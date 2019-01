6 vrouwen vertellen hun liefdesdoelen voor 2019 Margo Verhasselt

04 januari 2019

08u01 0 Seks & Relaties Het is de vierde dag van het nieuwe jaar en dat betekent dat we enkele dagen geleden allemaal een nieuwe start cadeau kregen. Of je nu spontaan meer gaat sporten, het beter hoopt te doen op het werk of meer tijd met je vrienden wil doorbrengen: een nieuw jaar voelt vaak als een reset, ook voor je liefdesleven. 6 vrouwen delen hun liefdesdoelen voor het nieuwe jaar.

- Joanna, 30

“Mijn doel voor 2019? Mijn bindingsangst kwijtraken. Ik heb nog nooit een langdurige relatie gehad omdat ik er bang van ben. Ik ben altijd al erg onafhankelijk geweest. Ik jaag mijn dromen na en werk hard aan mijn carrière. Dat zorgt er ook voor dat ik vaak niet veel tijd overhoud voor andere zaken. Maar ik wil ‘druk zijn' niet meer als excuus aanvaarden. Als er iemand in mijn leven komt die ik kan bewonderen, waar ik om kan geven en misschien wel mijn leven mee kan delen, dan kan ik tijd of angst daar niet tussen laten komen.”

- Allena, 25

“Ik wil iemand offline ontmoeten. Je weet wel, de old-fashioned manier. Het is zo moeilijk en overweldigend om iemand te leren kennen op het internet. In plaats van achter een scherm naar ‘de ware’ te zoeken, wil ik iemand leren kennen door echte indrukken.”

- Lisa, 46

“Ik wil niet meer tevreden zijn met mannen waarin ik eigenlijk niet geïnteresseerd ben omdat ik me eenzaam voel of verveel. Ik date al 30 jaar met de foute mannen, om de foute redenen en het resultaat is steeds hetzelfde: ik voel me uiteindelijk slecht. Dit jaar zeg ik ‘neen’ tegen de foute mannen en tegen de foute relaties.”

- Veronica, 29

“2019 wordt het jaar waarin ik meer ‘ja’ zeg op momenten waarop ik normaal gezien ‘neen’ zou zeggen. Ik heb een lijst gemaakt met datingideeën die bijzonder zijn, zoals samen een kookles nemen of zelfs naar IKEA gaan. Ik wil iemand leren kennen die graag plezier maakt en spontaan dingen wil doen. Ik wil zeker zijn dat ik genoeg tijd voor mezelf overhoud, maar ik heb er vertrouwen in dat 2019 het jaar wordt waarin ik meer lach.”

- Madison, 33

“Mijn grootste doel is om me meer comfortabel te voelen met mijn seksualiteit. Ik kwam slechts enkele jaren geleden uit de kast als lesbienne en vertelde dat alleen aan enkele mensen die erg dicht bij mij staan. Dit jaar wil ik me sterk genoeg voelen om het met de hele wereld te delen.”

- Carolyn, 33

“Ik wil niet meer daten. Ik heb mezelf de vraag gesteld: ‘Wat wil ik eigenlijk weten over een persoon?’. Telkens was het hetzelfde antwoord. Als we geen fysieke klik hebben, dan gaat het niet lukken. Als mijn handen niet in die van hen passen, dan stop ik liever meteen.”

- Elizabeth, 27

“Mijn doel voor het nieuwe jaar is minder hard zoeken. Vorig jaar liep een relatie op de klippen waarna ik de rest van het jaar erg hard op zoek ging naar iemand nieuw. Maar je gaat eigenlijk nooit iemand vinden die bij je past als je de focus nooit op jezelf legt. Daarom wil ik alles meer op mezelf af laten komen.”

