achtergrond komt. Hoe is de sfeer tussen jullie wanneer jullie eropuit trekken en de zorgen van het huis even achter jullie kunnen laten?”

“Het kan zeker zinvol zijn om gesprekken met een relatietherapeut in te plannen. Want uit elkaar gaan met een half huis en een baby van zes maanden is zeker niet evident en financieel ook zeer oninteressant. Kan het jou ook helpen om te kijken naar de zaken die wel al gebeurd zijn in het huis? Het zal Bruno positief motiveren als er ook aandacht is voor wat wel al veranderd is. Ook al is het iets heel kleins: in alles wat wel achter de rug is, ligt een kans om Bruno te complimenteren. Die complimenten en waardering kunnen hem helpen om opnieuw goede moed te krijgen en de verbouwing sneller klaar te krijgen.”

“Tenslotte kan het ook zinvol zijn om een aannemer in te schakelen, met goede afspraken over wie wat uitvoert en tegen welke termijn de werken klaar moeten zijn. Jullie willen beiden dat het huis af is, veronderstel ik? Het werk (deels) uit handen geven kan jullie verlossen van de constante druk. Het zal ervoor zorgen dat jullie weer een team worden in plaats van ruziënde partners die elkaar dreigen te verliezen in een project dat jullie eigenlijk moet verbinden.”

Vertel ons jouw verhaal. Wij proberen te helpen. In the name of love. Interesse? Stuur dan een mailtje naar anke.michiels@dpgmedia.be.

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

De echtgenote van Christophe (37) gaat weg voor een andere vrouw: “Mijn vrouw heeft gevoelens voor haar beste vriendin” (+)

De man van Vera (48) kan zijn ex-minnares niet loslaten: “Waarom blijft hij toch contact zoeken met haar?” (+)

Alcohol drijft Brenda (42) en haar man Werner (46) uit elkaar: “Als hij drinkt, wordt hij iemand anders”(+)