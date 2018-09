6 vrouwen vertellen over hun relatie met een oudere man MV

14 september 2018

09u03

Bron: Huffingtonpost 0 Seks & Relaties Er wordt vaak gezegd dat op liefde geen leeftijd staat. Tot er voor je neus een koppel staat met enkele jaren leeftijdsverschil. Zes vrouwen vertellen over hun relatie met een oudere man.

Astrid, 33 jaar.

"Ik was 19, hij begin 30. We waren ongeveer zes maanden samen. Los van het leeftijdsverschil, was ik degene met het geld en de auto. Ik weet nog dat ik hem heel vaak om zijn werk oppikte. Er was niet echt een balans in de relatie. Ik voelde me hulpeloos langs de zijde van een oudere man die zoveel over seks wist, of tenminste, deed alsof hij er zoveel over wist. Hij deed me geloven dat er een bepaalde manier was om seks te hebben en dat ik seks moest hebben met hem wanneer hij dat wou. Ik was bang hem te verliezen, dus dat deed ik dan ook maar. Hij bekeek me als jong, eenzaam en kwetsbaar en maakte daar absoluut misbruik van. Zijn vriendin voor mij was jonger, zijn vriendin na mij was ook jonger. Ik denk echt dat hij jongere meisjes opzocht, omdat zij ervaring ontbraken."

Anne, 22 jaar.

"We hadden eerder een friends with benefits-relatie dan dat we een echt koppel waren. Ik was 19, hij 42. Ik ontmoette mijn partner via een website voor sugar baby's (meisjes die een relatie aangaan met een oudere man en daarvoor geld en cadeaus krijgen n.v.d.r.). Het was in een periode waarin ik juist uit de kast gekomen was en ik had het daar extreem moeilijk mee. Dus ik dacht dat, wanneer ik een man zou kunnen vinden waarmee ik een klik had, ik mezelf toch biseksueel zou kunnen noemen. Er was vooral een machtsprobleem. Maar niet meteen wat je verwacht. Hij hield ervan om een jonge vrouw te hebben om plezier mee te maken, maar ik probeerde mezelf van mijn seksualiteit te overtuigen. Begrijp me niet verkeerd, hij was geweldig tussen de lakens. Maar ik was gewoon niet altijd in 'de mood'. Ik raakte afgeleid omdat hij een man was.

Hij was oprecht een vriendelijke man, hij respecteerde mij en liet me niets tegen mijn zin doen. Ik heb geen spijt van onze relatie. Hij heeft me bijzonder veel over mezelf geleerd."

Eline, 33 jaar.

Mijn vriend is 30 jaar ouder dan mij. We zijn al 9 jaar samen. Wat me opvalt aan onze relatie is dat hij me niet 'toelaat' om dingen te doen. Ik ben volwassen en ik kan weggaan, iets drinken, vrienden maken en zijn met wie ik wil. Hij doet er gewoon niet moeilijk over. We maken geen ruzie over stomme dingen. Als er een probleem is, praten we dat uit op een gezonde manier en zoeken we samen naar een oplossing (80% van de tijd lukt dat perfect, in 9 jaar tijd heb je uiteraard af en toe eens een harde ruzie). Ik moet zijn spullen niet opruimen, hij is volwassen en gedraagt zich ook zo. Het is geweldig om eindelijke een partner te hebben die niet alleen aan zichzelf denkt.

Melesana, 70 jaar.

"Ik was 29 en hij 46. Hij was nog met vijf andere vrouwen aan het daten, toen wij samen waren. Drie onder hen kwamen geregeld over de vloer bij ons. Eentje woonde zelfs een tijdje bij ons. Ik denk dat we ongeveer een jaar samen waren, tot ik een punt achter de relatie zette. Hij was degene met het grootste inkomen in de relatie en dat zorgde ervoor dat we geen evenwicht hadden. Ik denk dat mijn leeftijd hem vooral aantrok. Hij heeft geen misbruik gemaakt van het feit dat ik jonger was, maar hij hield er rekening mee en genoot ervan. Ik heb er geen spijt van."

Courtney, 28 jaar.

"Ik leerde J. kennen toen ik 18 jaar was en hij 33. Hij was gescheiden en had twee kinderen die op dat moment 12 en 8 jaar waren. Het was mijn eerste semester op de hogeschool en ik werkte achter de bar in een café in ons dorp.

De relatie duurde vijf jaar. Ik had voor de eerste keer seks met hem en daarna wou hij dat ik alles even graag deed waar hij van genoot. Dingen die voor mij niet nodig waren, omdat seks nog heel nieuw was. Hij vertelde mij constant over zijn vorige relaties en probeerde mij een schuldgevoel aan te praten wanneer ik niet wou doen wat hij wou. Hij manipuleerde me echt."

Emily, 33 jaar.

"Ik heb al mijn hele leven relaties met oudere mannen. Toen ik nog een tiener was, had ik relaties met mannen van 20, 21, 22 ... zelfs een 27-jarige en een 38-jarige. Na mijn scheiding begon ik opnieuw met oudere mannen af te spreken. Iets waar ik sindsdien niet meer mee gestopt ben. Het grootste leeftijdsverschil tot nu toe was 25 jaar. We leerden elkaar kennen op het werk en waren anderhalf jaar samen. Er was veel aantrekkingskracht, maar hij was niet het type man dat ik nodig had en ik was niet het type vrouw waarnaar hij zocht."

