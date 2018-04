7 x feng shui in de slaapkamer voor een betere relatie evd

28 april 2018

16u30

Bron: wellandgood 0 Seks & Relaties Feng shui expert Tisha Morris beweert dat ze aan een slaapkamer van een koppel kan zien hoe goed het met een relatie gesteld is. Je slaapkamer is een heel belangrijke ruimte voor je liefdesleven om voor de hand liggende redenen. Dus kan je die maar beter goed inrichten.

Morris geeft tips om van je slaapkamer een relatie-boostende ruimte te maken.

1. Ruim op

Een slaapkamer moet gericht zijn op ontspanning, intimiteit, herbronnen en...slapen. Er horen dus weinig spullen in thuis. Alles wat niet met deze functies verbonden is, ruim je op. Geen werkpapieren, geen iPad..

2. Symmetrisch inrichten

Door je kamer symmetrisch in te richten zorg je ook voor balans in je relatie. Dus ja, zet aan elke kant van het bed een nachtkastje en zet op beide kastjes dezelfde lamp.

3. Geen spiegel

Het kan een kinky detail zijn, een spiegel tegenover of boven het bed, maar voor een relatie is het eigenlijk niet zo goed. Het is beter om de slaapkamer reflectievrij te houden, spiegels hebben volgens feng shui namelijk een energie die onrustige slaap kan veroorzaken.

4. Slimme kunst

Wil je graag een kunstwerk aan de muur? Kies in de slaapkamer dan voor kalme, romantische taferelen. Ga niet voor foto's van drukke steden of schreeuwerige kleuren. Een mooie herinnering uit jullie relatie kan ook.

5. Zet het bed niet met één kant tegen de muur

Niet alleen is het heel irritant om 's nachts over je partner heen te moeten kruipen als je naar het toilet moet, maar een bed met maar één open kant kan ook een ander probleem in de relatie weerspiegelen. Degene die aan de muur ligt geeft letterlijk macht af aan de andere. Je moet beiden gelijke toegang tot het bed hebben.

6. Slaap in luxe

Hoe comfortabeler het bed, hoe meer tijd je er wil doorbrengen. Dat is logisch. Maak er dus een dromerig, fris en heerlijk plekje van met een goede matras, zachte dons en heerlijke kussens. Alsof je in slaap valt op een wolkje.

7. De juiste kleur

Om een ontspannen ruimte te maken kies je voor een monochroom kleurenpalet, zonder felle kleuren. En kies voor indirect licht met een staanlamp en kleine lampjes op de nachtkastjes, zodat je het groot licht bijna nooit moet aanknippen. Niet flatterend!