7 op de 10 verkiezen de keuken: nieuwe enquête onthult welke kamers het gevaarlijkst zijn om te vrijen

10 september 2020

12u37

Een kwetsuur oplopen. Dat is zowat het laatste waar je aan denkt tijdens seks, maar toch gebeurt het af en toe. Een Britse organisatie trok z'n stoute schoenen aan en deed een rondvraag naar de meest gevaarlijke plaatsen. Spoiler: de badkamer is blijkbaar echt een ramp om te rampetampen.

De experts van de Britse organisatie End of Tenancy Cleaning London houden zich doorgaans bezig met het schoonmaken van kamers. Al hebben we zo’n vermoeden dat ze tijdens die kuisbeurten af en toe pikante ravage tegenkomen, want ze hebben een opvallende studie uitgevoerd. Ze deden namelijk een rondvraag bij 2.397 mensen naar ongelukjes tijdens een vrijpartij.

Wat blijkt? Zo’n 89 procent van de mannen en 49 procent van de vrouwen geeft toe dat ze zichzelf - of hun partner - al eens bezeerd hebben tijdens de seks. Vooral het hoofd (72 procent), de benen (61 procent), de rug (58 procent), de heupen (49 procent) en de armen (38 procent) krijgen het daarbij te verduren.

Dat kan gaan om een pijnlijke kopstoot of spierverrekking, maar soms ook iets serieuzere kost. Dat vertelt Lily (46): “Mijn man en ik zijn al samen sinds mijn zestiende. Elk koppel dat al wat langer samen is, gaat op zoek naar toffe dingen om de sleur te doorbreken. Wisten wij veel dat we uiteindelijk op de spoed zouden belanden. (lacht) Het gebeurde toen ik aan het koken was. Mijn man begon me te verleiden en te plagen, en uiteindelijk schoven we alles vanop het aanrecht opzij. Dat hadden we beter niet gedaan ... Er viel een mes, pardoes in de voet van mijn echtgenoot. In plaats van te genieten van een spontane stoeipartij, zaten we 16 uur lang op de spoed!”

De vier meest risicovolle plekjes in huis

Iedereen die deelnam aan het onderzoek en zich al eens had verwond, werd op de rooster gelegd. De boodschap: er zijn een aantal plaatsen waar je het best uit je doppen kijkt. Volgens die rondvraag kan een rendez-vous in de badkamer slecht aflopen. De overgrote meerderheid (91 procent) had al eens een uitschuivertje in de douche. Maar dat houdt mensen niet tegen om er van bil te gaan: drie op de vier nomineren de badkamer als hun favoriete plek om te vrijen.

Met 86 procent staat de keuken op nummer twee als meest risicovolle plaats. Op zich geen grote verrassing. Je weet wel: met alle messen, kookgerij, het servies en andere gevaarlijke spullen die er liggen. Bijna zeven op de tien vinden het desondanks de spannendste plek in huis voor een vrijpartij.

Ook de zetel is geliefd, maar misschien toch niet zo comfortabel als gedacht. Zo’n 83 procent heeft al eens de liefde bedreven in een sofa. Drie op de vier deden hier al eens een blessure op.

Last but not least is het bed de meest geliefde plek (96 procent) om, nuja, tussen de lakens te duiken. Maar ook hier durft het al eens mislopen. Zo’n 72 procent heeft zich al eens bezeerd in de slaapkamer. Moraal van het verhaal? Een botsing of pijntje is al gauw gebeurd, waar je het ook doet. Maar ach, daar kan je achteraf dan ook weer mee lachen.