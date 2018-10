8 x ideeën voor een herfsthuwelijk Liesbeth De Corte

02 oktober 2018

08u11 2 Seks & Relaties Iemand die tijdens de gure, regenachtige herfstmaanden in het huwelijksbootje stapt gek verklaren? Nee hoor. Een herfsthuwelijk kan net extra romantisch en gezellig zijn. Zéker met deze ideeën.

1. Glazen flessen met gedroogde bloemen

Wil jij dat de decoratie een vintage vibe uitstraalt? Zoek het dan niet te ver. Gedroogde bloemen en veren hebben een comeback gemaakt, en geven een ontzettend feeëriek effect als je ze in een oude bolle wijnfles of gekleurde vaas zet. Een extra voordeel: je kan dit dagen op voorhand al regelen, waardoor je niet last minute moet stressen als de boeketten van de florist er wat verslenst uitzien.

2. Sfeerlichtjes

Tijdens de herfstmaanden wordt het wat sneller donker. Hoe meer verlichting je voorziet, hoe knusser je trouwfeest wordt. Denk aan kerstlichtjes, lampionnen of kaarsen op een houten onderlegger.

3. Pompoenen als decoratie

Een beetje voor de hand liggend, want de herfst is nu eenmaal het seizoen van de pompoenen. Dankjewel Halloween! Wie in thema wil blijven, kan een tiental kleine pompoenen kopen en ze met spuitbussen een metallic of koperachtige kleur geven. Een bijkomend pluspunt is dat je op deze DIY-manier wat geld uitspaart.

4. Zeepjes in thema

Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar de zeepjes vanop het toilet kunnen me in een wip naar een andere wereld katapulteren. Bij kokoszeep denk ik spontaan aan exotische oorden, en bij een pumpkin spice kruidenmix zie ik me meteen zitten aan een knetterend haardvuur. Wie weet geldt dit ook wel voor jouw gasten?

5. Gepaste drankjes...

De leukste aperitief die ik ooit tijdens een trouw heb geproefd? Dat is zonder twijfel een speciaal voor de gelegenheid gemaakte cocktail. En het is niet omdat de zomer gepasseerd is, dat die lekkere drankjes plaats moeten ruimen. Zoek enkele receptjes op en serveer een smakelijke cocktail om je gasten in herfstsfeer te brengen.

6. ... en hapjes

Eentje voor de zoetekauwen onder ons: zet buiten enkele vuurkorven en deel wat speksnoepjes op een stokje uit. Gegarandeerd een succes.

7. Warme dekens

Wie buiten een feest organiseert, kan er niet omheen: je moet rekening houden met het weer. Want ook al doet het herfstzonnetje goed z'n best, écht warm zal het niet worden. Om gejammer van koukleumen te vermijden, leg je best dekentjes klaar. Die dragen ongetwijfeld ook bij aan de gezellige sfeer.

8. Paraplu's

De kans dat het regent, is tijdens de herfst natuurlijk ook wat groter. Wie er niet wil uitzien als een verzopen soepkip, neemt best voldoende paraplu's mee. Als je allemaal dezelfde, eventueel doorzichtige, exemplaren voorziet, kan dat bovendien een mooi effect geven op foto.