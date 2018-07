6 vrouwen vertellen hun ergste ervaring met hun schoonfamilie Margo Verhasselt

26 juli 2018

07u47

Bron: Pure Wow 0 Seks & Relaties Schoonmoeders, vaders, een volledig nieuwe familie. Het is niet allemaal even gemakkelijk. En lekker cliché. Een studie toonde aan dat 60% van de vrouwen al toegaf dat de relatie met een vrouwelijk aangetrouwd familielid hen al ongelukkig maakte en stress bezorgde. Je bent dus niet alleen wanneer je die liefste schoonmama soms eens vervloekt.

Waarom het niet altijd gemakkelijk kan zijn? Het is voor ons ook een raadsel. Volgens sommige psychologen komen er problemen tevoorschijn wanneer beide schoondochters en moeders het gevecht aangaan om de belangrijkste vrouw in de familie te zijn. Andere steken het dan weer op het feit dat je er gewoon zo goed uitziet. Het punt: iedereen maakt het mee en je staat er niet alleen voor.

Zes vrouwen delen hun moeilijkste moment met hun schoonfamilies.

"Ik ben niet heel gelovig. Daarom zag ik er ook geen graten in dat mijn man joods is en ik katholiek ben opgevoed. Dat was buiten mijn schoonmoeder gerekend. Ik zou 'de perfecte bruid' voor haar zoon zijn, tenminste, als ik joods was. Daar stond ik dan, met mijn mond vol tanden. Wanneer ik haar probeerde duidelijk te maken dat David, mijn man, zelf niet gelovig was, antwoordde ze me meteen dat hij door 'een rebelse fase' ging. Hij was op dat moment 32. Het heeft vier jaar geduurd voor we hierover een open en eerlijk gesprek konden hebben."

"Mijn doorgaans gemakkelijke schoonmoeder is compleet ingestort op het diner de avond voor ons huwelijksfeest. Zij en mijn schoonvader hadden voorgesteld te betalen en gezegd dat we mochten kiezen waar we zouden eten. Al veranderde ze een maand voor het etentje plots van gedachten en wilde ze het etentje met de hele familie laten doorgaan in een bowling in plaats van het restaurant waar we al voor betaald hadden. Alsof dat nog niet genoeg is, wou ze onze volledige families uitnodigen. Dat zou het oorspronkelijk etentje met 30 personen plots veranderen in een klein trouwfeest met 125 man. Ze belde mijn man weken lang huilend op, maar we zijn niet van gedachten veranderd. Het is nog een moeilijk onderwerp, maar we hebben ons erover gezet. Al zal ik nooit meer op dezelfde manier naar een bowling kijken."

"Mijn schoonmoeder is superkwaad geworden op ons trouwfeest omdat ze niet recht tegenover haar zoon mocht zitten. Ze heeft zo'n scène gemaakt dat mijn man toen ons halve diner heeft gemist om haar te kalmeren."

"Toen ik net mijn dochter gekregen had, had ik in mijn hoofd een hele planning gemaakt voor wat ik wou dat ze droeg de dag dat we uit het ziekenhuis kwamen. Een hele outfit van Jacadi Paris, het was prachtig. Ik had het er continu over. Al bleek mijn schoonmoeder niet te luisteren. Ze kwam naar het ziekenhuis met een volledig andere outfit die ze zelf had uitgekozen voor de baby en verwachtte ook dat ze dat zou dragen bij het naar huis gaan. Met als gevolg dat zij enorm gekwetst was omdat ik haar outfit niet wou aandoen en ik op mijn tenen getrapt was omdat zij mijn keuze niet wou respecteren."

"Ik ben een enig kind, mijn man komt uit een gezin met drie kinderen. Ik heb altijd gedroomd van een hecht, groot gezin. Dus vond het geweldig dat mijn man dat had en hoopte dat ik er deel van zou uitmaken. Maar hoe hard ik ook probeer, het is duidelijk dat ik er niet bijhoor. Een paar jaar geleden op een feestdag verzamelde zijn zus iedereen voor een groepsfoto, gaf de camera aan mij en zei 'we nemen er nu eentje met de familie alleen.' Dus ja, auw."

"Mijn schoonmoeder droeg een witte jurk op mijn trouwfeest."