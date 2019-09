4 misverstanden over BDSM ontkracht: “Mensen die het doen hebben net minder psychische problemen” Timon Van Mechelen

18 september 2019

10u27 0 Seks & Relaties 1 op de 8 Belgen doet regelmatig aan BDSM. Een vorm van liefde waarbij je elkaar vastbindt, domineert, vernedert of slaat. 7 op de 10 hebben er fantasieën over. In de aflevering van ‘Durf te vragen’ gisteren, had Siska Schoeters het erover. Wij helpen met behulp van seksuologe Sara Taels 4 mythes over BDSM de wereld uit.

1. BDSM is en blijft erg zeldzaam

“Er is een groot verschil tussen kinky seks en BDSM (bondage en disciplinering, dominantie en submissie, en sadomasochisme, nvdr.) en daarin heb je ook nog eens een scala aan mogelijkheden”, vertelt Taels. “De overgrote meerderheid van de mensen heeft zijn of haar partner al weleens een klets op de poep gegeven tijdens de seks of een paar fluffy handboeien in huis gehaald, maar dat vind ik persoonlijk niet hetzelfde als aan BDSM doen. Toch zit ook dat, met dank aan ‘Fifty Shades of Grey’, duidelijk in de lift. Uit een onderzoek in 2017 blijkt dat 68% van de Vlamingen al eens een fantasie over BDSM heeft gehad, 54% heeft het ooit al eens geprobeerd, 7 tot 12% van de ondervraagden gaf aan op regelmatige basis met BDSM bezig te zijn en 7 à 8% identificeert zichzelf als BDSM-beoefenaar. Als je die cijfers bekijkt, kun je onmogelijk nog stellen dat het iets zeldzaams is. Al blijft de vraag natuurlijk wat BDSM exact definieert. Want hoeveel zweepjes moet je in huis halen voor je aan BDSM doet en niet aan kinky seks? Dat kan eigenlijk niemand bepalen.”

2. Er is iets mis met je als je BDSM leuk vindt

“Mensen hebben veelal één beeld in hun hoofd van hoe seks eruit hoort te zien - in missionarispositie op bed waarbij de man de beslissing neemt en de vrouw geil ligt te kreunen - maar geloof me vrij: in weinig huishoudens gaat het er ook écht zo aan toe. Wie iets anders verlangt, wordt als ‘ziek’ beschouwd, terwijl de wetenschap het tegendeel aantoont. Mensen die aan BDSM doen, hebben meestal minder psychische ziektes, zitten beter in hun vel en hebben doorgaans een stabielere en sterkere relatie. Ze hebben ook doodnormale jobs, het kunnen evengoed je ouders of collega’s zijn van wie je het nooit zou vermoeden.”

3. Alleen mensen die pijn leuk vinden, houden ervan

“Als je het op hersenniveau bekijkt, ligt het pijncentrum en het genotscentrum vlak naast elkaar in ons brein”, aldus Taels. “Het is neurobiologisch gezien dus makkelijk te verklaren waarom we een klets op de billen extra aangenaam vinden als we opgewonden zijn. Sommige mensen gaan daar nu eenmaal graag verder in dan anderen. Dat hangt puur af van je voorkeur. Vaak worden pijngrenzen langzaamaan opgezocht. Het begint meestal bij zacht gespank en soms blijft het daar ook bij, maar anderen eindigen bijvoorbeeld met het doorprikken van de balzak met een naald. En ja, ook dat is indien de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden niet alarmerend. Toch draait BDSM voor de meeste mensen niet alleen om pijn, maar over dominantie, onderdanigheid en heel het spel errond.”

“Er wordt weleens gezegd dat BDSM, en dan specifiek als het gaat over de hardcore variant, een seksuele geaardheid is. Ik kan me daar persoonlijk wel in vinden. Net omdat het door veel mensen nog steeds veroordeeld wordt, wat een aantal jaren geleden bijvoorbeeld ook nog gebeurde met homoseksualiteit. Door het als een seksuele geaardheid te categoriseren, willen BDSM-liefhebbers ervoor zorgen dat het niet meer als een seksuele afwijking wordt gezien door de goegemeente. Ik probeer BDSM zelf ook altijd te normaliseren omdat er écht helemaal niets afwijkend of ongezond aan is.”

4. De grens tussen misbruik en BDSM is heel dun

“BDSM is géén misbruik (windt zich op), absoluut niet. Het gaat over mensen die het met wederzijdse toestemming fijn vinden om de macht te nemen, of te ondergaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat macht erotiseert, dat is nu eenmaal zo. Natuurlijk moet je het nooit alleen doen om je partner te plezieren. Of tegen je zin. Het gaat over een mindset van jullie beiden, niet om die van één persoon.”

“Ik krijg weleens mensen over de vloer die zelf benieuwd zijn naar BDSM, maar hun partner niet. Aan hen raad ik aan om samen een open gesprek te voeren over elkaars verlangens en grenzen. Misschien vindt je partner pijn niet leuk, maar houdt hij of zij er wel van om op een liefdevolle manier gedomineerd te worden? Voorwaarde is in ieder geval altijd dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. Sommige koppels stellen daarom een contract op waarin staat wat wel en niet kan. Nog een mythe is trouwens dat we ervan uitgaan dat de dominante persoon alles in handen heeft, terwijl het net vaak de onderdanige is die beslist wat er gebeurt. Communicatie en vertrouwen vormen al-tijd de basis.”

