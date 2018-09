5 trucjes om jezelf te ontstressen voor een eerste date Margo Verhasselt

13 september 2018

10u51

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Niemand kan voorspellen hoeveel eerste dates je in je leven moet hebben voor je die ene speciale persoon ontmoet. Maar we kunnen ervan uitgaan dat je waarschijnlijk meer eerste dates zal hebben dan tweede dates. Dus de stress die je hebt voor de eerste ontmoeting ken je waarschijnlijk maar al te goed. Zo ga je ermee om.

"Een eerste afspraakje is het begin van iets nieuws. Je krijgt een nieuwe eerste indruk en het opent een deur naar een relatie", legt relatie en etiquette-expert April Masini van Relation Advice Forum uit aan Lifestylewebsite Bustle.

Maar voor dat je aan het relatiegedeelte van de reis kan beginnen of het afspraakje zelf, is het belangrijk dat je die zenuwen onder controle krijgt. Niet alleen zodat je de date met een goede ingesteldheid kan beginnen maar ook zodat je er effectief van kan genieten. We geven vijf tips die het gemakkelijker maken.

1. Doe een dutje

Je gedachten even refreshen? Doe een dutje. "Als je een dutje doet, geef je jouw lichaam over aan je hersenen om even te herprogrammeren en relaxen", stelt Masini. "Heb je tijd om even te slapen voor een date? Dan ga je daarna rustiger en alerter zijn dan wanneer je hebt lopen stressen."

2. Zet alles in perspectief

De date mag dan nog zo eng lijken, probeer even voor jezelf duidelijk te maken dat het maar de eerste afspraak is en dat er nog geen ringen aan te pas komen. De kans dat dit de laatste persoon is waarmee je ooit nog afspreekt is klein. Zenuwen zijn nergens voor nodig.

Te hoge verwachtingen gaan hand in hand met meer stress en dan gaat het vaak snel van kwaad naar erger. Zorg ervoor dat dat niet gebeurt. Hou jezelf tegen en zet alles in perspectief. Bevestig ook aan jezelf dat bijna iedereen nerveus is voor een eerste date.

3. Neem een bad

"Gebruik kaarsjes, muziek, je favoriete bubbels, olie en relax", stelt Masini. "Warm water is een geweldig hulpmiddel om stress weg te werken en het is een goede manier om je voor te bereiden op een eerste date.

4. Zoek afleiding

Doe iets wat je gedachten afleidt. Van yoga tot een puzzel; een activiteit kan ervoor zorgen dat je even geen worstcasescenario's opmaakt in je hoofd.

5. Knuffel met een huisdier

"Dieren kunnen stress verminderen, je meer perspectief bezorgen, je kalmer maken en je op je gemak doen voelen", stelt Masini. "Als je een huisdier hebt, ga dan er dan mee wandelen of speel er even mee. Het is een uitstekende manier om jezelf af te leiden en ze wat liefde te schenken." Volgens onderzoek kan zelfs 12 minuten doorbrengen met een hond je bloeddruk verlagen.

