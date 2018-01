7 signalen dat die nieuwe vlam niet de ware is Charlotte Dierckx

28 januari 2018

13u04

Bron: Business Insider 1 Seks & Relaties Toen jullie elkaar een tijdje geleden leerden kennen op café, sloeg de vonk meteen over. Maar nu jullie steeds vaker in elkaars bijzijn vertoeven, begint toch weeral die vervloekte twijfel toe te slaan. In jouw achterhoofd zijn de alarmbelletjes genadeloos aan het rinkelen, maar anderzijds wil je de realiteit liever niet dan wel onder ogen komen. Om je gedachten op een rijtje te zetten, vroeg Business Insider zeven relatie-experts om advies. Herken jij je nieuwe vlam in deze signalen? Dan is hij wellicht niet de ware.

1. Je rechtvaardigt zijn slechte gedrag

"Betrap je jezelf er soms op dat je zijn ongepaste gedrag door de vingers ziet, terwijl je diep vanbinnen maar al te goed beseft dat je het er niet met eens bent? Dan is hij misschien toch niet jouw prins op het witte paard."

"Onze geest is een meester in Photoshop, het kan alles rationaliseren en elke situatie en persoon zodanig vormgeven dat die matcht met ons oorspronkelijk perspectief. Er bestaat namelijk zoiets als 'voorkeur voor bevestiging', een psychologisch fenomeen dat verwijst naar de neiging van mensen om meer aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën bevestigt en komaf te maken met informatie dat het tegendeel bewijst. Kortom: jouw oorspronkelijke beeld van hem (toen alles nog koek en ei was) zal zijn ongepaste gedrag telkens weer weten goedpraten, waardoor zijn valse positieve indruk zich systematisch een weg baant naar jouw hart. De beste oplossing is even pauzeren, een stap achteruit zetten en de situatie eens bekijken vanop een afstand. Vroeg of laat zie je in dat hij niet goed voor je is, ook al willen jouw hersenen je zo graag wat anders wijsmaken", tipt psychologe Perpetua Neo.

2. Hij wil praten niet over problemen

"Alle koppels hebben meningsverschillen, dat is volkomen normaal. Maar het gaat erom hoe jullie die meningsverschillen aanpakken. Loopt je partner weg? Sluit hij zich af? Of legt hij de schuld bij jou neer? Dan is dat een signaal dat jullie relatie niet werkt. In een goede relatie is er een wederzijdse behoefte om problemen bespreekbaar te maken en te luisteren naar de ander. Het is geen situatie van winnen of verliezen, het gaat om het uiten van jullie mening en het kenbaar maken van jullie gevoelens. Communicatie is alles!", benadrukt datingcoach Erika Ettin.

3. Hij tast continu jouw grenzen af

"Verspil geen tijd aan iemand die jouw grenzen niet respecteert of overschrijdt. Dat geldt overigens niet alleen op seksueel vlak, probeert hij jou te veranderen in iemand die niet als jezelf aanvoelt? Dan is hard weglopen de boodschap! Laat je nooit pushen tot zaken die je als ongemakkelijk ervaart of waar jij simpelweg nog niet klaar voor bent", aldus psychologe Lisa Aronson Fontes.

4. Hij maakt misbruik van jullie relatie

"Ziet hij jullie niet als gelijken? En geeft hij zichzelf het recht om meer van jou te verwachten dan hij voor jou over heeft? Dan maakt hij simpelweg misbruik van jullie relatie."

"Dergelijke mentaliteit komt vaak tot uiting wanneer je je partner om hulp vraagt omdat je moe of overweldigd bent en jouw emmer op het punt staat om over te lopen. Hij antwoordt steeds met: 'Zo dadelijk', maar in werkelijkheid komt er nooit wat van in huis. Of hij muist er telkens onderuit met het excuus dat hij nu echt geen tijd heeft. Cru gesteld, geeft hij niet om jouw welzijn, noch om jouw geluk. "

"Het is een veelvoorkomend patroon in relaties, waarbij een persoon herhaaldelijk geeft en de behoeftes van de ander vervult, maar daar zelden of nooit wat voor in return krijgt. Met als gevolg een onbalans die vroeg of laat resulteert in een breuk", waarschuwt relatietherapeute Shannon Thomas.

5. Alles draait om hem

"Het dagdagelijks leven, belangrijke gebeurtenissen, gesprekken en interacties, alles lijkt om hem te draaien. Wanneer je hem confronteert met die feiten, zal hij in plaats van luisteren en zich verontschuldigen, de rol van slachtoffer innemen en het probleem keren naar jou. In de loop der tijd zal jij steeds vaker gaan twijfelen aan jezelf als partner, je zelfvertrouwen en eigenwaarde, alsook een constant gevoel van schuld ervaren. Zodra je afstand van hem neemt, zal je realiseren dat het probleem in werkelijkheid ligt bij zijn narcistische karakter, dat hij niet geeft om jou en als het erop aankomt hij enkel aan zichzelf denkt", tipt journalist en auteur Catenya McHenry .

6. Hij is overdreven kritisch over zijn vorige partners

"Wat jouw partner in vorige relaties heeft gedaan, kan zich in zeker zin ook herhalen in jullie relatie. Luister dus goed naar de manier waarop jouw nieuwe vlam zijn vorige relaties en partners omschrijft."

"Wanneer hij zijn exen omschrijft als vreselijke mensen en hen voortdurend de schuld geeft voor de mislukking van hun relatie, toont dit aan dat hij geen verantwoordelijkheid kan nemen voor wat misging, noch dat hij geleerd heeft uit zijn fouten. Daarbij is hij overduidelijk niet in staat om met een realistische blik terug te kijken op zijn exen. In realiteit schuift hij de verantwoordelijkheid voor het al dan niet slagen van jullie relatie dus in jouw schoenen', concludeert psychologe Elinor Greenberg.

7. Jouw buikgevoel zegt dat het mis zit

"Soms is het gewoon een kwestie van vertrouwen op je buikgevoel. Luister naar je intuïtie. Heb je het gevoel dat er iets mis is? Zijn er zaken waar je maar geen verklaring aan kunt geven? Vertrouw dan op dat gevoel."

"Daden spreken luider dan woorden. Als jouw date steeds A zegt, maar B doet, wees dan eerlijk met jezelf en realiseer je dat dit (toekomstige) ergernissen zijn waarvan jij gillend wegloopt."

"Laat je niet pushen door overhaast in een relatie te stappen wanneer je niet de tijd hebt gehad om hem te leren kennen. Als hij jullie liefde niet de kans wil geven om op een gezonde manier te groeien, is dat voor jou het signaal om zelf de touwtjes in handen te nemen en een stap achteruit te zetten. Zelfs wanneer het goed aanvoelt, moet jouw zielsverwant jou alle tijd van de wereld gunnen", adviseert relatie-expert Tracy Malone.

