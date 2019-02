Aan het daten? Zo lang moet je wachten tot de vonk overslaat Liesbeth De Corte

07 februari 2019

08u51

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties We hebben er eventjes op moeten wachten, maar sinds gisterenavond is ‘Blind Date’ weer te zien op de buis. Terwijl dit programma het vooral moet hebben van liefde op het eerste gezicht, krijgen de deelnemers van ‘Blind Getrouwd’ - die andere datingreeks - enkele weken de tijd om stapelverliefd te worden. Maar hoe zit het in het echte leven? Hoelang moet je daten voor je weet: dit is het (niet)?

Ah, een eerste date. Sommigen kijken er de hele dag naar uit, bij anderen breekt het angstzweet uit bij de gedachte aan op stap gaan met een wildvreemde. Hoe het ook zij: een afspraakje is altijd spannend. Daardoor hebben we de neiging om zo snel mogelijk een oordeel te vellen over de potentiële partner. Is er een klik? Vind je de date aantrekkelijk? Maakt hij of zij kans om je toekomstige echtgenoot te worden?

Geduld is een schone deugd

Hoe verleidelijk het ook is om meteen een mening te vormen over de andere, toch doe je dat beter niet. In de meeste gevallen moet je iemand eerst beter leren kennen voor je weet of jullie tweetjes een goede match zijn. “Soms is het liefde op het eerste gezicht, maar meestal duurt het een tijdje voor je verliefd bent”, reageert relatietherapeut Gary Brown. “Er bestaat jammer genoeg geen magisch aantal van dates voor wanneer de vonk overslaat. Soms kan dat wat langer duren."

Kortom, ook al is je date niet je type, toch kan je er nog pardoes voor vallen. Geef het tijd. “Die magische klik is niet meer dan een buikgevoel. Die duikt pas op als er een goede combinatie is van fysieke en mentale aantrekkingskracht. En die combinatie is er niet altijd op één-twee-drie”, zegt ook relatie-expert Susan Winter.

Liefde op het eerste gezicht klinkt nog zo mooi, maar een eerste ontmoeting is vaak niet zo episch. Eerlijk: een eerste date is vaak wat gênant. “Misschien is je date nerveus of was jij zenuwachtig. Daarom heb je vaak een tweede en derde date nodig om te weten of jullie tweetjes bij elkaar passen. Als de zenuwen wegebben, krijg je een betere indruk van elkaars persoonlijkheid en interesses”, meent Winter.

Oxytocine

En wat als je na drie dates nog niet zeker bent over je gevoelens? Volgens Brown en Winter is dat nog geen teken dat je moet opgeven. “Daten met iemand waar je niet hoteldebotel op bent, stelt je in staat om helderder na te denken”, aldus Winter. Liefde maakt blind, zeggen ze weleens, en daar zit een kern van waarheid in meent Brown. “Door de overdosis liefdeshormonen, ook wel oxytocine genoemd, ga je rode alarmsignalen negeren. Verliefdheid en de bijhorende reutemeteut aan hormonen kunnen betekenen dat jullie een goede match vormen, maar het kan alle trekjes die je niet zo leuk vindt ook bedekken met de mantel der liefde."