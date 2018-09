8 vrouwen vertellen over hun ergste date ooit Valérie Wauters

02 september 2018

11u11

Bron: Red 0 Seks & Relaties Misschien hebben we het te danken aan de Netflix-topfilm ‘To all the boys I’ve loved before’, maar er is momenteel heel wat te doen rond daten. Op Twitter deelden verschillende vrouwen hun ergste dates. Wees gewaarschuwd, want van sommige van de verhalen gaan je haren overeind staan

“Ladies: tell me your worst date.” Met deze vraag opende @_ItsMissBre het debat op Twitter. Haar vraag naar de ergste datingverhalen bleef niet lang onbeantwoord. Een bloemlezing:

- “Hij pikte me op op zondagochtend. Ik dacht dat we zouden gaan ontbijten in een hotel. In plaats daarvan nam hij me mee naar een zaaltje waar zijn kerkgemeenschap samenkomt. De daaropvolgende twee uur moest ik een kerkdienst bijwonen.” -@Onhwa86

- “Eerste date: hij nam me mee naar huis, waar we samen met zijn moeder en vader kookten.” -@karajmcdowell

- “Hij vertelde me tijdens ons etentje over al zijn exen en hoe hij telkens ze uit elkaar gingen weer bij z’n ouders moest intrekken. Vervolgens vroeg hij me hoe groot mijn appartement is.” -@ellesep

- “Hij had het constant over zichzelf en stelde mij maar twee vragen. 1. Was Michael Jackson schuldig? en 2. Wat is mijn mening over het Dewey Decimale Systeem? Vervolgens kreeg hij een SMS dat er een brand was in het chemielab op z’n werk, en vroeg hij of ik mee ging. Neen, dankjewel.” -@DanielleDregerB

- “We keken naar ‘The Dark Knight’ in zijn kamer en hij bleef de film pauzeren om te checken of ik wel verstond wat er aan de hand was. Vervolgens leende hij me het boek ‘De wereld van Sofie’, opdat ik z’n studie beter zou snappen (hij studeerde filosofie).” - @charlotteearney

- “We zouden samen uitgaan, maar hij vertelde me dat hij eerst zijn vriend moest helpen ‘verhuizen’. Uiteindelijk bleek het dat hij een huis aan het leegroven was.” -@sloppyjessjoe

- “Om een lang verhaal kort te maken…. hij rook naar vis, zijn auto kon niet achteruit rijden EN hij kon geen gesprek gaande houden. Na een paar onderwerpen te hebben aangebracht ben ik gewoon gestopt met praten en hebben we in stilte voor elkaar gezeten.” -@OhsoTwecious

- “Hij kwam me thuis oppikken, waarna we weer langs zijn huis rijden om zijn moeder op te pikken. Ze had immers honger en wilde met ons meegaan. Vervolgens ging ze ook nog eens mee met ons naar de bioscoop. Ze zat tussen mij en mijn date, en heeft de hele film door gepraat.” -@Ikeriiaaa