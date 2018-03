7 dingen die je altijd zou moeten doen na seks TVM

28 maart 2018

14u04

Bron: Huffington Post/Women's Health 0 Seks & Relaties Dat een bezoek aan het toilet na een vrijpartij een must is om een blaasontsteking te voorkomen, weten we intussen wel. Maar wist je ook dat wat kokosolie in je bad doen en nog even knuffelen na afloop wonderen kunnen doen?

1. Knuffelen

Uit een onderzoek van de universiteit van Toronto uit 2016 bleek dat koppels die na de seks nog even blijven liggen om te knuffelen en kussen, gelukkiger worden binnen hun relatie en ook meer tevreden zijn over hun seksleven. Dat zou te maken hebben met het hormoon oxytocine dat vrijkomt tijdens een vrijbeurt en een belangrijke rol speelt bij het verbinden van mensen met gevoelens van plezier. Door nog even na te praten en de intimiteit vast te houden, blijft dit geluksgevoel langer aanwezig.

2. Hygiëne troef

"Bacteriën uit lichaamsvocht in combinatie met bijvoorbeeld glijmiddel verspreiden zich van je vingers naar je mond en geslachtsdelen tijdens het vrijen. Dat vergroot de kans op de ontwikkeling van een schimmel of bacteriële infectie," legt gynaecologe Sherry Ross uit. Je handen en geslachtsdelen wassen na een vrijpartij kan daarom zeker geen kwaad. Gebruik een washandje met wat warm water en mijd agressieve zepen.

3. Hydrateer

"Net als na het sporten, kan het dat je opnieuw gehydrateerd moet raken na de daad," tipt gynaecologe Nicole Scott. Te weinig vocht laat zich voelen in je hele lichaam, dus als je mond droog aanvoelt, kan het zeker geen kwaad om 1 à 2 glazen water te drinken om opnieuw te hydrateren. Het zorgt er waarschijnlijk ook voor dat je makkelijker naar het wc kunt gaan na afloop.

4. Kokosolie

Zin in een uitgebreid bad na de seks? Voeg dan eens wat kokosolie toe aan het warme water. Niet alleen wordt je hele lichaam zo gehydrateerd, het verzacht ook de huid van je gevoelige plekjes die na een vrijpartij geïrriteerd of gezwollen kunnen zijn. Je verkleint zo de kans op infectie of meer irritatie.

5. Eet een potje yoghurt

Honger gekregen? Dan is een yoghurtje of andere gefermenteerde voeding een goede keuze na de seks. "Die voedingsmiddelen bevatten dezelfde goede bacteriën die je ook in de vagina terug vindt," zegt Kelly Kasper, gynaecologe van Indiana University. Als je die eet na de daad, kan je de kans op eeen schimmelinfectie verkleinen door die goede bacteriën weer in je lijf te krijgen.

6. Praat met elkaar

"Het oxytocine-gehalte is na een vrijpartij flink verhoogd," vertelt relatietherapeut Karla Ivankovich. "Aan elkaar vertellen wat je leuk vond aan de seks, op fysiek maar ook op emotioneel vlak, helpt om die geluksband verder te versterken en jullie seksleven ook in de toekomst op punt te houden."

7. Laat de onderbroek achterwege

Eens je jezelf wat opgefrist hebt en onder de lakens wil kruipen, is het een goed idee om die onderbroek te laten voor wat het is. Een beetje luchtcirculatie kan geen kwaad, aldus de gynaecologen. Nog niet van plan om onder de wol te kruipen? Kies dan voor katoenen ondergoed en een losse (pyjama)broek. Mijd strakke broeken en nylon ondergoed, die vocht kunnen vasthouden en zo makkelijker bacteriën laten groeien.