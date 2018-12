4 vrouwen onthullen waar ze het meest bang voor zijn in hun relatie NA

18 december 2018

13u06

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Relaties zijn niet altijd rozengeur en maneschijn. Zelfs al ben tot over je oren verliefd, loeren stress en angst nog vaak om de hoek. Het goede nieuws? Er is absoluut niets mis mee om je af en toe zorgen te maken over je relatie en je bent zeker niet de enige. Deze 4 vrouwen onthullen waar zij het meest bang voor zijn in hun relatie.

1. Samen een grote stap zetten

Lore: “Het belangrijkste waar ik me momenteel zorgen over maak, is om samen te gaan wonen met mijn vriend. We vormen al een tijdje een koppel en willen graag de volgende stap zetten, maar we weten allebei niet wat daarvoor nu de beste timing is. Gaan we te snel samenwonen, dan lopen we het risico dat we misschien allebei onze onafhankelijkheid zullen missen, trekken we het te lang, is de kans groot dat we ons allebei mateloos beginnen te ergeren aan het voortdurende heen en weer gependel. Bovendien huren we allebei een eigen appartement waar we enorm gek op zijn. En hoewel ik er open met mijn vriend en familie kan over praten, lijkt het alsof niemand het perfecte antwoord heeft, wat voor een perfectioniste zoals ik, erg stressvol is.”

2. Elkaar te vroeg ontmoet hebben

Anne: “Wat mij al jaren zorgen baart, is de leeftijd waarop we elkaar ontmoet hebben. Onze liefde ontstond immers al in het vijfde middelbaar. Ondertussen zijn we 13 jaar verder en hou ik nog altijd zielsveel van mijn partner, maar het blijft soms moeilijk te aanvaarden dat er nooit iemand anders zal zijn.”

3. Of hun partner wel degelijk de ware is

Marlies: “Mijn grootste zorg is om misschien niet verliefd te zijn op iemand van wie ik wel zielsveel hou. Je deelt zoveel met iemand én die zijn familie en vrienden dat je je haast geen leven meer zonder hen kan voorstellen. Toch besef je meer en meer dat er ook nog een leven naast hen bestaat. Het is de struggle tussen single willen zijn, maar hem ook niet uit mijn leven willen. Want is hij écht de ware? En bestaat één ware liefde überhaupt?”

4. Wat anderen zullen denken

Catherine: “Mijn partner en ik schelen 13 jaar, op zich iets waar zowel hij als ik totaal geen problemen mee hebben omdat de relatie gewoon écht goed zit en het verschil amper merkbaar is. Toch blijf ik me zorgen maken over wat andere mensen zullen denken. Want hoewel er ondertussen al zoveel relatievormen bestaan, kleeft er zelfs op een leeftijdsverschil nog altijd een soort van fout labeltje.”