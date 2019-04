5 fascinerende manieren waarop DNA je liefdesleven bepaalt Margo Verhasselt

11 april 2019

08u09

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Je genen bepalen zowat ieder aspect van je leven. Van je fysieke kenmerken tot je gewoontes: je genen kunnen zelfs een invloed hebben op je liefdesleven.

“Onze genen hebben een impact op welke hormonen we bezitten of van welke we een grotere voorraad hebben”, vertelt dokter Sara Gottfried, president van het Metagenics Institute, aan lifestylewebsite Bustle. En die hormonen spelen een grote rol in ons liefdesleven. Het zit zo: hormonen bepalen hoe we verliefd worden, of we ons aangetrokken voelen tot iemand en hoe we een band vormen. Zijn je hormonen niet in balans? Dan kan dat voor problemen in de liefde zorgen. Zo kan een lager oestrogeen- of testosteronniveau bijvoorbeeld voor een laag libido zorgen, en dat kan een grote impact hebben op je relatie.

Maar je libido en de manier waarop we met anderen omgaan, zijn niet de enige dingen waar onze genen zich mee moeien. De wetenschap geeft nog enkele interessante voorbeelden.

1. Je genen bepalen of je de neiging hebt om single te blijven of niet

Zijn sommigen gewoon voorbestemd voor een single bestaan? Er zijn heel wat factoren die bepalen of iemand verliefd wordt of niet, maar een studie uit 2014 die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Scientific Reports’ bekeek of genen er iets mee te maken hadden. Wanneer een persoon verliefd wordt, stijgt het serotonineniveau in de hersenen om zo affectie te doen toenemen. Maar er is een gen, 5-HTA1, dat serotonine ook kan doen afnemen en zo’n goede band ongemakkelijk kan doen aanvoelen. De onderzoekers namen de cellen van haarfollikels van 500 studenten onder de loep. Daarnaast bevroegen ze iedere deelnemer over hun relatie. Wat bleek? Mensen die drager waren van het G-Allel, wat het 5-HTA1-gen meer beïnvloedt, zouden vaker single blijven.

2. Je genen zijn de reden waarom je partners kiest die op je lijken

Tegenpolen trekken aan? Niets van. Een onderzoek uit 2017 dat gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Nature Human Behaviour’ toont immers aan dat we op zoek gaan naar een partner die op ons lijkt. Onderzoekers bekeken 24.000 koppels en ontdekten een sterke link tussen de genen die je grootte bepalen en die van je partner. Daarnaast vonden ze gelijkaardige resultaten wanneer ze BMI’s bekeken, maar die link was niet even groot.

3. Je genen kunnen bepalen hoe compatibel je bent

En we kiezen ook effectief iemand die op ons lijkt ... “Analysewebsite 23andMe analyseerde data die gebaseerd werd op 15.000 koppels die samen kinderen hebben van over de hele wereld. Wat bleek? Mensen kiezen meestal een partner die niet te veel verschilt van hoe we zelf zijn”, vertelt Aaron Kleinman, bioloog. In de studie werd duidelijk dat atleten vaak een relatie aangaan met andere sportievelingen, rokers trouwen vaak met rokers en vegetariërs kiezen dus ook vaak voor andere vegetariërs.

4. Je genen bepalen hoe goed je met je partner slaapt

Heel wat studies toonden al aan dat slecht slapen voor heel wat problemen in een huwelijk kan zorgen. Koppels met weinig tot geen slaapproblemen zijn over het algemeen gelukkiger. Schopt en woelt je partner veel in zijn of haar slaap? Dan kan het ook zijn dat genen er voor iets tussen zitten. De gemiddelde persoon beweegt zo’n 13 keer tijdens zijn slaap toont een onderzoek van 23andMe aan, maar naargelang je genen kan dat afwisselen.

5. Je genen kunnen bepalen met wie je op tweede date wil

En tot slot: een studie uit 2016 die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Human Nature’ ontdekte dat je dates genen een effect kunnen hebben op of je wel of niet op tweede date wil. Onderzoekers lieten 300 alleenstaanden speeddaten. Na iedere date werd gevraagd hoe goed de persoon in de smaak viel en of ze er al dan niet mee op tweede date wilden. De onderzoekers bekeken uiteraard ook het DNA van elke persoon. Ze ontdekten dat mannen die genetisch gezien erg dominant waren en vrouwen die gevoelig waren als aantrekkelijker gezien werden.