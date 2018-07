7x zomerse ideeën voor een geslaagde date Liesbeth De Corte

11 juli 2018

17u11

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties In tijden van Tinder en andere online dating-apps staat er om de haverklap een date gepland. Iets gaan drinken op café, een restaurantbezoek of een film meepikken in de cinema: na een tijdje heb je het er mee gehad en mogen de afspraakjes wat creatiever. Enkele suggesties.

Breng een bezoek aan de kermis

De zomer is in het land, en dat kondigt meestal ook de komst van een kermis aan. Of je nu samen in een botsauto kruipt, nieuwsgierig van het ene naar het andere kraampje wandelt of bij het schietkraam lekker cliché een knuffelbeer wint: je zal elkaar sowieso beter leren kennen.

De echte avonturiers kunnen trouwens ook naar een pretpark gaan. Gegarandeerd dat je kriebels in je buik zal voelen. Aan jou om uit te maken of het komt door je gezelschap of de ritjes in de achtbanen.

Huur een tandem

Behoren jullie niet tot het ras van de 'luie gatzitters'? Dan is een zomerse dag het perfecte moment om jullie stalen ros vanonder het stof te halen. Of nog beter: huur eens een tandem. Lekker romantisch en je weet meteen of jullie goed op elkaar afgestemd zijn. Twee vliegen in één klap.

Picknick in het park

Eentje voor de lekkerbekken onder ons én de tortelduifjes die graag op veilig spelen: een picknick. Het is zowat de zomerse equivalent van een restaurantuitje, maar met dat tikje extra.

Ga smullen op een foodmarket

Is je buik rond eten jouw favoriete hobby, maar heb je geen zin om met een zware picknickmand te sleuren? Begrijpelijk. Maar ook voor jou is er een oplossing. Wat dacht je van een foodtruckfestival? Je weet meteen ook wat voor vlees je in de kuip hebt: is je date kieskeurig of wil hij/zij elke wereldkeuken uitproberen? Schept je nieuwe vlam vlees op het bord of is 'ie een strikte veganist?

Ga naar een festival

Tijdens de zomermaanden wordt er om het weekend wel ergens een festival georganiseerd. En neen, je moet heus niet je bankrekening plunderen om je potentiële partner te trakteren op een ticket. Er zijn genoeg kleinere, lokale festivals waar je gratis binnen mag of waar je tickets kan kopen voor een appel en een ei.

Snuister door een platenwinkel of bibliotheek

Is het buiten echt té heet en snak je naar een fris airco-briesje? Wandel dan een platenwinkel of stoffige tweedehands bookshop binnen. Toon elkaar jullie favoriete albums of boeken én geef elkaar huiswerk mee. Lees: laat de anderen de plaat grijsdraaien of je favoriete lectuur uitlezen. Je bent meteen op de hoogte van de smaak van je potentiële lief.

Ga dansen

Hoezo, dansen op een feest doe je enkel met vrienden of vriendinnen? Trek je mooiste kleren aan maak samen de dansvloer onveilig. Je gezelschap zal je ongetwijfeld verdedigen als er andere casanova's op de loer liggen en - ons favoriete voordeel - jullie kunnen elkaar ongegeneerd aanraken. Wedden dat het vonken oplevert?