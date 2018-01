6 tekenen dat jullie relatie in een sleur zit (maar zo raak je er weer uit) SV

23 januari 2018

11u03

Bron: Huffington Post 0 Seks & Relaties Waar jullie relatie in het begin nog nieuw en spannend was, hangen jullie nu 's avonds maar gewoon wat tegen elkaar aan. Het vuurwerk? Dat is ver te zoeken. Het is doodnormaal dat er na enkele jaren sleur in je relatie kruipt, maar wat doe je er eigenlijk aan?

Iedere lange relatie kent pieken en dalen. Maar hoe weet je of dat dal zich nog enkele kilometers verder uitstrekt, of dat de top weer bijna in zicht is? Deze relatie-experts delen hun tips over hoe je een sleur kan herkennen, en vooral: hoe je het kan verhelpen.

1. Een avondje samen thuis? Whatever.

In de witte broodsweken hingen jullie dagelijks aan elkaars lippen (letterlijk en figuurlijk), en waren jullie amper van elkaar weg te slaan. Tegenwoordig word je echter heel wat minder enthousiast van quality time onder jullie tweetjes. Meer nog: de kleine dingen die jullie vroeger zo graag deden, een dagje eropuit trekken, samen koken, urenlang praten voor je eindelijk gaat slapen, lijken nu zelfs te veel gevraagd.

Is dat gebrek aan enthousiasme een teken dat jullie relatie niet meer goed zit? Natuurlijk niet. Maar het is wel een signaal dat jullie proactiever met jullie tijd samen moeten omgaan, leert therapeute Elizabeth Earnshaw ons. "Koppels die samen bepaalde rituelen hebben of dingen doen, doen dat net om meer in elkaar te investeren en zich zo meer verbonden te voelen. Net daarom is het belangrijk om samen dingen te doen, of af en toe iets kleins te doen voor en mét de ander. Of dat nu iets eenvoudigs is als frietjes uithalen en in de zetel opsmikkelen, of een weekendje Ardennen."

2. Je vergelijkt je relatie met die van anderen

In dit social media-tijdperk is het quasi onmogelijk om niét bij de buren te gaan loeren. Op Instagram zie je het ene zielsgelukkige koppel na het andere, en dan vraag je je al snel af of er bij jullie misschien iets schort. Maar door jezelf en jullie relatie met anderen te vergelijken, word je niet gelukkiger. Integendeel. Bovendien is niemand zo perfect als ze op sociale media doen uitschijnen, benadrukt psychologe Margaret Rutherford.

"Mensen praten niet over ruzies, vermoeidheid of dagelijkse ergernissen en onzekerheden op sociale media. Focus je dus niet op het aantal likes dat andere koppels krijgen. Meer nog: focus je zelfs niet op hun foto's, maar probeer net uit die smartphone-routine te breken. Leg die telefoons weg, en praat weer met elkaar tijdens het avondeten. Of zoek een leuke creatieve hobby die jullie samen willen doen. Zo breng je niet alleen weer tijd met elkaar door, maar door iets nieuws te proberen, leren jullie elkaar ook eens van een andere kant kennen."

3. Jullie sms'en meer dan jullie praten

Een snelle 'Vergeet niet om langs de broodautomaat te gaan', is prima. Maar over belangrijke zaken praten jullie toch beter face to face. Natuurlijk is het vervelend wanneer jij in zeven haasten moet vertrekken en je partner de autosleutels weer eens op de verkeerde plek heeft gelegd, maar spaar die conversatie tot jullie 's avonds thuis zijn en op het gemak kunnen praten, in plaats van meteen een boze sms te sturen.

Dat geldt trouwens niet alleen voor negatieve dingen, vertelt psychologe Alicia H. Clark. Een promotie gehad? Of een andere onverwachte meevaller? Ga dat nieuws niet meteen sms'en, maar vertel het na je werk in real life aan je partner. Zo kunnen jullie samen je enthousiasme delen. "Leg ook je telefoon een paar uur weg wanneer jullie samen thuis zijn, en práát met elkaar," raadt de psychologe nog aan.

4. Je neemt anderen in vertrouwen

Gelijkaardig aan het vorige punt: je partner zou dé persoon moeten zijn waarmee je al je goede en slechte nieuws zou moeten delen. Nood aan een zaag-uurtje op het einde van een stomme werkdag? Of net goed nieuws om te delen? Dan zou je partner dé persoon moeten zijn die meteen in je opkomt. "Deel je zulke zaken veeleer met iemand anders? Dan is dat een teken dat er iets niet goed zit tussen jullie," weet therapeute Danielle Kepler.

"Kan je niet wachten om iets te vertellen aan iemand die niet je partner is? Dan zitten jullie in een gevaarlijke situatie," aldus de therapeute. "Stel jezelf de vraag waarom je zulke dingen niet meer met je partner deelt. Was er een vertrouwensbreuk? Of is hij/zij gewoon niet bijzonder geïnteresseerd? Probeer dat dan voorzichtig te vertellen. Zeg bijvoorbeeld: 'Hé, ik voel me teleurgesteld/achtergesteld wanneer ik iets belangrijks wil vertellen en je maar met een half oor luistert.' Maar wie weet is het gewoon tijdsgebrek. In dat geval heb je geluk. "Zorg dat jullie iedere avond wat tijd voor elkaar reserveren, en wedden dat jullie elkaar binnen de kortste keren weer alles vertellen?"

5. Een seksleven, wat is dat?

Dat seksleven is de laatste jaren van een dikke tien op tien naar een mager zesje gezakt. Werk, vrienden, kinderen, de was en de plas: tijdsgebrek is een veelgehoord excuus. Niet verwonderlijk dat 'seksloos huwelijk' één van de meest gegoogelde zoekopdrachten is. Zo'n sleur in je seksleven is gelukkig makkelijk te doorbreken, op voorwaarde dat er niets medisch aan de hand is natuurlijk.

"Ook in de slaapkamer kunnen bepaalde gewoontes en routines ontstaan, en dan is het na een tijdje gewoon niet spannend meer," aldus Clark. "Probeer eens na te denken over manieren om jullie seksleven een beetje spannender te maken. Heb je bepaalde verlangens of fantasieën? Durf die dan te bespreken met je partner. Of neem zelf eens het initiatief als dat anders normaal van je partner komt. De vonken zullen er snel weer vanaf vliegen."

6. Het gras lijkt groener aan de overkant

Daten mag dan wel leuk lijken vanop een afstandje, wanneer je zelf weer vrijgezel bent, denk je daar ongetwijfeld anders over. Het is nu eenmaal zo dat het gras altijd groener lijkt aan de overkant, maar vaak is niets minder waar. "Heb je vaak het gevoel dat je liever vrijgezel wil zijn? Dan is dat een teken aan de wand," waarschuwt Rutherford. "Maar als het gewoon af en toe eens door je hoofd flitst, moet je er niet te veel achter zoeken."

Concentreer je op wat je apprecieert aan je partner. "Soms gaan we ex-lieven of crushes idealiseren, maar dat beeld komt nooit overeen met de realiteit. Denk aan alle goede kanten van je partner, en maak een lijstje van waar je allemaal dankbaar voor bent, of lijst op waarom je partner zo belangrijk voor je is. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat een stuk langer dan je gedacht had."