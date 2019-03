4 digitale regels die je zou moeten volgen als je verliefd bent mv

06 maart 2019

14u43

Bron: TIME 0 Seks & Relaties Het kan tegenwoordig lijken alsof je ook met je gsm een relatie hebt. We zijn zo afhankelijk van onze smartphones dat een leven zonder soms bijzonder moeilijk lijkt. Maar je gsm- en laptopgebruik kan je liefdesleven moeilijker maken, zonder dat je het goed en wel beseft. We geven vier tips om je relatie gezond te houden.

Cut the cord

Heel wat onderzoek toonde al aan dat wat afstand van je telefoon nemen gezond is, zeker wanneer je een relatie hebt. Steeds meer mensen betrappen zichzelf op ‘phubbing’, een samentrekking van de Engelse woorden ‘phone’ en ‘snubbing’ en doelt op de veelvoorkomende situatie waarbij je gesprekspartner meer met zijn of haar telefoon bezig is dan met de conversatie. En dat vinden we niet alleen vervelend, een studie uit 2017 toonde aan dat wanneer iemands partner af en toe aan phubbing doet, dat ons ongelukkiger maakt in ons huwelijk en we zelfs meer kans hebben op een depressie.

Een andere studie, die gepubliceerd werd in Psychology of Popular Media Culture, ontdekte dat wanneer je afhankelijk bent van je gsm, zelfs wanneer je die niet gebruikt, je ook ongelukkiger bent in je relatie. Afhankelijk zijn van je telefoon zou ervoor zorgen dat je je sneller eenzaam voelt en afgeleid bent volgens de onderzoekers. Leg je gsm weg en las momenten quality time in met je partner, waarop niemand jullie mag storen.

Denk na over wat je op sociale media post

Iedereen kent wel een koppel dat alles deelt op sociale media. Ze posten heel de tijd romantische selfies (ook wel relfies genoemd) met de nodige hashtags bij, je weet wanneer en waar ze uit eten gaan, wanneer ze koffie drinken en wat ze elkaar hebben gegeven voor kerst. Maar ondanks al deze gelukkige foto’s zijn deze koppels vaak net minder blij in hun relatie.

Hoewel er niets mis is met blij zijn met je relatie en dat ook willen tonen aan de rest van de wereld, is er wel een groot verschil tussen koppels die af en toe een update posten en koppels die bijna niets anders doen. In verschillende onderzoeken wordt depressie dan ook gekoppeld aan overmatig posten op sociale media. Waarom? Opnieuw omdat je niet de nood zou voelen om alles te delen als je écht gelukkig zou zijn met je leven. Als je echt een intens gelukkig moment samen beleeft, dan zou een sociale media update het laatste moeten zijn waar je aan denkt.

Maar uiteraard kan het geen kwaad om te tonen dat je een relatie hebt op sociale media. Een studie uit 2013 toonde al aan dat koppels die affectie tonen, zoals elkaars foto’s leuk vinden, ook elkaars gevoelens kunnen versterken.

Maak regels op voor sms’en

Sommige koppels vinden het leuk om continue met elkaar in contact te staan, terwijl anderen amper een sms naar elkaar versturen. Beiden zijn goed, zolang jullie het maar met elkaar eens zijn. Het is belangrijk dat je aan elkaars verwachtingen voldoet en eventuele afspraken nakomt. Als je zegt dat je een sms gaat sturen wanneer je ergens arriveert, doe dat dan ook.

Wees op je hoede voor micro-cheating

Micro-overspel of micro-cheating is een opeenvolging van kleine dingen die erop wijzen dat één van beide partners zich emotioneel of fysiek bindt aan iemand anders. Dat kan zijn door stiekem met hem of haar op sociale media te chatten, zijn of haar naam onder een code in je telefoon op te slaan, of wanneer je doet alsof je huidige relatie niet zo veel voorstelt.

Waar ligt dan de grens met onschuldig flirten - wat iedereen wel eens doet - of een innige vriendschap? Eenvoudig, volgens psychologe Melanie Schiller. “Het stiekeme karakter is wat dit gedrag problematisch maakt. “Het is oké om een platonische relatie te hebben met een vriend(in), maar wanneer je dingen begint te verbergen of tegen je partner liegt, is er meer aan de hand. Stel jezelf dan ook vooral de vraag: waarom doe je dat?”

Zit je partner nog tot ’s avonds laat te chatten of te sms’en? Legt hij of zij snel die telefoon weg wanneer jij in de buurt bent? Dan kunnen die alarmbellen gaan luiden, meent de psychologe. “Micro-cheating kan van alles inhouden. Misschien geeft je partner iemand anders complimentjes, of staat er zogezegd een vergadering op de planning terwijl hij of zij met iemand afspreekt? Het kan goed zijn dat er niets meer gebeurd is dan dat, maar net die geheimdoenerij is een teken aan de wand dat er meer aan de hand is.”

Hoe bepaal je dan wat grensoverschrijdend is en wat niet? Praat erover met je partner en wees vooral ook eerlijk tegen jezelf: vind je het echt oké dat jouw lief nog met iemand anders smst of afspreekt? Probeer samen goede grenzen op te stellen.