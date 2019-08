6 lezers vertellen hoe hun seksleven veranderde na hun 60ste: “Het is nog even leuk als vroeger, al hebben we wat meer glijmiddel nodig” Timon Van Mechelen

07 augustus 2019

10u40 0 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Voor deze online reeks vroegen we jullie anoniem uit over jullie seksleven. In dit laatste deel vertellen 5 zestigers over vrijen op leeftijd.

Luc (62): “Trots ben ik er allesbehalve op, maar ik ben heel vaak ontrouw geweest in mijn leven. Ik heb verschillende partners versleten, maar omdat ik het niet kon laten om het op een ander te zoeken, bleef dat nooit duren. Daardoor heb ik ook nooit kinderen gekregen en daar heb ik eigenlijk nog het meest spijt van. Ik weet ook niet waarom ik hen nooit trouw kon blijven, het was sterker dan mezelf. Misschien was het toch geen ware liefde? Een paar jaar geleden ontmoette ik namelijk de vrouw van mijn leven en bij haar heb ik nog nooit de nood gevoeld om haar te bedriegen. We hebben zo'n 3 keer per week seks en ik vind het nog steeds even leuk als vroeger. Uiteraard is de conditie minder goed en zijn onze lijven wat minder strak, maar het vrijen zelf gaat nog even vlotjes als vroeger. Wel merk ik nu de invloed van alcohol harder, dan lukt het minder goed daar beneden bij mij. En we hebben ook wat meer glijmiddel nodig.”

“Ik hoop ooit nog iemand te vinden die mij niet enkel als lustobject ziet”

Emma (60): “In het dagelijkse leven ga ik als man door het leven, maar privé ben ik Emma. Inclusief hoge hakken, lange haren en jurkjes. Ik ben ooit gehuwd geweest, maar dat heeft maar een paar jaar stand gehouden omdat mijn drang naar ‘vrouw zijn’ te groot was. Ik ben momenteel single, al heb ik een druk datingleven via datingsites. Waar ik eerst ook nog op vrouwen viel, zijn dat nu eigenlijk uitsluitend mannen geworden. Omdat ik als Emma toch geen geïnteresseerde vrouwen kan vinden en geen seks meer wil hebben als man. Met sommige van de mannen met wie ik afspreek, heb ik door de jaren heen een speciale band opgebouwd en zou ik graag een relatie willen. Maar helaas zijn ze bijna allemaal getrouwd met een ‘echte’ vrouw. De afspraakjes gebeuren dan ook heel stiekem. Ik hou wel van het hele seksspel, maar vind het spijtig dat het voor hen enkel om seks draait. Bij mannen van 25 jaar, maar ook bij mannen van 70 jaar. Ik hoop ooit nog iemand te vinden die mij niet enkel als lustobject ziet, maar dat is heel moeilijk te vinden als travestiet.”

“Hij heeft last van impotentieproblemen en is daardoor veel van zijn zelfvertrouwen verloren”

Martine (66): “Ons seksleven kent de laatste jaren veel ups en downs. Hoewel mijn man en ik allebei net op pensioen zijn en we tijd en geld hebben, komen we er niet veel meer toe. Hij heeft last van impotentieproblemen en is daardoor veel van zijn zelfvertrouwen verloren. Het is niet dat hij nooit geen erectie meer krijgt, maar door zijn angst om het op het moment niet te kunnen presteren, zijn we bijna volledig gestopt met het te proberen. Het bezorgt hem zoveel stress en ongeluk, dat wil ik hem ook niet aandoen. Maar het is natuurlijk wel vervelend voor mij ook. Want het is niet zo dat ik met het ouder worden plots geen zin meer heb. We hebben al een paar keer viagra geprobeerd, maar hij krijgt daar zulke hoofdpijn van na afloop, dat dat ook geen oplossing was. Ik las onlangs iets over injecties die zouden kunnen helpen, maar dat durf ik niet goed aan te brengen want ik wil hem ook niet kwetsen. Soms doet hij weleens wat andere dingen bij mij zodat ik toch aan mijn trekken kom, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.”

“Ik weet nu waar mijn sterktes en zwaktes liggen en dat doet heel veel”

Greg (61): “Ik ben heel lang getrouwd geweest en pas rond mijn vijftigste gescheiden. Tegelijkertijd of misschien daardoor belandde ik in een midlifecrisis waardoor mijn fantasie op hol sloeg. Plots had ik nood aan allerlei zaken waar ik nooit eerder de behoefte aan had gehad. Van trio’s tot BDSM en zelfs seks met andere mannen. Omdat ik toch single was, ben ik volop beginnen te experimenteren met heel wat zaken en dat heeft me deugd gedaan. Ik beleefde precies mijn tweede puberteit. Alles kon en mocht, zolang ik de kinderen niet had natuurlijk. Ik leefde op en doordat ik meer ervaring opdeed, groeide ook mijn zelfvertrouwen. Het waren de beste jaren uit mijn leven, al was ik ook blij toen ik mijn huidige vriendin vijf jaar geleden leerde kennen. Mijn seksleven werd weer wat rustiger, al staat zij gelukkig ook open voor veel. Zo gaan we bijvoorbeeld regelmatig naar parenclubs, iets dat ik me vroeger nooit had kunnen inbeelden. Daar hebben we trouwens lang niet altijd seks. Soms kijken we ook gewoon toe terwijl we onszelf bevredigen. Door die singleperiode voel ik me in ieder geval geweldig in mijn vel omdat ik veel over mezelf heb bijgeleerd. Ik weet nu beter wat ik wil en durf er ook open over te communiceren. Ik weet waar mijn sterktes en zwaktes liggen en dat doet heel veel.”

“Omdat ik single ben, masturbeer ik vooral heel vaak”

Armand (64): “Mijn vrouw is overleden op mijn 58ste, wat natuurlijk een vreselijkere ervaring was en is. Maar de behoefte aan seks neemt daardoor niet af. Het is als eten en drinken, je wil het toch blijven doen. Al heeft het even geduurd na haar dood. Drie jaar geleden nam ik eens een ex-vriendinnetje mee naar huis, maar omdat ik stress had en het de eerste keer was na de dood van mijn vrouw, kreeg ik geen erectie dus is er niets van gekomen in bed. Vréselijk gênant vond ik dat. Ik ben meteen erna naar mijn dokter gegaan die me een soort viagra voorschreef. Sindsdien heb ik dat probleem nooit meer gehad. Omdat ik single ben, masturbeer ik vooral heel vaak. Dat kan ik uren aan een stuk doen met mijn speeltjes. Vorig jaar heb ik een korte relatie gehad met een vijftien jaar jongere vrouw en de seks met haar was geweldig. Ze stond voor alles open en had een hele vrije geest.”

“Ik heb minder complexen over mijn lijf”

Rosa (62): “Ik vind seks nu veel beter dan vroeger omdat ik meer ontspannen ben. Je kent je eigen lichaam ondertussen wel en ik heb ook minder complexen over mijn lijf. Het doet er allemaal minder toe, ik wil gewoon genieten. Ik ben getrouwd en we vrijen wel veel minder dan vroeger. Vreemd eigenlijk, want we genieten er allebei nog erg van. Het komt er gewoon minder van. Misschien dat het weer meer wordt als we allebei op pensioen gaan binnen een paar jaar.”