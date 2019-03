5 manieren waarop Millennials en Generatie Z verschillen tussen de lakens Margo Verhasselt

13 maart 2019

12u48

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Millennials en Generatie Z’ers mogen dan wel vlak na elkaar geboren zijn, over sommige zaken raken ze het niet eens. Whatsapp of Snapchat? Facebook of Instagram? Maar een van de grootste verschillen waar niet meteen aan gedacht wordt, is wat de voorkeur van deze twee groepen is tussen de lakens.

Het SKYN Condoms Sex & Intimacy onderzoek ondervroeg dit jaar 2.000 volwassenen (18-22) die deel uitmaakten van Generatie Z of Millennial waren. Millennials zijn geboren tussen 1980 en 1995, Z’ers zijn tussen 1995 en 2010 geboren. Het onderzoek vond plaats de Verenigde Staten en Canada.

Het onderzoek brengt veel verrassende weetjes aan het licht, zoals dat de meeste ondervraagden zo’n 3 keer per week masturberen en dat 50% van de mensen al eens pikante berichtjes stuurden via Instagram. Maar er waren ook enkele grote verschillen te zien tussen de twee groepen.

1. Gen Z gebruikt vaker condooms

Ze mogen dan wel jonger zijn, de Millennials kunnen nog iets van hen leren. Zo’n 65% van de Generatie Z ondervraagden gaf aan altijd een condoom te gebruiken, terwijl maar 54% van de Millennials dat doet.

2. Gen Z zou minder snel sociale media opgeven

Wat zou je kiezen: seks of sociale media? Zo’n vraag doet al snel denken aan wat cafépraat maar het antwoord was wel verrassend. 67% van de Millennials, de oudste groep, gaf aan eerder een jaar zonder sociale media te willen doen dan zonder seks. Bij de Generatie Z’ers was dat maar 55%.

3. Generatie Z begint er vroeger aan

De gemiddelde leeftijd waarop Generatie Z’ers voor het eerst seks hadden was 16 jaar. Bij de Millennials lag dat een tikkeltje hoger en was het gemiddelde 18 jaar.

4. Millennials doen minder vaak alsof ze een hoogtepunt bereiken

Gen Z mag dan wel vroeger beginnen, ze doen ook meer alsof. 10% van de jongste groep gaf aan continue orgasmes te faken, amper 6% van de Millennials doet hetzelfde.

5. Gen Z zou sneller een trio hebben

Wanneer het op een ménage à trois aankomt, stond geen enkele generatie te springen. Al stond de jongste groep wel wat meer open voor een experiment: 42% zou het overwegen. Bij de Millennials was dat maar 30%.