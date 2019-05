5 tips voor een frisse wind in huis na een relatiebreuk Margo Verhasselt

29 mei 2019

08u02

Bron: Pure Wow 0 Seks & Relaties Een relatiebreuk achter de rug? Verschrikkelijk. Een relatiebreuk achter de rug terwijl je met de persoon samenwoonde? Nog erger. Maar huizen kunnen net zoals mensen een nieuwe start gebruiken. En daar helpt celebritydesigner Orlando Soria bij. Hij geeft 5 tips voor een frisse wind in huis na een break-up.

1. Haal herinneringen weg

Stap 1 naar een nieuwe start: smijt weg wat je verdrietig maakt. Maar uiteraard is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Je moet bekijken hoe leuk je iets vindt en hoeveel pijnlijke gevoelens het oproept", stipt Soria aan. “Ik raad aan spullen weg te smijten waarvan je niet houdt en die je meteen aan je ex doen denken. Als iets je aan je ex doet denken maar ook goede herinneringen met zich meebrengt, of veel waarde draagt, berg het dan even op en haal het dan pas na enkele maanden of jaren opnieuw boven.”

2. Pimp de eetkamer

Uiteraard, je hebt tijd nodig om even te rouwen en op jezelf te zijn. Maar hoe sneller je je omringt met familie en vrienden, hoe sneller je je terug beter gaat voelen. Een goede start daarvoor? Je eetkamer een update geven. “Geef de muren een likje verf, koop een nieuw tafellaken of investeer in nieuw servies", stelt Soria. “Een kleine update kan een wereld van verschil maken.”

3. Maak een keuze die je ex zou haten

Iets dat eigen is aan relaties? Je moet veel compromissen sluiten. Nu dat je met niemand rekening hoeft te houden, kan je van de gelegenheid gebruikmaken om helemaal je ding te doen. “Toen mijn laatste relatie stuk liep, verfde ik mijn slaapkamer roze. Iets wat mijn ex verschrikkelijk zou vinden”, vertelt Soria. “Doe je eigen ding en zoek uit wat goed bij je past.”

4. Optimaliseer je keuken

“Voor jezelf koken is een geweldige afleiding en goede manier om op te letten met wat je met je lichaam doet na een break-up”, zegt Soria. Hij meent dan ook dat het een goed idee is om je keuken eens grondig te kuisen en wat te herorganiseren.

5. Koop nieuwe lakens

Last but definitely not least: zorg dat je slaapkamer fris, nieuw en persoonlijk aanvoelt. Als je je het kan permitteren, raadt Soria aan een nieuw bed te kopen. Maar wat nieuwe lakens en sierkussens kunnen de boel al helemaal opleuken. “Bedden brengen heel wat bagage met zich mee, een frisse start zorgt voor een betere genezing.”