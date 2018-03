5 liefdeslessen uit Temptation Island die jouw relatie kunnen verbeteren CD

Relatiedeskundige Paulien Timmer keek op verzoek van RTL Nieuws naar het programma en kwam tot de conclusie dat er best nog wat te leren valt van onze guilty pleasure.

Vanuit de zetel lijkt zo'n ultieme relatietest een eitje, maar in realiteit zien we toch dat koppels vaker een scheve schaats rijden dan we eigenlijk willen toegeven. Daarom 5 liefdeslessen die we kunnen trekken uit ons favoriete tv-uurtje.

1. Zoek nooit de verleiding op

Hoe vaak lachen we wel niet met het idee om zelf een keertje deel te nemen aan Temptation Island? Slecht plan, zegt relatiedeskundige Paulien Timmer aan RTL Nieuws. "Hoe sterk je relatie ook is, tegen zoveel verleiding zijn maar weinig mensen opgewassen. Waarom zou je zoiets dan actief opzoeken? Uit het meedoen aan zo'n programma spreekt ook veel wantrouwen. Daarbij is het geen realistisch scenario: in het echte leven kom je nooit zo veel verleiding tegen."

2. Bespreek jullie grenzen

Wat betreft die deelname houden jullie het dus beter bij mopjes, wat natuurlijk niet betekent dat kijken naar het programma als koppel niet leerrijk kan zijn. Integendeel. "In Temptation Island gaat het onder meer over grenzen, intimiteit en respect. Dat is dus een goede aanleiding om het met je partner eens over deze vraagstukken te hebben: wat deel je met mij en niet met anderen? Wat maakt onze relatie onze relatie? En wat vind jij wel en niet respectvol?"

3. Vreemdgaan doet meer pijn dan je denkt

Daarnaast vindt Timmer ook het effect van vreemdgaan dat met het programma in beeld wordt gebracht een belangrijke les. "Je ziet hoeveel pijn het doet. Vreemdgaan is altijd erger dan je denkt en uiteindelijk wordt niemand er gelukkig van."

Ook de vreemdganger niet? Megan lijkt ons nochtans een pak gelukkiger dan voor ze voet zette op het eiland. "Slechts een heel klein gedeelte van de mensen die vreemdgaan, heeft uiteindelijk geen spijt. Dat zijn de mensen die al in een slechte relatie zitten, bijvoorbeeld omdat ze mishandeld worden. Het vreemdgaan wordt dan gebruikt om uit de relatie te breken, maar zelfs die hebben achteraf vaak het gevoel: ik wou dat ik op eigen kracht was weggegaan."

4. Wraak is nooit een goed idee

"Als het hertje gewond is, slaan de leeuwinnen toe", verwoorde verleidster Billy het mooi toen Kevin na het tweede kampvuur met neergeslagen schouders terug het resort binnenliep. Of het hertje zal zwichten voor de verleiding weten we nog niet, dat wraak nooit een goed idee weet Timmer wel. "In een gezonde, volwassen relatie bestaat zoiets als wraak nemen niet. Elkaar kwetsen, dat gebeurt. Onbewust, of niet. Maar praat er vervolgens over: wat zit erachter? Waarom doet het pijn? Vergeving is tien keer sterker dan wraak. Trouw zijn moet ook niet iets zijn wat je doet, omdat de ander het doet. Maar omdat je in trouw gelooft, omdat je trouw wílt zijn. Je bent toch ook niet aardig tegen iemand, omdat iemand aardig tegen jou is? Dat doe je omdat je een aardig persoon wilt zijn."

5. Investeer in jullie relatie

Maar de belangrijkste les die uit Temptation Island te trekken valt, is dat jullie vooral moet investeren in jullie relatie. "Vreemdgaan komt vaak voort uit eenzaamheid. Het gebrek aan erkenning en dankbaarheid van je partner. Vaak hoor je de vreemdgangers in Temptation Island zeggen: hij gaf me wat mijn partner me niet kon geven. Zorg er dus voor dat de tank van je partner vol zit met liefde en aandacht. Dan heeft verleiding veel minder effect."