5 zaken die koppels beter niet op sociale media posten Liesbeth De Corte

02 februari 2019

Hoe je het ook draait of keert: februari staat in teken van valentijn. Sommigen gruwelen van alle commerciële onzin, anderen vinden het de meest romantische dag van het jaar. Wie tot die laatste groep behoort, heeft vaak de neiging om de liefde van de - virtuele - daken te schreeuwen. Jij ook? Temper je enthousiasme. Deze dingen post je beter niet op sociale media.

Eerst en vooral: er is helemaal niets mis met blij zijn met je relatie en dat willen tonen aan de rest van de wereld. Maar zoals bij alles geldt dat je het best met mate doet. Trop is trop. En omdat zeemzoeterige tortelduifjes in de aanloop naar valentijn af en toe de neiging hebben om in overdrive te gaan, geven we alvast de volgende waarschuwing. Deze 5 zaken deel je beter niet met je digitale vrienden.

Online liefdesverklaringen

Ook al vind jij jezelf de reïncarnatie van Shakespeare, toch is dat geen reden om om de haverklap een poëtische liefdesbetuiging te delen op sociale media. Het zoveelste dweperige bericht komt simpelweg niet oprecht over. Wil je jouw diepste gevoelens toch kwijt? Deel ze dan samen met je partner. Privé.

Screenshots van gesprekken

Of het nu gaat om een eenvoudige ‘Ik mis je’ of een inside joke: je volgers hebben geen enkele boodschap aan jullie privégesprek. Een screenshot maken van jullie onderonsje om het vervolgens te delen met het wereldwijde web is dus not done.

Gelukkige koppel-foto’s

Foto’s waarop jullie met twee stralend staan te lachen, zijn schattig om te zien. Voor één, twee of misschien drie keer. De meeste mensen hebben echter liever niet dat hun feed bomvol melige kiekjes staat.

Ruzies en discussies

Je hebt koppels die alleen maar gelukkige momenten delen. Maar er zijn er ook die uit de biecht klappen over de ietwat slechtere ervaringen. Een beetje vreemd, want bij ons weten heeft Facebook nog nooit een relatieprobleem opgelost. Praat er over in het echte leven, zo’n partijtje online ruziën is alleen maar gênant.

Selfies in bed

Warrig haar? Enkele naakte ledematen? Een onschuldige blik die vanonder het dekbed komt piepen? Je hoeft er geen tekeningetje bij te maken: iedereen weet wat jullie tweetjes net uitgespookt hebben. Ook selfies in bed bewaar je dus beter voor je privécollectie.