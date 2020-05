6 op de 10 koppels willen liever een klein huwelijk met weinig gasten dan het feest uit te stellen Liesbeth De Corte

31 mei 2020

17u12 0 Seks & Relaties Het zou de mooiste dag van je leven moeten worden. Maar toen kwam corona en vielen veel trouwfeesten in het water. Ondertussen is het nog steeds niet duidelijk wanneer de maatregelen voor de bruiloften versoepeld zullen worden. Dan maar trouwen in intieme kring? Absoluut: zes op de tien koppels schrapt liever in de gastenlijst dan het huwelijksfeest uit te stellen.

Normaal gezien luidt de maand mei het begin in van het drukke trouwseizoen, maar dat is dit jaar wel anders. Duizenden koppels moesten hun huwelijksfeest schrappen door de coronacrisis, terwijl anderen tot woensdag 3 juni hun adem inhouden – hopend op verdere versoepelingen.

Iris Decreus, oprichtster van het huwelijksplatform House of Weddings, vroeg zich af hoe die koppels naar de toekomst kijken en deed een rondvraag bij 250 Belgen. Best opvallend: maar liefst 63 procent van de koppels is bereid om de formule van het huwelijksfeest deze zomer – indien nodig – aan te passen naar een ‘micro wedding’, oftewel een trouwfeest met 30 tot 50 personen. De overige 37 procent wil geen feest zonder alle gasten organiseren.

Omdat het onduidelijk is hoe de regels er deze zomer zullen uitzien voor trouwers, heeft 60 procent z’n huwelijk verplaatst, voornamelijk naar najaar 2020 en voorjaar 2021. 70 procent van de verloofde koppels is intussen ook weer aan het plannen geslagen. De voorbije twee weken waren ze vooral bezig met onderzoek naar mogelijke huwelijksleveranciers. Een kleine groep contacteerde die ook effectief alweer voor informatie of een offerte. Bijna 30 procent van de koppels bevestigde dat ze intussen bestellingen deden, en 16,5 procent zocht verder online naar inspiratie en ideetjes.

Brok frustraties

Hoe dan ook zorgt de situatie voor veel stress bij bride & grooms to be. Niet bepaald een verrassing, maar 32 procent krijgt stress van de planning van z’n huwelijk. 21 procent voelt zich gefrustreerd, en ongeveer evenveel mensen zijn triest, maar ook bang (12 procent) en onwetend (11 procent). Slechts enkelen hebben een roze bril op de neus staan, en hielden vast aan hoopvol (5 procent), zen (4 procent), optimistisch (4 procent).