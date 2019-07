7 lezers vertellen over hun eerste keer: “Uiteraard ben ik niet klaargekomen, maar ik wist toen amper wat dat inhield” Timon Van Mechelen

31 juli 2019

07u41 0 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Voor deze online reeks vroegen we jullie anoniem uit over jullie seksleven. Vandaag hebben 7 lezers het over hun eerste keer.

Francis (56): “Voor zover ik me het nog kan herinneren, was dat allesbehalve een groot succes. We hadden beide geen ervaring en ook de locatie was niet bepaald top. Omdat onze ouders er niets van mochten weten, deden we het in de achtertuin van een kerk. Rechtopstaand dan nog, je kan je wel inbeelden dat het niet allemaal van een leien dakje verliep. Er kwam ook heel snel een einde aan – ik kwam denk ik al klaar na een paar minuten. Het was weinig bevredigend voor ons allebei, helaas.”

“Er was helemaal niets sexy aan de situatie”

Elsa (36): “Ik was er redelijk vroeg bij en ging voor de eerste keer naar bed met een populaire kerel op school toen ik amper 14 jaar oud was. Ik voelde me toen al heel wat, maar als ik er nu op terugkijk, was ik eigenlijk nog een kind. Hij was een beetje ouder en zijn ouders waren een weekend weg. We deden het dus bij hem thuis. Ik weet nog dat ik me er veel bij voorgesteld had, maar dat het uiteraard kei hard tegenviel. Het deed pijn, ik bloedde ook nogal heftig, wat hem dan weer afschrikte. Hij kreeg van de stress het condoom amper om, ik was dan weer vooral bezig met er zo ‘sexy mogelijk’ bij te liggen terwijl er helemaal niets sexy aan de situatie was. Ik kwam natuurlijk ook niet klaar en was daarna eigenlijk best afgeschrikt door het hele gebeuren. Ik heb minstens 2 jaar gewacht om met een volgende naar bed te gaan.”

“Ik was al wat ouder en het mocht wel eens gaan gebeuren”

Dario (39): “Op mijn 22ste had ik mijn eerste liefje, maar met haar heb ik nooit seks gehad. Ik wou niet te opdringerig zijn en zij begon er ook niet meteen over. Uiteindelijk hebben we het wel geprobeerd, maar ik was blijkbaar zo groot geschapen dat ik haar te veel pijn deed. Tot echt vrijen is het nooit gekomen. Toen ik daarna iemand anders leerde kennen, duurde het welgeteld 1 dag voor we met elkaar in bed doken. Ik was tenslotte al wat ouder en het mocht wel eens gaan gebeuren. Volgens haar ging dat heel goed, al duurde het blijkbaar wel abnormaal lang voor ik een orgasme bereikt had. Meer dan een uur denk ik. Eigenlijk is dat nooit veranderd, want het duurt tegenwoordig ook nog steeds zo lang. Voor mijn vrouw is dat toch wel een groot nadeel, want zij komt veel sneller klaar en heeft dan geen zin om nog een halfuur verder te doen.”

“Ik heb toen ontdekt dat ik niets heb met penissen”

Marjolijn (27): “Mijn eerste keer was met mijn eerste echte vriendje, maar dat tel ik er eigenlijk niet bij. Ik heb op dat moment namelijk ontdekt dat ik niets heb met penissen (lacht). Met een andere vrouw was het helemaal anders. Ik voelde dat het klopte. Het heeft volgens mij een halve dag geduurd die eerste keer, maar ik kon er geen genoeg van krijgen. We probeerden alles uit dat we konden proberen en iedere keer was het raak. Ik ben blij dat ik met een positief gevoel op mijn eerste keer kan terugkijken, of ja, toch de tweede eerste keer.”

“Ik had goede herinneringen, maar zij dacht daar helemaal anders over”

Nicolas (37): “Toevallig kwam ik een tijdje geleden de vrouw tegen op café waar ik de eerste keer mee geslapen heb. Ook voor haar was het de eerste keer toen, we waren denk ik allebei 15 jaar oud. Waar ik best goede herinneringen heb aan die avond – ik had kaarsjes klaargezet en romantische muziek – dacht zij daar helemaal anders over, vertelde ze me dus jaren later. Volgens haar was ik alleen maar met mezelf bezig, vroeg ik zoveel of zij ook ging klaarkomen dat ze wel moést faken en deed het pijn, maar stelde ik daar absoluut geen vragen over. Nu weet ik van latere partners dat de eerste keer voor een vrouw nooit echt leuk is, maar toch schrok ik wel. Jammer dat ze er toen niet is over begonnen.”

“De ervaring was helaas niet top”

Liza (21): “Mijn eerste keer was met een meisje toen ik ongeveer 14 jaar was. Ze was de dochter van een vriendin van mijn vader. Ik herinner me er niet zo veel meer van, buiten het feit dat ik het wel enorm spannend vond om seks te hebben met een meisje. De ervaring zelf was helaas niet top en sindsdien heb ik ook geen seks meer gehad met andere meisjes. Al zou ik dat graag nog wel eens opnieuw willen proberen in de toekomst.”

“Het was de ideale eerste keer”

Anneke (35): “Ik was op vakantie in Turkije met mijn ouders, toen ik halsoverkop verliefd werd op één van de animatoren van het hotel. Lekker cliché, nu ik erover terugdenk. Ik was 18 jaar oud en hij ergens midden de 20 gok ik. Op een avond hadden we stiekem afgesproken na zijn shift op het strand en daar zijn we achter een cabine beginnen vrijen. Hij was heel voorzichtig en begripvol, waardoor ik er alleen maar goede herinneringen aan heb overgehouden. Ik ben niet klaargekomen, maar ik wist toen amper wat dat was, dus daar heb ik ook niet bij stilgestaan. Ik was heel verliefd en eigenlijk was het de ideale eerste keer. Die vakantie zijn we nog een paar keer met elkaar naar bed gegaan. Ik heb weken zitten huilen om hem toen we terug in België waren.”