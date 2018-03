7 redenen waarom je vandaag zéker iemand een complimentje moet geven NINA-redactie

01 maart 2018

07u30 543 Seks & Relaties Hé jij daar, achter die computer, wat zie je er goed uit vandaag! Vandaag is het nationale complimentendag, en dat vieren we door elkaar eens goed in de bloemetjes te zetten. Hoe je dat doet zonder voor slijmbal te worden versleten, leggen we je meteen ook uit.

1. Het is nationale complimentendag

We beginnen met de meest voor de hand liggende: het is complimentendag vandaag. Al is het maar een half gemeende "hey knapperd," tegen jezelf in de spiegel: zorg dat je toch minstens één iemand blij maakt met een lieve opmerking.

2. Het is goed voor je humeur

Je tovert niet alleen een glimlach op iemands gezicht, je wordt er zelf ook gelukkiger van. "Door op een onbewaakt moment iets liefs te doen of te zegen tegen je partner toon je dat je hem of haar niet als vanzelfsprekend beschouwt, en dat leidt tot een verhoogd dopamine- en oxcytine niveau," aldus psychotherapeute Michele Paiva. En dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat jullie emotionele band sterker wordt en jullie allebei met een beter humeur rondlopen.

3. Je krijgt er meer door gedaan

Door je partner of die ene vriendin een complimentje te geven, zorg je ervoor dat ze zich beter in hun vel voelen. Zie het als een manier om hen wat meer zelfvertrouwen te geven, legt lifestyle coach Gayle Katz uit. Wanneer je je vriend bovendien complimenteert met zijn geweldige werk in het huis - ook al heeft hij vijf pogingen en twee keer zoveel gaten nodig gehad vooraleer dat televisiemeubel recht hangt- is de kans ook groter dat hij de volgende keer zonder morren opnieuw aan het klussen slaat.

4. Het kost je amper tijid

"Wat zie je er goed uit vandaag," is snel gezegd, én het heeft meteen effect. Je geeft je partner het gevoel dat hij of zij geliefd is, en belangrijker is dan wie dan ook. "Neem 10 seconden de tijd om je partner te vertellen hoe goed zijn kookkunsten zijn of dat hij de allerbeste danser is," adviseert assistent-professor in de psychologie Chandra Johnson.

5. Het zet je op gelijke voet

Door een complimentje te geven, stel je jezelf ook kwetsbaarder op. En dat zorgt ervoor dat mensen je zelf ook sneller durven aanspreken of misschien zelfs meer appreciëren. "Een complimentje is ontwapenend," vindt psychiater Sue Varma. "Door een collega te prijzen toon je dat je geen bedreiging vormt. En dat kan eventueel wel het begin zijn van een mooie vriendschap."

6. Met lachen verbrand je calorieën

Ooit al eens iemand een complimentje gegeven met een uitgestreken gezicht? Wij ook niet. Een pluimpje geven gaat gegarandeerd gepaard met een glimlach, die wel eens snel tot een schaterlach kan leiden. Laat die calorieën maar komen!

7. Het is helemaal gratis

Voor andere dingen waar een mens gelukkig van wordt - nieuwe schoenen, chocolade, ... - moet je vaak je portefeuille bovenhalen. Complimentjes zijn helemaal gratis en voor niets. En ze zijn ook nog eens een stuk efficiënter.

Hoe doe je het op een natuurlijke manier?

Niet zo goed in mondelinge complimentjes? Schrijf ze op een briefje, dat maakt de drempel een stuk lager. Overdrijf ook niet, want dat komt ongeloofwaardig over. Let er op dat je het altijd meent, en hou het compliment realistisch, of de ontvanger zal het niet aanvaarden en geen waarde meer hechten aan jouw toekomstige complimenten.

Sommige mensen vinden het heerlijk om en plein public gelauwerd te worden, andere zinken door de grond bij zoveel aandacht in grote groep. Pas je stijl van complimenteren aan de persoon aan. Waar de ene graag vermeld wordt op een vergadering, wordt de ander veel gelukkiger van een persoonlijk mailtje.