5 relatiedoelen die je je moet stellen in 2019 volgens experts Margo Verhasselt

02 januari 2019

10u02

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Er is alweer een nieuw jaar begonnen en dan staan we al eens stil bij wat onze doelen zijn. Het is belangrijk om voor jezelf uit te maken wat je wil bereiken maar ook in je relatie kan het interessant zijn om te bekijken welk pad jullie willen bewandelen.

“Als het op relaties aankomt, is het nooit slecht om enkele doelen voor ogen te hebben zolang jullie ze beiden haalbaar vinden en het ermee eens zijn”, stelt matchmaker Susan Trombetti. Je voelt je meer verbonden als je samen op zoek gaat naar uitdagingen. Maar ze moeten wel haalbaar zijn zodat ze ook niet te veel druk op jullie relatie uitoefenen.

Het kan een goed idee zijn om samen met je partner een lijstje op te stellen met wat jullie meer willen doen in het nieuwe jaar. Meer tijd met elkaar doorbrengen? Vaker samen gaan sporten? Het maakt niet uit, zolang het jullie relatie maar bevordert. Dit zijn de tips van experts voor 2019.

1. Maak tijd voor date night

Qualitytime is de fundering van een goede relatie. “Of je nu getrouwd bent of nog apart woont, zorg dat je een speciale avond inplant”, stelt Trombetti. “Qualitytime is iets wat we snel aan de kant schuiven en dat is jammer. Het is een speciaal moment, in principe zou het door niets of niemand verstoord mogen worden, tenzij het écht om een noodgeval gaat.” Het kan gaan over een avond per week, of zelfs maar een avond per maand. Bekijk wat in jullie planning past en probeer het effectief vol te houden.

2. Leg je gsm weg

Als je wil dat de tijd die jullie samen doorbrengen er echt toe doet, leg je gsm dan weg. “Deze snufjes werden gemaakt om ons leven gemakkelijker te maken. Niet om ons leven te bepalen”, meent Trombetti. “Onthou dat als je bij je partner bent, je smartphone geen prioriteit is.”

3. Probeer een nieuwe activiteit

Iets nieuws uitproberen, is een goede manier om de band tussen jullie te versterken. “Wat het ook is, iets nieuws doen is de manier om de relatie fris en spannend te houden”, verklapt Trombetti. “Zorg ervoor dat je niet in een sleur terechtkomt.” Van pottenbakken tot schaatsen, doe iets dat totaal buiten jullie comfortzone ligt.

4. Maak je eigen tradities

Tijd nemen om aan je eigen tradities te werken, kan binnen enkele jaren nog zijn vruchten afwerpen binnen je relatie. “Je hebt nood aan activiteiten, events en mijlpalen die uniek en speciaal zijn voor jullie twee", legt Joshua Klapow, klinisch psycholoog uit aan lifestylewebsite Bustle. “Rituelen, tradities en acties die alleen jullie twee kennen, versterken de relatie. Een favoriete vakantieplek, een plaats in de natuur, een intiem ritueel, stuk voor stuk kan je er nog jaren van genieten.”

5. Wees dankbaar

Het is veel te gemakkelijk om dingen over het hoofd te zien en te vergeten hoe gelukkig jullie zijn. Sta dus soms even stil bij wat je partner allemaal voor jou doet. “Zo besef je wat je aan hem of haar hebt en toon je hoe hard je partner apprecieert”, meent Trombetti. “Als je al twintig jaar of langer samen bent, kan het leuk zijn elkaar af en toe eens te bedanken met een etentje.”