5 dingen die iedere vrouw moet weten over seks Lynn Guillaume

23 augustus 2018

07u45

Bron: Goed Gevoel 5 Seks & Relaties Het lijkt simpel: je trekt je kleren uit, duikt het bed in en begint eraan. Helaas ligt het in de realiteit net een tikkeltje ingewikkelder. Weten wat je wil tussen de lakens (of wat je wil proberen) is namelijk heel wat anders dan weten hoe je dat je partner duidelijk maakt.

De Amerikaanse seks- en relatiecoach Lila Darville maakte er haar missie van om vrouwen te leren hoe hun seksualiteit in eigen handen te nemen en te gaan voor het genot waar ze van dromen. Deze 5 stappen helpen je op weg.

Plezier in het leven en in seks gaan hand in hand

De slaapkamerdeur achter je dichttrekken voor wat bedpret doet de rest van je leven niet meteen naar de achtergrond verdwijnen. Stress op het werk, geldproblemen of andere kopzorgen komen stiekem je seksleven ingeslopen. Maar het tegendeel is ook waar: hoe meer plezier je beleeft aan je leven, hoe hoger jij én je libido pieken. Tevreden in het leven staan, zorgt voor goede vibes in de slaapkamer.

TIP: Is de vonk in de slaapkamer niet meer zoals vroeger? Hier vind je 20 tips om de vonk weer aan te wakkeren!

Stop met focussen op de climax

We laten ons leven vaak beïnvloeden door vooraf vastgelegde ideeën en verwachtingen. Dat is ons seksleven niet anders. Heel wat vrouwen denken nog steeds dat een vuurwerkwaardig hoogtepunt het enige criterium is voor goede seks. Volgens Darville baseren we ons beeld van het orgasme te veel op het mannelijk hoogtepunt, terwijl vrouwen op zoveel verschillende manieren fysiek, intens genot kunnen ervaren. Door te veel op dat éne hoogtepunt te focussen, verlies je de andere mogelijkheden van je lichaam uit het oog.

Blijf bij jezelf én je partner

Volgens Darville focussen vrouwen vaak te veel op de fysieke sensatie van seks, wat hen uit het 'moment' kan halen dat ze samen met hun partner beleven. Volgens de sekscoach draait het dikwijls amper om connectie waardoor een belangrijk deel van het genot verloren gaat. Goede seks gaat niet zozeer om wat je doet, maar om hoe je het samen met je partner beleeft.

Lees ook: Zo geef jij je libido een boost: 7 praktische tips

Zet je eigen genot centraal

Leg tijdens het vrijen de focus op wat JOU opwindt. Vrouwen verliezen vaak hun eigen verlangens uit het oog. Het kan makkelijk zijn om mee te gaan met je partners geliefde sekspatroon, maar ga liever op zoek naar wat jij wil. Wees helemaal eerlijk en kies voor wat jou pleziert.

Omarm je seksualiteit ook buiten de slaapkamer

Je seksualiteit in eigen handen nemen maakt dat je met evenveel kracht in de wereld staat als in de slaapkamer. Volgens Darville stelt het je in staat om beter je grenzen af te bakenen. Hoera dus voor die after-seks glow die je nog de hele dag vleugels geeft.

Lees ook:

Naar bed, naar bed: seks geeft je leven meer betekenis

9 vragen die de band met je partner nog sterker maken

Hoeveel seks is genoeg?