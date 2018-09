7 leuke avondgewoontes om je meer verbonden te voelen met je partner Nele Annemans

12 september 2018

17u34

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Na een drukke dag voelt het meestal heerlijk om gewoon even in je partners armen tot rust te komen. Helaas is het op dat moment voor velen net moeilijk het relaas van hun hectische dag even los te laten. Je ligt samen in bed, maar denkt aan iets anders of je reageert je frustraties af op je wederhelft. Niet onbegrijpelijk, maar echt verbindend werkt het niet. Deze nachtelijke gewoontes helpen je daarentegen wel om je meer verbonden te voelen met je partner.

1. Neem samen een bad

Samen douchen of een bad nemen kan misschien heel gewoon klinken, maar probeer eens om elkaar vier minuten in de ogen te kijken. "Als je langdurig in de ogen van je partner kijkt, terwijl je in een ontspannen omgeving vertoeft - zoals een bad of een douche - zal je je vanzelf meer verbonden voelen", aldus relatiedeskundige Jennifer Seiter. "Je hoeft er natuurlijk geen staarwedstrijd van te maken, maar het is wel een leuk ideetje om te overwegen om je douche-ervaring nog intiemer te maken."

2. Praat over sociale media

Hoewel sociale media met een slechte reputatie kampen, kunnen de meesten onder ons het niet laten om een paar keer per dag door Snapchat, Facebook, Instagram en Twitter te scrollen. En aangezien we er ons toch schuldig aan maken, kan je het volgens relatiecoach Chris Armstrong beter ook gebruiken in je relatie. "Las een paar momenten per week in om elkaar de leukste nieuwtjes of grappigste foto's op sociale media te tonen. Door er samen over te praten en erom te lachen zal je je alleen nog maar meer verbonden en gelukkig voelen met je partner."

3. Verzin een nachtelijke inside joke

Hoe langer je samen bent met je partner, hoe meer inside jokes er ontstaan. En die herhaaldelijke - soms erg dwaze - uitspraken zorgen ervoor dat jullie nog meer beseffen hoe speciaal de band met je partner is. "Inside jokes zijn net zo belangrijk voor een koppel als hoe ze dag of slaapwel zeggen tegen elkaar", vertelt Angel M. Hoodye van het counselingbureau Flourishing Hope Counseling . "En door die twee samen te voegen, ga je je nog meer aangetrokken voelen tot je partner. Probeer daarom een ludiek zinnetje te verzinnen dat jullie tegen elkaar kunnen zeggen net voordat je indommelt. Wedden dat je in no time in dromenland vertoeft?"

4. Vrij met elkaar (als je in de stemming bent)

Als je meer connectie wil met je partner, maar ook graag wat beter inslaapt, is vrijen ideaal. Al moeten jullie er uiteraard allebei zin in hebben. Een studie van de CQUniversity in Australië toonde namelijk aan dat 64% van de vrouwen beter konden slapen, nadat ze een orgasme hadden bereikt. "Seks dat tot een orgasme leidt, zorgt ervoor dat er endorfines en dopamine vrijkomen, twee stofjes die helpen om stress te verminderen en je lichaam kalmeren", aldus slaapcoach Chris Brantner.

5. Lees samen een boek

Als jij en je partner boekenwurmen in hart en nieren zijn - of het beu zijn om elke dag jullie favoriete serie te bingewatchen - probeer dan eens om voor het slapengaan elkaar voor te lezen uit een boek. "Een boek voorlezen aan elkaar is een unieke manier om dichter bij je partner te komen", zegt relatiedeskundige Seiter. "Het vereist teamwork en werkt erg ontspannend." Van misdaadromans tot beklijvende, waargebeurde verhalen: de mogelijkheden zijn eindeloos!

6. Toon jullie dankbaarheid aan elkaar

De impact van dankbaarheid is eindeloos, vooral in relaties. Probeer daarom elke avond even stil te staan bij hetgeen waarvoor je dankbaar bent. "Neem even de tijd om te vertellen waar je individueel, maar ook als koppel dankbaar voor bent. Focus daarbij op wat goed ging in plaats van op de problemen van die dag", zegt counsulente Hoodgye. Je kan bijvoorbeeld zeggen: "Ik ben dankbaar dat jij wilde koken omdat ik vastzat op het werk", of "Ik ben erg dankbaar dat je deze ochtend de kinderen naar school bracht." Een beetje erkenning kan immers al wonderen doen voor jullie relatie.

7. Ga op hetzelfde moment naar bed

Op hetzelfde moment onder de wol kruipen klinkt misschien erg simpel, maar vaak wordt de belangrijkheid ervan onderschat. En hoewel het misschien niet elke avond kan, is het wel goed om ernaar te streven. "Samen naar bed gaan zorgt voor meer fysieke en emotionele intimiteit, doordat je elkaar vaak nog even bewust aankijkt en -raakt. Door 's avonds aan elkaars zijde in te dommelen, sluit je je dag ook positief af en bevestig je eigenlijk aan elkaar dat er nog een dag komt dat jullie samen zullen zijn", aldus relatiecoach Armstrong.