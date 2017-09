8 vrouwen verklappen wat ze liever al voor hun huwelijk geweten hadden ND

13u53

Bron: Women's Health 0 thinkstock Seks & Relaties Nog niet in het huwelijksbootje gestapt? Dan ben je nog mooi op tijd voor dit advies van ervaringsdeskundigen. Acht Amerikaanse dames delen wat ze niet wisten voor ze gingen trouwen, en eigenlijk liever wel geweten hadden. Lees en leer.

1. Politiek doet er toe

Lisa D: "Ik ben een liberale democraat en mijn ex-man een conservatieve republikein. Ik weet echt niet waarom ik ooit heb gedacht dat dat geen probleem was. Ik had er een hekel aan wanneer zijn conservatieve krant op de deurmat belandde en hij had hetzelfde gevoel bij mijn krant. Ik was ook bang dat zijn visie op abortus zelfs gevaarlijk zou worden voor mij. Ik kampte met vruchtbaarheidsproblemen, en kunstmatig zwanger proberen raken had misschien wel problemen opgeleverd."

2. Je relatie verandert

Naomi F: "Ik wou dat ik geweten had dat onze relatie zou veranderen, en dat we door heel erg moeilijke tijden gingen gaan. Maar los daarvan: het was het zeker waard."

3. Ken jezelf

Penny T: "Ik heb twee huwelijken achter de rug. Ik wou dat ik geweten had dat je altijd jezelf moet blijven. Verander je niet voor iemand anders, tenzij het een positieve verandering is!"

4. Je hebt nog tijd alleen nodig

Ashley T: "Een huwelijk verbindt je echt aan een ander, op een prachtige manier, maar het blijft leuk om nog steeds je eigen persoontje te behouden. Zorg ook voor genoeg tijd alleen en kies andere hobby's dan je partner, dat is echt belangrijk. Wij hebben dit ontdekt na één jaar huwelijk en hebben die gewoonte nu ingebouwd."

5. Familie is belangrijk

Kelly B.: "In mijn eerste huwelijk kwam ik erachter dat het belangrijk is om ook een goede band te hebben met de familie van je partner. Ze zijn belangrijk voor hem, dus je komt er maar beter ook goed mee overweg. Stop daar tijd en moeite in."

6. Je geliefde kan geen gedachten lezen

Echo G: "Hoe close je ook bent met je partner, je moet nog steeds onder woorden brengen wat er mis is, hoe jij je voelt of wat je nodig hebt. Dat klinkt niet romantisch, maar het is niet fair om spelletjes te spelen waarbij je hoopt dat hij of zij je gedachten kan lezen. Praat met elkaar en spreek uit wat er op je lever ligt."

7. Een huwelijk draait niet om het trouwfeest

Dana M: "Hoe leuk die ene dag ook is, een huwelijk draait niet rond het trouwfeest. Over twintig jaar zal je al lang niet meer wakker liggen over de topping op de taart tijdens het trouwfeest of welke dj je gevraagd had."

8. Ruzie maken is oké

Jess S: "Ik wou dat ik de kracht had gehad om ruzie te maken. Focus op de grote, belangrijke dingen die je geluk op lange termijn in de weg staan, en laat kleine ergernissen voor wat ze zijn."