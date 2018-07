4 signalen dat je vlam met je voeten speelt Liesbeth De Corte

Na enkele leuke dates zie jij het volledig zitten om jullie kersverse relatie wat serieuzer aan te pakken, maar je bent niet zeker dat je potentiële partner hetzelfde voelt. Het is vast en zeker een herkenbaar scenario voor velen. Gelukkig zijn er verschillende signalen die aantonen of je liefste oprecht geïnteresseerd is of met je voeten rammelt.

Rode vlag 1: je hebt de familie en beste vrienden nog niet ontmoet

"Als je partner niet op zoek is naar een serieuze relatie, zal hij of zij voortdurend smoesjes verzinnen om je niet te moeten voorstellen aan zijn familie of beste vrienden", vertelt relatie-experte Susan Winter aan Elite Daily. "De inner circle van je lief leren kennen, wil zeggen dat je een belangrijk deel bent van zijn of haar leven."

Langs de andere kant moet je niet beginnen panikeren als je na enkele weken nog niet voorgesteld bent aan de moeder van je wederhelft. Pas als je al enkele maanden samen bent, moet er een alarmbelletje afgaan.

Rode vlag 2: ze maken geen concrete plannen voor de toekomst

Van een bezoek aan een museum tot een weekendje weg: samen leuke uitstapjes plannen, brengt je dichter bijeen. "Het kan goed zijn dat je vriend(in) leuke droomscenario's schetst van de toekomst: jullie willen samen op reis gaan en de wereld verkennen. Spannend! Maar écht concrete plannen worden er niet gemaakt. Het blijft beperkt tot dromen en gesprekken, geen realiteit." Herkenbaar? Dan is het volgens Winter tijd om een serieus gesprek aan te knopen.

Rode vlag 3: jullie maken samen geen beslissingen

Zit je in een relatie, maar ben je niet zeker of je partner je als een gelijke ziet? Dat kan je heel gemakkelijk checken, beweert levenscoach Pricilla Martinez. Je moet gewoon eens nagaan of jullie samen belangrijke knopen doorhakken. "Nemen jullie samen beslissingen of houdt je partner rekening met jou als ie een belangrijke beslissing moet maken?", vraagt Martinez luidop. Is het antwoord 'ja', moet jij je geen zorgen maken. Bij 'neen' is het tijd om je lief eens op de vingers te tikken.

Rode vlag 4: ze gedragen zich niet langer consistent

Je kent ze wel: de types met bindingsangst. "Als iemand plots beseft dat de relatie een pak serieuzer is dan hij of zij in eerste instantie had verwacht, is het niet abnormaal dat die persoon zich afweziger gaat gedragen", legt datingcoach Eric Resnick uit. Je weet wel: minder vaak willen afspreken en er veel langer over doen om op je berichten te antwoorden. In dat geval is het tijd om je frustraties op tafel te leggen en een open gesprek te voeren over jullie romance.