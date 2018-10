7 manieren om aan vertrouwen te werken in een nieuwe relatie Margo Verhasselt

Bron: Bustle 1 Seks & Relaties Wanneer we het over de belangrijkste dingen in een relatie hebben, dan staan vertrouwen en goede communicatie bovenaan het lijstje. Ze mogen dan wel zo essentieel zijn, meestal is het niet vanzelfsprekend. Je moet er moeite in steken en vooral aan blijven werken. Al kan dat voor relatiegroentjes een moeilijk te klaren klusje zijn.

Mensen vertrouwen is voor de ene persoon een stuk gemakkelijker dan voor de andere. Sommige mensen zijn een open boek en delen alles met iedereen, terwijl anderen een tikkeltje meer sceptisch zijn over wie ze toelaten. Heb je een nieuwe relatie? Dan is het belangrijk om hoe dan ook aan het vertrouwen tussen jou en je partner te werken. Zo begin je eraan, volgens relatie experts.

1. Zorg ervoor dat de tijd die jullie samen doorbrengen qualitytime is

Spendeer tijd door met elkaar te praten en probeer zo ook echt een band te krijgen. "Leg je gsm weg, zet de televisie uit en ook de muziek kan zachter. Luister écht naar je partner", vertellen Meygan en Casey Caston van Marriage365 aan lifestylewebsite Bustle. Gewoon een avondje voor de buis hangen en Netflix kijken is niet genoeg.

2. Wees de echte versie van jezelf, niet de beste

Je kan niet altijd een façade ophouden in een relatie, na een tijdje val je toch door de mand als je je anders voordoet. "Echte intimiteit komt wanneer je je openstelt. Je moet je partner laten zien wie je bent, ook op je minder goede momenten", vertelt Dr. Jennifer B. Rhodes, psycholoog en dating coach.

3. Stel grenzen op

Mensen gaan er soms van uit dat je partner vertrouwen hand in hand gaat met alles met elkaar delen. Maar je moet niet per se alles vanaf dag één prijsgeven. Vertrouwen wordt opgebouwd doorheen de tijd, en je moet heus niets delen voor je daar klaar voor bent.

4. Doe rustig aan

Je eerste liefde kan een schot in de roos zijn en dan komt het gevoel van 'Ik wil elk moment met hen doorbrengen' al snel kijken. Maar het is een goed idee om niet te hard van stapel te lopen. Hoe sneller je jezelf in bepaalde situaties plaatst, hoe kwetsbaarder je je opstelt. Neem je tijd wanneer je aan een nieuwe relatie begint.

5. Wees betrouwbaar

Je kan niet van iemand verwachten dat ze betrouwbaar zijn wanneer je het zelf niet bent. Zorg ervoor dat je partner op jou kan rekenen. Vertrouwen werkt als een straat met twee richtingen. Begin je aan een nieuwe relatie? Dan is het belangrijk dat je partner weet dat ze je alles kunnen vertellen of je iets kunnen vragen.

6. Respecteer hen

Als je vertrouwen breekt, kan dat heel wat schade aanrichten in een relatie, zeker wanneer dat in het begin is. Juist daarom is het belangrijk om je partners grenzen ook te beschermen. Ga niet rondneuzen in hun zaken of hen beschuldigen van leugens. Niets kan vertrouwen in het begin van een relatie sneller verpesten dan een inbreuk op hun privacy.

7. Zeg eerlijk wat je bedoelt en hou je aan je woord

Het klinkt misschien logisch, maar we zijn hier niet goed in. Het is erg belangrijk dat we ons houden aan de afspraken die we maken met onze partner: van op tijd komen tot bellen als je beloofde dat te doen. In het begin van een relatie is dat écht een teken dat je het meent. Kom je kleine afspraken niet na? Dan is het vertrouwen voor grote zaken vaak ver zoek.