6 tips voor een romantische avond thuis (en néé: Netflix staat er niet tussen!) Birte Govarts

20 oktober 2018

17u16

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Jammer maar helaas: eens jij en je partner kinderen hebben, is het minder evident om samen de deur uit te gaan. De oplossing? Plan wat vaker qualitytime bij je thuis. Deze 6 tips zijn pérfect voor wanneer je kroost in bed ligt. Veel plezier!

1. Stort je samen op een creatief project

Of je nu een oud meubelstuk opknapt of een moestuin aanlegt, samenwerken aan een project is de pérfecte manier om qualitytime met elkaar door te brengen. Bovendien kunnen jullie achteraf niet alleen trots zijn op het resultaat, maar ook op de ander.

2. Speel een spel

Een beetje competitie kan nooit kwaad. Haal de speelkaarten of je favoriete gezelschapsspel uit de kast en ga de strijd met elkaar aan.

3. Kook iets nieuws

Uit je comfortzone treden is véél minder angstaanjagend als je het doet met de man of vrouw die je graag ziet. Neem een kookboek bij de hand of open je Pinterest en waag je aan een nieuw recept. Of het resultaat nu te eten is of niet, lachen zullen jullie zeker!

Lees ook: 4 dingen die je deze maand tegen je partner zou moeten zeggen

4. Bekijk oude foto’s en maakt een plakboek van jullie favorieten

Ook al krijg jij nog steeds nachtmerries als je terugdenkt aan de permanent die je had in het derde middelbaar, het wordt voor je partner vast het hoogtepunt van de avond. Foto’s van vroeger bekijken zorgt er niet alleen voor dat jullie elkaar nog beter leren kennen, het herinnert je ook aan de weg die jullie al hebben afgelegd en wat jullie relatie zo speciaal maakt.

5. Plan jullie volgende reis

Haal je laptop boven en doe research voor jullie volgende trip. Of je nu ‘gewoon’ een weekendje naar de Ardennen gaat of binnenkort samen de wereld rondtrekt, samen plannen maken is het leukste wat er is.

6. Beantwoord 36 intieme vragen

Zegt de naam Arthur Aron je niet veel? Jammer, want de Amerikaanse psycholoog zou wel eens érg veel kunnen betekenen voor je liefdesleven. In 1997 ontwikkelde Arons immers een vragenlijst die ervoor zou zorgen dat mensen binnen het uur (opnieuw) verliefd worden op elkaar. Neem het lijstje erbij, schenk een glas wijn in en start ... Wie weet leren jullie elkaar weer van een héél andere kant kennen!

Dit vind je vast ook leuk:

Daarom zitten gelukkige koppels minder op sociale media

5 tekenen dat jullie relatie goed zit

De echte reden waarom we na verloop van tijd minder seks hebben

Bron: goedgevoel.be