7 lezers vertellen over hun ontmaagding: “Mijn maagdenvlies brak op een wc in Spanje” Margo Verhasselt

24 juli 2019

09u02 0 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Vandaag vertellen 7 lezers over hun eerste keer.

Mara, 20: “Het was best raar, mijn eerste keer. Het was met een ex-vriendje op de achterbank van de auto. Je ziet wel vaker in films dat mensen de eerste keer met problemen te maken krijgen. Guess what: eerste keer seks, lekker onwennig en toen mijn vriendje klaar was, zei hij doodleuk “oeps het condoom is kapot”. Ik kan je verzekeren dat mijn eerste keer er in gedachten helemaal anders uitzag. Maar we hebben het overleefd en het is allemaal goed afgelopen.”

“Mijn maagdenvlies brak op een wc in Spanje”

Sara, 32: “Mijn eerste keer was verwarrend. Mijn maagdenvlies is gebroken toen ik gevingerd werd op een wc in Spanje. Klinkt wat marginaal, maar ik had geen idee dat zoiets kon gebeuren. Het was de eerste keer dat een jongen aan me kwam en ik dacht toen bij mezelf “laat hem maar doen”. Het voelde onprettig omdat hij totaal niet wist dat ik nog maagd was en hij wou erg diep gaan. Met alle gevolgen van dien. Naderhand terug in België wouden we het op een meer romantischer manier aanpakken. Hij was heel voorzichtig en hij had veel respect. Wel honderd keer vroeg hij of het goed met me ging. Ik kreeg geen orgasme en het was niet echt wat ik ervan verwacht had, ik kon het zelf beter."

“Mijn eerste keer was met een prostitué”

Jan, 44: “Ik zat vroeger niet goed in mijn vel en was erg verlegen. In mijn jeugd heb ik maar enkele kortstondige relaties gehad, waar het nooit verder is geraakt dan wat kussen en voelen. Mijn eerste keer was dan ook op mijn 24ste bij een prostitué.”

“Mijn ouders kwamen thuis”

Thomas, 40: “Ik was 17 jaar en al 3 maanden samen met mijn toenmalige vriendin. We hadden er al over gepraat en toen we op een avond alleen thuis waren, zijn we eraan begonnen. Heel stuntelig uiteraard, want we wisten niet waar we moesten beginnen. Ik had al wel geoefend om een condoom aan te doen, maar door de nervositeit lukte het toen niet zo goed. Eens het condoom aan was, wilden we er aan beginnen, maar het was ook een heel avontuur om alles op zijn plaats te krijgen.Tot overmaat van ramp hoorden we plots de voordeur opengaan. Mijn ouders waren vroeger thuisgekomen dan verwacht. Mijn eerste keer was dus heel stuntelig en veel hebben we niet gedaan, maar al bij al hou ik er wel een leuke herinnering aan over.”

“Op de achterbank van een Ford Fiesta”

Stijn, 51:“Mijn eerste keer was op de achterbank van een Ford Fiesta toen ik 17 jaar was. Ik ben 1 meter 95 en dat was een kleine auto dus het was geen gemakkelijke opdracht. Ik ben toen vrij snel klaargekomen en zij niet. Dus het was eigenlijk niet zo een aangenaam ervaring, comfort is toch noodzakelijk.”

“Het brandalarm ging af”

Jack, 28: “Mijn eerste keer was memorabel, om het nog zacht uit te drukken. Na een aantal keer te hebben afgesproken met het meisje in kwestie en al een paar keer de grenzen te hebben afgetast, was het dan zo ver. Na een hevige kuspartij en wat voorspel was het tijd voor de daad ... dit alles afgezien van een teken van het universum.

Net voor we seks zouden hebben, viel de stroom uit in heel de straat en vervolgens ging het brandalarm in haar kotgebouw af. Hierdoor moest iedereen noodgedwongen evacueren naar de tuin, maar ik mocht niet gezien worden door haar kotgenoten en kotbaas (strenge regels, er waren geen jongens toegelaten in het gebouw). Dit zorgde ervoor dat ik nog nooit zo snel mijn kleren heb bijeengeraapt en me naar de voordeur heb gehaast om ongezien weg te glippen. Aangezien het meisje ook een vriend in het buitenland had en dit fiasco er dan ook nog bovenop kwam, heb ik besloten om dit als een teken van bovenaf te beschouwen en het dan ook daarbij te laten.”

“Op het toilet in een nachtclub”

Louisa, 23: “Ik was met mijn studentenvereniging gaan dansen in een nachtclub in Brussel en had al een paar keer oogcontact gehad met een meisje, op dat moment schonk ik daar niet al te veel aandacht aan want ik had vrij veel gedronken. Ik ging naar het toilet en al gauw voelde ik een tik op mijn schouder. Toen ik me omdraaide zag ik haar plots voor mij staan: “you have such beautiful eyes, you’re such a beautiful girl” en op dat moment voelde ik me blozen. Plots kuste ze me en ja, van het een is het ander gekomen. Het is echt een flits in mijn geheugen, maar een seconde later stonden we plots in het toilethokje en hadden we seks. Van die vrijpartij zelf herinner ik me niet veel. Wat ik wel nog weet, is dat er een hele rij mensen stond te wachten om ook naar het toilet te gaan en die hadden ons natuurlijk samen zien binnengaan én gehoord.”