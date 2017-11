90% van de mannen vindt beenhaar bij vrouwen niet erg Sophie Vereycken

Seks & Relaties Goed nieuws voor de koukleumen onder ons: een beetje wintervacht is tegenwoordig toegestaan. Mannen storen zich minder hard aan een donsje op de benen dan wijzelf, zo blijkt uit 'Het eerlijke haaronderzoek' van jongerenprogramma Generation M.

Laat je je haar liever staan, of moet alles eraf? En hoeveel haar heb jij daar? Maar liefst 5.000 tieners en twintigers met het hart op de tong vulden de rondvraag van MNM in.

Beenhaar is oké

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 90 procent van de mannen beenhaar bij vrouwen niet storend vindt. In tegenstelling tot vrouwen zelf, die aangeven beenhaar maar niets te vinden. Al wil dat niet zeggen dat iedereen trouw het scheermes bovenhaalt. Het grootste gedeelte van de vrouwen (53%) scheert af en toe de benen, bijvoorbeeld als ze op date gaan of naar de kinesist moeten. Eén derde (31%) zorgt ervoor dat haar beenhaar altijd weg is, meestal omdat ze dat zelf fijn vinden, en 16% laat haar benen gewoon au naturel in de winter. Slechts een handvol dames (3,4%) scheert haar benen speciaal voor haar lief.

Bij de mannen kiest - niet verwonderlijk - amper 10% ervoor om hun benen te scheren. Waar storen we ons dan wél aan, als zo'n donsje op de benen best oké is? Vrouwen krijgen de kriebels van rughaar (38%) en onverzorgde wenkbrauwen (12%). Mannen halen dan weer hun neus op voor okselhaar (22%) en schaamhaar (21%).

Heb jij 'dáár' haar?

En wat met dat schaamhaar? Volgens de resultaten moet het daar beneden mínstens 'bijgewerkt' zijn. Eén vierde van de mannen doet alles af, 20% laat het bosje gewoon staan en de grote meerderheid (55%) werkt de wildgroei een beetje bij. Dames scheren en masse (50%) alles af, terwijl slechts 11% haar schaamstreek ongerept laat en 39% de haartjes gewoon netjes bijwerkt.

Maar daar stopt het niet. Ook het haar tussen de bilspleet blijkt 'een dingetje' te zijn. Iets meer dan de helft van de vrouwen (51%) doet dit voorzichtig weg. Bij mannen is dat 30%.

Onder de oksels

Dat mannen niets willen weten van vrouwelijk okselhaar, leerden we al. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 96% van de vrouwen haar oksels onthaart. Maar zelf laten de mannen hun okselhaar wel gewoon staan (73%), terwijl slechts één vierde van de vrouwen dat oké vindt.

Het màg wel, dat okselhaar bij mannen, maar dan enkel als het verzorgd (kort of getrimd) is, volgens 59% van de vrouwen. 17% vindt mannen zich aan dezelfde regels moeten houden en hun oksels helemaal glad moeten scheren.

Nog meer weten over haar? Vanavond komt seksuologe Kaat Bollen langs op Generation M om het te hebben over schaamhaar.